Lattice presenterà le ultime innovazioni in ambito FPGA alla FPGA World Conference 2024

HILLSBORO, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza, ha annunciato oggi la sua partecipazione alla FPGA World Conference 2024. Lattice presenterà le sue più recenti innovazioni in ambito della tecnologia FPGA in applicazioni di visione embedded nel corso di diverse presentazioni di relatori e durante una presentazione dimostrativa.





FPGA World Conference a Stoccolma Presentazione dimostrativa di Lattice: 10 settembre, 9:00. – 16:15 (GMT+2) Presentazione con relatori di Lattice: 12 settembre, 10:30 – 12:00: Fusione di sensori applicata per l’ottimizzazione della precisione nelle applicazioni industriali Luogo: AFRY, Frösundaleden 2A, 169 70 Solna, Stoccolma, Svezia

FPGA World Conference a Copenaghen Presentazione dimostrativa di Lattice: 12 settembre, 9:00 – 16:15 (GMT+2) Presentazione con relatori di Lattice: 12 settembre, 10:30 – 12:00: Fusione di sensori applicata per l’ottimizzazione della precisione nelle applicazioni industriali Luogo: DTU (SCION), edificio 372, Diplomvej 2800 Lyngby Copenaghen, Danimarca





La conferenza mondiale FPGA è un forum internazionale per ricercatori, ingegneri, insegnanti, studenti e hacker. Tratta argomenti quali sistemi SoC FPGA analogici/digitali/software complessi, prodotti basati su FPGA/ASIC, casi formativi e industriali e altro ancora.

Per ulteriori informazioni su Lattice, visitare il sito https://www.latticesemi.com

Per ulteriori informazioni sulla registrazione all’edizione 2024 della FPGA World Conference, visitare il sito https://fpgaworld.com/

