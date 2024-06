Lattice presenta la nuova famiglia FPGA per la protezione sicura con cripto-agilità avanzata e hardware root of trust

— I nuovi FPGA MachXO5D-NX basati su Nexus e lo stack di soluzioni Sentry sono ottimizzati per il panorama della sicurezza in evoluzione con caratteristiche di conformità agli standard di settore, cripto-agilità e RoT leader di categoria —

HILLSBORO, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nella programmazione a basso consumo, ha ampliato oggi la sua leadership incentrata sulla sicurezza hardware e software con il lancio di due nuove soluzioni per affrontare le sfide dei clienti legate alle crescenti minacce alla sicurezza dei sistemi. L’azienda ha annunciato il lancio della famiglia Lattice MachXO5D™-NX degli FPGA per il controllo sicuro avanzato, che offre algoritmi cripto-agili, funzionalità hardware root of trust con flash integrata e aggiornamenti remoti fail-safe per una gestione affidabile e sicura del ciclo di vita del prodotto. Inoltre, Lattice ha lanciato l’ultima versione dello stack di soluzioni Lattice Sentry™, con nuove funzionalità per dotare i clienti di soluzioni personalizzabili di resilienza del firmware della piattaforma (PFR) basate su FPGA che supportano la nuova famiglia MachXO5D-NX.





“In Lattice siamo focalizzati sul dare una risposta alle esigenze di sicurezza in continua evoluzione dei nostri clienti e ad aiutarli a stare al passo con le minacce informatiche ai dati e alle infrastrutture di sistema in continua accellerazione”, ha dichiarato Dan Mansur, Corporate Vice President of Product Marketing di Lattice Semiconductor. “La sicurezza cripto-agile basata su dispositivi hardware root of trust è sempre più fondamentale in questa era digitale e siamo entusiasti di espandere ulteriormente il nostro portafoglio prodotti con la famiglia MachXO5D-NX di FPGA e l’ultima release dello stack di soluzioni Sentry”.

Le caratteristiche principali e le prestazioni dei nuovi FPGA Lattice MachXO5D-NX a basso consumo basati sulla piattaforma FPGA Lattice Nexus™ includono:

Agilità crittografica avanzata Algoritmi di sicurezza specificati dalla Commercial National Security Algorithm (CNSA) Suite per la protezione dei bitstream e dei dati utente, tra cui AES-256, ECDSA-384/521, SHA2-256,384/512 e RSA 3072/4096.

Hardware Root of Trust ROM di avvio immutabile, che consente l’avvio sicuro-duale con flash integrata per aggiornamenti fail safe Unique Device Secret (UDS) che protegge l’identità del dispositivo Resilienza agli attacchi di canale laterale (SCA) Memoria di configurazione non volatile integrata e fino a 57 Mb di memoria flash utente configurabile (UFM) per l’archiviazione e la gestione dei dati utente Interfaccia di programmazione completamente configurabile (SPI, JTAG) controllo di blocco per prevenire attacchi esterni avanzati

Ciclo di vita del prodotto affidabile e sicuro Multi-boot sicuro su chip con crittografia e autenticazione bitstream, che consente di effettuare aggiornamenti remoti a prova di guasto Protezione anti-rollback delle versioni e chiavi radice revocabili, che proteggono da attacchi maligni al flusso di bit e garantiscono l’integrità del progetto. Funzionalità DICE e Lattice SupplyGuard™ per la gestione sicura del ciclo di vita del prodotto e della catena di fornitura



Consentendo lo sviluppo di soluzioni PFR conformi a NIST SP800-193 per le applicazioni di comunicazione, informatica, industriali e automobilistiche, la soluzione di sistema Lattice Sentry (v 4.0) ora include:

Il monitoraggio multiplo QSPI/SPI con dimostrazione della protezione dagli attacchi alle periferiche I2C

Il supporto SPDM e MCTP per una gestione efficiente della piattaforma e operazioni server sicure e senza interruzioni

Un nuovo modello di progetto per l’area di lavoro che consente la soluzione PFR 4.0 con supporto I3C, nuovi algoritmi di crittografia (ECC384/512) e piena compatibilità con DC-SCM.

Ampliamento degli strumenti di progettazione plug-and-play e dei progetti di riferimento con modello di spazio di lavoro e generatore di criteri, provisioning e manifesti.

La nuova famiglia di FPGA MachXO5D-NX e l’ultimo stack di soluzioni Sentry sono supportati dalle ultime versioni dei pluripremiati software di progettazione Lattice Radiant™ e Lattice Propel™.

Per ulteriori informazioni sulle tecnologie sopra menzionate, visitate il sito:

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall’edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell’informatica, dell’industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l’impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice, visitare il sito www.latticesemi.com. È possibile seguirci su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L’uso del termine “partner” non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

