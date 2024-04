Lattice porterà avanti la sicurezza funzionale per applicazioni industriali e nel settore automotive

‒ Il focus della collaborazione rafforzata con NewTec sarà sullo sviluppo di soluzioni per la sicurezza funzionale flessibili, scalabili e di facile attuazione –

HILLSBORO, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a bassa potenza, oggi ha annunciato di avere ampliato la sua partnership con NewTec, una delle principali imprese di progettazione per soluzioni relative a piattaforme e sistemi personalizzati. Tramite questa collaborazione rafforzata le due aziende si impegneranno per offrire capacità per soluzioni funzionali ai clienti che sviluppano applicazioni industriali e nel settore automotive cruciali per la sicurezza.





“Offrire soluzioni per FPGA a basso consumo di potenza, innovative, scalabili, affidabili, di facile uso e che aiutino i nostri clienti a lanciare rapidamente i loro prodotti sul mercato è uno degli obiettivi prioritari di Lattice”, spiega Matt Dobrodziej, Vicepresidente corporate segmento sviluppo marketing e business presso Lattice Semiconductor. “Guardiamo con fiducia all’opportunità di rafforzare il rapporto stretto con NewTec e di sfruttare il nostro know-how collettivo per offrire soluzioni innovative e complete per la sicurezza funzionale ai nostri clienti nei settori industriale e automotive”.

“Lattice è da lungo tempo uno dei nostri partner chiave e siamo estremamente lieti di far parte del suo ecosistema”, aggiunge Matthias Wolbert, Direttore generale presso NewTec. “Gli FPGA a bassa potenza Lattice sono soluzioni ideali per soddisfare gli standard di sicurezza e le esigenze, entrambi in continua evoluzione, dei nostri clienti e riteniamo che questa partnership rafforzerà ulteriormente la nostra capacità di sviluppare soluzioni collaborative che facciano fronte ai problemi del settore”.

La sicurezza funzionale è fondamentale per applicazioni industriali e nel settore automotive e di crescente importanza per l’automazione. È presente nei criteri decisionali di ogni produttore. Certificati secondo le metodologie più recenti per la progettazione della sicurezza, gli strumenti di progettazione software Lattice consentono ai suoi FPGA di fornire la flessibilità necessaria per sviluppare e implementare sistemi di sicurezza funzionale in applicazioni cruciali per la sicurezza. Per saperne di più sulla sicurezza funzionale Lattice fare clic qui .

All’Embedded World 2024 è possibile seguire dimostrazioni live

Le soluzioni per FPGA Lattice saranno esposte all’embedded world 2024 che si terrà dal 9 all’11 aprile 2024 a Norimberga, in Germania.

Visitate l’esposizione di Lattice – Padiglione 4, Stand 528 – per scoprire le innovative soluzioni per FPGA a bassa potenza che rendono possibili applicazioni all’edge nei settori industriale, automotive e della sicurezza.

Visitate NewTec GmbH – Padiglione 5, Stand 178 – per saperne di più su come è possibile aggiungere sicurezza alle soluzioni per FPGA Lattice.

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall’edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell’informatica, dell’industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l’impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice, visitare il sito www.latticesemi.com. È possibile seguirci su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& design) e indicazioni di prodotti specifici sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L’utilizzo del termine “partner” o “partnership” non implica un accordo legale fra Lattice e qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

REFERENTE PER I MEDIA

Sophia Hong



Lattice Semiconductor



503-268-8786



Sophia.Hong@latticesemi.com

REFERENTE PER GLI INVESTITORI

Rick Muscha



Lattice Semiconductor



408-826-6000



Rick.Muscha@latticesemi.com