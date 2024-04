Lattice lancia una soluzione avanzata di controllo del movimento

‒ La soluzione per il controllo intelligente del movimento combina gli FPGA Lattice a bassa potenza con la connettività Ethernet industriale ADI per migliorare l’efficienza dei sistemi ‒

HILLSBORO, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza, oggi ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma di riferimento per il controllo del movimento pensata per accelerare lo sviluppo di efficienti sistemi di controllo ad anello chiuso di motori elettrici. Combinando gli FPGA Lattice a bassa potenza, sicuri e l’affidabile connettività Ethernet industriale ADI, la piattaforma permette di realizzare sistemi multiprotocollo dotati di un motore di sicurezza più affidabile, ottenendo così un controllo preciso della potenza e della velocità, integrale in applicazioni di automazione industriale intelligenti.





“Mentre continua l’automazione e la trasformazione digitale nelle fabbriche, guardiamo con fiducia all’opportunità di accelerare la produttività e l’affidabilità delle tecniche di fabbricazione intelligente mediante la nostra tecnologia degli FPGA sicuri, a bassa potenza”, racconta Matt Dobrodziej, Vicepresidente corporate segmento sviluppo marketing e business presso Lattice Semiconductor. “Questa soluzione che abbiamo sviluppato in collaborazione con ADI è un esempio del nostro impegno a creare soluzioni più intelligenti, più connesse e più efficienti per i nostri clienti industriali”.

Le seguenti sono le caratteristiche fondamentali della nuova piattaforma di riferimento per il controllo del movimento:

FPGA Lattice a ridotto ingombro e bassa potenza, che comprendono il Lattice CertusPro™-NX e il Lattice MachXO3D™ dotati di motore di sicurezza più affidabile, dedicato, con ID unico sicuro che rende possibile la conformità Root of Trust con il Cyber Resilience Act del Parlamento europeo

Flessibile connettività Ethernet industriale ADI per dispositivi a bassa potenza adatta per sistemi multiprotocollo con tecnologia di precisione per la conversione della potenza analogica che assicura un controllo accurato della velocità e della potenza

“Circa il 65% dell’energia industriale viene consumata da sistemi azionati da motori elettrici1 e la tecnologia ADI sta dando impulso alla progettazione efficiente di drive a velocità variabile che hanno il potenziale di ridurre il consumo di energia fino al 60% all’anno2”, spiega Fiona Treacy, Direttrice generale presso ADI. “Combinando le soluzioni per Ethernet industriale, di gestione della potenza e di rilevamento di precisione della corrente sviluppate da ADI con gli FPGA a bassa potenza Lattice si accelera lo sviluppo di sistemi efficienti, compatti e ottimizzati termicamente”.

All’Embedded World 2024 è possibile seguire dimostrazioni live

La nuova scheda di controllo del movimento sarà esposta all’embedded world 2024 che si svolgerà dal 9 all11 aprile 2024 a Norimberga, in Germania. Visitate l’esposizione di Lattice – Padiglione 4, Stand 528 – per scoprire le innovative soluzioni per FPGA a bassa potenza che rendono possibili applicazioni all’edge nei settori industriale, automotive e della sicurezza.

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall’edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell’informatica, dell’industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l’impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice, visitare il sito www.latticesemi.com. È possibile seguirci su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L’uso del termine “partner” non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

