Lattice lancia un progetto di riferimento di fusione di sensori 3D all’avanguardia per applicazioni autonome

HILLSBORO, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza, oggi ha annunciato il lancio di un nuovo progetto di riferimento di fusione di sensori 3D volto ad accelerare lo sviluppo di applicazioni autonome all’avanguardia. Combinando un FPGA Lattice Avant™-E FPGA deterministico, a bassa latenza e bassa potenza con la tecnologia di formazione del fascio ottico programmabile Lumotive Light Control Metasurface (LCM™), il progetto di riferimento rende possibili una percezione migliore, un notevole affidabilità e un processo decisionale autonomo semplificato in ambienti complessi – robotica industriale, automotive e infrastrutture di città intelligenti.





“Il modo in cui percepiamo e sviluppiamo gli ambienti automotive, robotici e di automazione della fabbrica è in costante evoluzione mentre il settore sta cambiando rapidamente con la tecnologia autonoma”, spiega Matt Dobrodziej, Vicepresidente corporate segmento sviluppo marketing e business presso Lattice Semiconductor. “Le soluzioni FPGA a bassa latenza e bassa potenza sviluppate da Lattice sono ideali per questa trasformazione perché fanno fronte ai problemi computazionali all’edge. E associate alle tecnologie di sensoristica 3D avanzate, le soluzioni Lattice per la fusione di sensori rendono possibili anche ulteriori modi per i nostri clienti di progettare applicazioni all’avanguardia che ridefiniscono la mobilità e la sicurezza”.

Le seguenti sono le caratteristiche fondamentali del nuovo progetto di riferimento di fusione di sensori:

Percezione ineguagliata grazie all’inferenziazione IA all’edge a bassa potenza basata sulle soluzioni FPGA Lattice che consentono di processare e sincronizzare la fusione per tutti i sensori, combinando sensori LiDAR , radar e di videocamera.

, radar e di videocamera. Sistema LiDAR a stato solido all’avanguardia con orientamento del fascio basato sulla tecnologia Lumotive LCM, che offre rilevazione 3D superiore.

“I chip di orientamento del fascio Lumotive LCM con funzionalità di scansione basate sull’IA trasformano il sistema LiDAR a stato solido per raggiungere nuovi livelli di prestazioni e flessibilità in una soluzione di rilevazione 3D compatta, modulare e scalabile”, aggiunge il Dr. Kevin Camera, Vicepresidente prodotto presso Lumotive. “Gli FPGA Lattice, in grado di eseguire con efficienza e latenza minima assoluta una fusione di sensori complessa, amplificano questi punti di forza per creare applicazioni autonome che possono adattarsi in modo intelligente a qualsiasi caso d’uso e situazione”.

All’Embedded Vision Summit 2024 è possibile vedere dimostrazioni live

Il nuovo progetto di riferimento di fusione di sensori 3D sarà presentato all’Embedded Vision Summit 2024 che si svolgerà a Santa Clara, in California, il 22-23 maggio 2024. Visitare l’esposizione Lattice allo stand 418 per scoprire le innovative soluzioni FPGA a bassa potenza che rendono possibili applicazioni industriali, automobilistiche e di sicurezza all’edge.

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall’edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell’informatica, dell’industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l’impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice, visitare il sito www.latticesemi.com. È possibile seguirci su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L’uso del termine “partner” non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

