Lattice lancia il portale di formazione Lattice Insights a supporto dello sviluppo e della progettazione di applicazioni FPGA

HILLSBORO, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza, ha annunciato in data odierna il lancio del nuovo portale di formazione ufficiale dell’azienda Lattice Insights™, volto a permettere a partner e clienti di massimizzare la propria esperienza FPGA a bassa potenza. Ideato da esperti di formazione e di FPGA, Lattice Insights offre un’ampia rosa di piani di apprendimento, un ricco catalogo di lezioni e corsi interattivi erogati da formatori relativi a tutti gli aspetti dello sviluppo basato su FPGA, compresi silicone, software, soluzioni, schede e molto altro.

“Lattice Insights è stato pensato per offrire ai nostri clienti una gamma esaustiva di contenuti e formazione pratica, affinché possano espandere il proprio know-how e immettere sul mercato soluzioni avanzate, che lavorino con gli FPGA da anni o che si tratti della prima esperienza”, ha commentato Mark Nelson, vicepresidente senior delle vendite mondiali di Lattice. “Riteniamo che il portale rappresenterà uno strumento prezioso per chiunque desideri approfondire le proprie conoscenze in merito agli FPGA ed esplorare le migliori modalità di utilizzo della tecnologia di Lattice per le proprie esigenze in termini di sviluppo e progettazione di applicazioni”.

L’iscrizione a Lattice Insights è gratuita e permette l’accesso immediato a una ricca gamma di corsi gratuiti. Il portale prevede inoltre piani di accesso a pagamento per formazione avanzata. Nuovi contenuti saranno aggiunti al portale a scadenza regolare.

Per ulteriori informazioni sul portale visitare Lattice Insights per iniziare il proprio percorso di apprendimento FPGA.

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall’edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell’informatica, dell’industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l’impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per maggiori informazioni su Lattice visitare www.latticesemi.com. È inoltre possibile seguire l’azienda su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat o Weibo.

