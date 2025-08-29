Lattice illustrerà la leadership nell’innovazione dell’IoT industriale e della sicurezza alla FPGAworld Conference 2025

HILLSBORO, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader dei programmabili a basso consumo, oggi ha annunciato la sua partecipazione alla prossima FPGAworld Conference 2025, che si terrà il 9 settembre 2025 in Svezia.

Nell'ambito del programma tecnico della conferenza, Lattice terrà presentazioni e ospiterà una rassegna dimostrativa incentrata sull'IoT industriale avanzato e sulla progettazione di sistemi sicuri basati su FPGA di Lattice.

Chi: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Cosa / Quando (GMT+2): 9 settembre 2025 Rassegna di dimostrazione Presentazioni (Track: 12:50 – 14:05): Industrial IoT Challenges and Solution for Real Time Communication (Sfide dell'IoT industriale e soluzione per la comunicazione in tempo reale) Building High Security Systems with Lattice FPGAs (Creazione di sistemi ad alta sicurezza con FPGA di Lattice)

Dove: FPGAworld Conference, AFRY, Frösundaleden 2A, 169 70 Solna, Svezia



La FPGAworld Conference è un forum internazionale per ricercatori, ingegneri, insegnanti, studenti e hacker. Copre tutti gli argomenti come complessi sistemi SoC di FPGA analoghi/digitali/di software, prodotti su base FPGA/ASIC, casi pedagogici e industriali, e molto altro.

Risorse di supporto

Per maggiori informazioni su Lattice, visitare https://www.latticesemi.com

Per maggiori informazioni sulla conferenza, visitare https://fpgaworld.com/

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice, visitare il sito www.latticesemi.com. È possibile seguirci su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, o Weibo.

