Lattice continua la rapida espansione del portafoglio di prodotti che rende possibile la prossima era dell’innovazione

‒ Lattice presenta i nuovi FPGA mid-range Lattice Avant-G e Lattice Avant-X, stack di soluzioni specifiche per le applicazioni ampliate e software aggiornato ‒

HILLSBORO, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Oggi, alla Lattice Developers Conference, Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza, ha continuato la sua rapida espansione del portafoglio di prodotti con il lancio di nuove soluzioni multiple di hardware e software. Lattice ha presentato due nuove famiglie di dispositivi FPGA innovativi mid-range sviluppati sulla premiata piattaforma mid-range Lattice Avant™ – Lattice Avant™-G e Lattice Avant™-X, progettate rispettivamente per uso generale e connettività avanzata. Lattice ha annunciato nuove versioni della sua stack di soluzioni specifiche per intelligenza artificiale (AI), visione integrata, sicurezza e automazione di fabbrica, ciascuna delle quali è ampliata con nuove funzionalità e capacità per aiutare ad accelerare il time-to-market dei clienti. Lattice ha rilasciato versioni aggiornate dei suoi strumenti di software e software di visione artificiale Glance by Mirametrix®.





“In Lattice, la nostra priorità è consentire ai nostri clienti per accelerare i loro progetti con nuovi livelli di efficienza energetica e prestazioni attraverso il nostro portafoglio di hardware e software in rapida crescita”, ha dichiarato Esam Elashmawi, Responsabile Strategia e Marketing, Lattice Semiconductor. “Siamo entusiasti di ampliare il forte slancio tra clienti e sviluppatori che abbiamo stabilito per Lattice Avant, consentendo la prossima era dell’innovazione”.

FPGA mid-range innovativi

Sviluppate sulla premiata piattaforma Lattice Avant, le famiglie di FPGA Avant-G e Avant-X offrono efficienza energetica, connettività avanzata e calcolo ottimizzato per applicazioni di fascia media nei mercati delle Comunicazioni, del Computing, Industriale e Automobilistico.

La famiglia di FPGA Lattice Avant™-G



Gli FPGA di uso generale Avant-G sono progettati per rispondere a un’ampia gamma di esigenze dei clienti offrendo interfacce a ponte continue e flessibili e calcolo ottimizzato per l’espansibilità dei sistemi. I dispositivi Lattice Avant-G offrono l’elaborazione dei segnali e l’AI migliori della categoria, I/O flessibile a supporto di una gamma di interfacce di sistema, fornendo nel contempo interfacce di memoria dedicate LPDDR4 a 2400 Mbps.

La famiglia di FPGA Lattice Avant™-X



Gli FPGA di connettività avanzata Avant-X sono progettati per consentire elevata larghezza di banda e sicurezza, con una serie di caratteristiche su misura per rispondere alle esigenze individuali dei clienti per l’aggregazione dei segnali e la resa elevata. I dispositivi Lattice Avant-X offrono una larghezza di banda totale del sistema massima di 1 Terabit al secondo, controller PCIe® Gen 4 con DMA rigido e un motore di sicurezza per la crittografia dei dati dell’utente in movimento, fornendo crittografia quantistica sicura.

Gli FPGA Lattice Avant-G e Avant-X sono attualmente in fase di campionamento e sono supportati dalle ultime versioni di software di progettazione Lattice Propel™ e Lattice Radiant™.

Stack di soluzioni ampliati

Gli stack di soluzioni di Lattice sono progettati per accelerare lo sviluppo dei clienti e il time-to-market, offrendo loro un toolkit di hardware, software e IP finalizzati a rispondere alle esigenze della loro applicazione. Lattice oggi ha annunciato i quattro aggiornamenti seguenti agli stack di soluzioni: Lattice sensAI™ in ambito AI, Lattice mVision™ nella visione integrata, Lattice Sentry™ nella sicurezza e Lattice Automate™ nell’automazione di fabbrica. Questi aggiornamenti comprendono prestazioni potenziate con un motore acceleratore aggiornato, IP e progetti di riferimento ampliati, altre funzionalità di sicurezza e abilitazione di altri standard del settore.

Capacità di software potenziate

Lattice è impegnata a fornire strumenti di software intuitivi e migliori nel settore che aiutano a migliorare l’esperienza di progettazione e l’ambiente di progettazione dei clienti. Gli aggiornamenti principali al software Lattice Propel™ e Lattice Radiant™ comprendono l’aggiunta di supporto completo per le nuove famiglie di FPGA Lattice Avant-G e Avant-X, l’aggiunta di scripting e facilità d’uso a Radiant, e l’espansione del portafoglio IP in Propel.

Anche il software avanzato di visione artificiale Glance by Mirametrix® è stato aggiornato con nuove funzionalità per ampliarne l’applicabilità in tutte le applicazioni Edge per vari mercati. Gli aggiornamenti comprendono la nuova opzione smart avatar per la privacy e una posa della testa in 3D per capacità a basso consumo.

Queste novità nei prodotti sono state annunciate oggi durante il livecast nell’ambito della Lattice Developers Conference, una replica della quale sarà presto resa disponibile sul sito-portale degli eventi. La Lattice Developers Conference si sta svolgendo in modalità virtuale dal 5 al 7 dicembre 2023, con un’incredibile serie di presentazioni, sessioni di approfondimento e una solida vetrina di dimostrazioni tecnologiche a tema FPGA da parte di Lattice e di altri leader del settore.

Per maggiori informazioni sui nuovi prodotti, si invita a leggere l’ultimo blog e a visitare:

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall’edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell’informatica, dell’industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l’impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per maggiori informazioni su Lattice visitare www.latticesemi.com. È anche possibile seguire l’azienda su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, oppure Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L’uso del termine “partner” non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

