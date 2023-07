Lattice amplia il portafoglio di prodotti software con lo stack di soluzioni Lattice Drive per accelerare lo sviluppo delle applicazioni nel settore automotive

— Il nuovo stack permette la connettività e l’elaborazione infotainment, ADAS flessibile e la connessione zonale a bassa potenza —

HILLSBORO, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader dei programmabili a bassa potenza, oggi ha presentato lo stack di soluzioni Lattice Drive™ per consentire lo sviluppo accelerato di modelli e applicazioni avanzate e flessibili per il sistema automobilistico. Ampliando il portafoglio di serie di soluzioni software specifiche per le applicazioni dell’azienda al mercato automotive, Lattice Drive è progettata per le applicazioni del settore automobilistico, compresa connettività per schermi di infotainment ed elaborazione dati nell’abitacolo, connessione ed elaborazione di sensori ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), e applicazioni di connessione zonale a bassa potenza per il controllo del conducente, dell’abitacolo e del veicolo.





“IL settore automotive si sta evolvendo rapidamente e le automobili stanno diventando sempre più smart con i nuovi progressi tecnologici, soprattutto con le architetture zonali che richiedono sensori variati e display in tutti i modelli di veicolo. Ora più che mai, i produttori hanno bisogno di soluzione che consentono loro di innovare pur mantenendo la flessibilità per aggiornamenti futuri”, ha dichiarato Bob O’Donnell, Presidente e capo analista, TECHnalysis Research. “Le soluzioni software di Lattice offrono un vantaggio significativo ai loro clienti, facilitando loro l’integrazione dei FPGA scalabili, a bassa potenza e di dimensioni compatte di Lattice in una varietà di applicazioni, e ora comprendono anche soluzioni automobilistiche avanzate”.

“Abbinare soluzioni di software complete sin dall’inizio nel processo di progettazione di un’applicazione è essenziale per l’accelerazione del time-to-market”, ha affermato Esam Elashmawi, Chief Strategy and Marketing Officer di Lattice Semiconductor. “Siamo entusiasti di presentare la nostra sesta gamma di soluzioni specifiche per le applicazioni, Lattice Drive, che offrono funzionalità di applicazioni avanzate per l’automotive che rendono più facile che mai per i nostri clienti sviluppare esperienze innovative all’interno delle proprie vetture grazie alle nostre soluzioni FPGA a bassa potenza”.

Il primo rilascio di Lattice Drive è incentrato sulla connettività dello schermo di infotainment e sull’elaborazione dei dati in-vehicle, offrendo:

Connettività del display ed elaborazione avanzate Consente aumento e riduzione multipla della risoluzione e supporta schermi fino a 4K Supporta DisplayPort fino a HBR 3 a 8.1 Gbps per corsia Offre il miglioramento di immagine/video con una soluzione di local dimming di gamma completa e scalabile

Connettività di schermi multipli Consente la connessione di schermi multipli, offrendo un’interfaccia Display/Port fino a 1,5 volte più rapida rispetto ai dispositivi della concorrenza di categoria analoga

Elaborazione dati efficiente Consente la capacità di elaborare o elaborare simultaneamente dati e per scaricare la CPU con fino al 75% di tensione in meno rispetto ai dispositivi della concorrenza di categoria analoga



Lo stack di soluzioni Lattice Drive offre soluzioni specifiche per le applicazioni complete, che abbinano piattaforme e modelli di riferimento, demo, elementi essenziali IP e strumenti di progettazione FPGA per accelerare lo sviluppo delle applicazioni dei clienti e il time-to-market. Il portafoglio della gamma di soluzioni Lattice comprende soluzioni per applicazioni commerciali, comprese AI con Lattice sensAI™, visione integrata con Lattice mVision™, automazione di fabbrica con Lattice Automate™ , resilienza della piattaforma di firmware Root of Trust con Lattice Sentry™, installazione di 5G ORAN con Lattice ORAN™, e ora modelli automobilistici avanzati e adattabili con Lattice Drive.

Per maggiori informazioni sulle tecnologie citate, visitare il sito:

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall’edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell’informatica, dell’industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l’impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per maggiori informazioni su Lattice, visitare www.latticesemi.com. È possibile anche seguirci su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, oppure Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L’uso del termine “partner” non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

REFERENTE PER I MEDIA:

Sophia Hong



Lattice Semiconductor



503-268-8786



Sophia.Hong@latticesemi.com

REFERENTE PER GLI INVESTITORI:

Rick Muscha



Lattice Semiconductor



408-826-6000



Rick.Muscha@latticesemi.com