Lattice amplia il portafoglio di FPGA compatti con nuovi FPGA universali ottimizzati per la logica

– Rafforza la sua leadership nel settore degli FPGA compatti a basso consumo di potenza lanciando nuovi dispositivi Certus-NX FPGA –

HILLSBORO, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza, oggi ha annunciato di avere rafforzato la sua leadership nel settore degli FPGA compatti lanciando nuovi dispositivi Certus™-NX ottimizzati per la logica. La nuova offerta include due nuovi livelli di capacità logica, il Certus™-NX-28 e il Certus™-NX-09, oltre a varie opzioni per il package che assicurano efficienza riguardo al consumo di potenza, ridotte dimensioni e affidabilità con opzioni di migrazione flessibile. Questi dispositivi sono stati progettati per accelerare una vasta gamma di applicazioni in molteplici settori – comunicazioni, computing, industriale e automotive.





“Lattice si impegna per offrire innovazione ininterrotta in FPGA compatti e a basso consumo di potenza affinché i nostri clienti dispongano di soluzioni ottimizzate per applicazioni caratterizzate da spazi angusti che vanno dall’interfacciamento di sensori alla co-elaborazione, all’IA a bassa potenza”, spiega Dan Mansur, Vicepresidente corporate marketing prodotti presso Lattice Semiconductor. “Guardiamo con fiducia all’espansione delle nostre offerte di FPGA compatti basati su Nexus aggiungendo ulteriori opzioni riguardanti il package e la logica migrabili compreso il passo di 0,8 mm, ideale per applicazioni industriali”.

“Siamo molto lieti di vedere che Lattice ha lanciato nuovi dispositivi Certus-NX che offrono ulteriori opzioni di migrazione, ridotto ingombro e basso consumo di potenza per le applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità”, aggiunge Alberto Martin-Consuegra, Vicepresidente operazioni e qualità presso ABB Process Automation.

Basati sulla pluripremiata piattaforma di FPGA Lattice Nexus™, i nuovi FPGA Certus-NX offrono le seguenti funzionalità rispetto agli FPGA di altre marche di classe simile presenti sul mercato:

Efficienza del consumo di potenza all’avanguardia grazie a PCIe® Gen 2 Il consumo di potenza inferiore fino a un quarto consente una durata operativa più lunga per sistemi alimentati a batteria e semplifica la gestione termica Rapporto potenza/prestazioni ineguagliato grazie alla tecnologia di processo FD-SOI

Ottimizzazione I/O avanzata grazie al fattore di forma più piccolo disponibile Fattore di forma più piccolo fino a un terzo Numero di I/O più alto per package con fino al doppio di I/O per mm 2 Vantaggio in termini del costo totale di proprietà grazie al basso consumo di potenza e ai requisiti di sequenziazione a potenza nulla Implementazione PCIe® e Gigabit Ethernet con le minime dimensioni possibili grazie a package compattissimi – fino a 36 mm 2

Massima sicurezza dei dispositivi e affidabilità Percentuale di errori soft 100 volte inferiore, che migliora l’affidabilità del sistema per applicazioni cruciali per la sicurezza Circuiti ECC (Error-Correcting Code) di protezione dei blocchi di memoria e SEC (Single Error Correction) incorporati ai fini della protezione SEU (Single Event Upset) Inizializzazione e funzionamento “istantanei all’accensione” – velocità fino a 12 volte superiore



Commenta Reinhard Heizmann, Direttore R&S sensori di distanza, efficienza della sensoristica presso SICK AG: “Grazie ai nuovi dispositivi Lattice Certus-NX siamo in grado di ottimizzare l’ingombro della memoria/LUT, la bassa densità di potenza, le ridotte dimensioni dei package e le opzioni di migrazione necessarie per i nostri sensori”.

I nuovi dispositivi FPGA Certus-NX sono già disponibili per la spedizione e sono supportati dalla versione più recente del software di progettazione Lattice Radiant®.

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall’edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell’informatica, dell’industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l’impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice, visitare il sito www.latticesemi.com. È possibile seguirci su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, o Weibo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

