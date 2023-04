Lattice amplia il portafoglio di FPGA a basso consumo con il lancio di MachXO5T-NX, le sue avanzate piattaforme FPGA per il controllo dei sistemi

— La leadership nelle piattaforme FPGA di controllo si espande alle funzioni di controllo di prossima generazione per le comunicazioni, l’informatica e le applicazioni industriali, con hardening delle interfacce PCIe

HILLSBORO, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nella programmazione a basso consumo, oggi ha annunciato la famiglia Lattice MachXO5T™-NX, le sue avanzate FPGA per il controllo dei sistemi, progettate per rispondere alle sfide dei clienti correlate alla crescente complessità della progettazione per la gestione dei sistemi. Basate sulla piattaforma Lattice Nexus™, queste recentissime FPGA a basso consumo offrono connettività avanzata con PCIe®, maggiori risorse logiche e di memoria e sicurezza di livello superiore. Combinate con un’efficienza energetica, dimensioni e un’affidabilità ai vertici della categoria, le nuove MachXO5T-NX a basso consumo portano la storica posizione dominante di Lattice nell’ambito delle FPGA per il controllo a una più ampia serie di progettazioni e applicazioni nel campo delle funzioni di controllo per le reti aziendali, la visione artificiale e l’IoT industriale.

“Con l’accelerazione del ritmo dell’innovazione tecnologica e la crescente complessità della progettazione per la gestione dei sistemi, aumenta l’esigenza di capacità di elaborazione avanzata”, ha dichiarato Dan Mansur, vicepresidente marketing dei prodotti per Lattice Semiconductor. “Le FPGA MachXO5T-NX offrono ai clienti di Lattice maggiore capacità, I/O più veloci e funzionalità più avanzate per la sicurezza in fattori di forma a basso consumo e a dimensioni ridotte, per aiutarli a semplificare l’integrazione del sistema senza compromessi in termini di efficienza energetica, compatibilità e performance”.

Le caratteristiche e performance principali delle nuove FPGA MachXO5T-NX a basso consumo di Lattice includono:

FPGA di controllo con PCIe Interfacce PCIe Gen 2 sottoposte ad hardening tra il processore host e l’FPGA di controllo.

Aumento delle risorse logiche e di memoria Memoria integrata fino a 3,4 volte superiore (7,2 Mb) rispetto ai prodotti concorrenti di classe simile, con riduzione al minimo della necessità di ricorrere a memoria esterna. User Flash Memory (UFM) dedicata fino a 100 volte superiore (57 Mb) rispetto ai prodotti concorrenti di classe simile, per memorizzare dati e parametri mission critical. Tasso di soft error fino a 100 volte inferiore rispetto ai prodotti concorrenti di classe simile, con un aumento dell’affidabilità del sistema per le applicazioni critiche per la sicurezza.

I/O solida e programmabile Risponde ai problemi delle CPU e SoC moderne, che non dispongono del solido supporto del segnale I/O a 3,3 V necessario per comunicare con molti altri dispositivi del sistema. Presenta fino a 291 I/O generici che supportano una configurazione I/O precoce e offrono funzionalità aggiuntive, come SGMII a 1,25 Gbps, pull-down predefinito, hot socketing e velocità di risposta programmabile, che permettono di semplificare la progettazione della scheda.

Sicurezza ai vertici della categoria Multi-boot on-chip con crittografia bitstream (AES256) e autenticazione (ECC256). Funzionalità di sicurezza run time attualmente non disponibili nei prodotti concorrenti di classe simile.



Le piattaforme FPGA MachXO5T-NX, in fase di campionamento da oggi, sono supportate dalla versione più recente del software di progettazione Lattice Radiant®.

Per ulteriori informazioni sulle tecnologie illustrate in questo comunicato visitare il sito:

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall’edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell’informatica, dell’industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l’impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per maggiori informazioni su Lattice visitare www.latticesemi.com. È anche possibile seguire l’azienda su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, Weibo o Youku.

