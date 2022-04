L’attesissimo aggiornamento “Tenderbake” rivoluziona la blockchain Tezos

La blockchain proof-of-stake Tezos implementa un aggiornamento rivoluzionario che promette di accelerare le transazioni, ottimizzare l’esecuzione delle applicazioni decentralizzate (dapp) e creare i presupposti per gli attesissimi piani di ridimensionamento con rollup.





Ithaca 2, il nono aggiornamento del protocollo Tezos, è stato attivato.

Il nuovo algoritmo di consenso Tenderbake riduce il tempo di blocco e migliora la finalità.

Gli sviluppatori dell’ecosistema Tezos hanno annunciato piani per proposte di aggiornamento con soluzioni per la scalabilità ad elevata capacità basate su rollup ottimistici (optimistic rollup) per l’esecuzione di transazioni e contratti intelligenti spianando la strada alla compatibilità con WebAssembly ed EVM.

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Tezos, una delle blockchain proof-of-stake originali e più longeve, ha attivato il nono aggiornamento del protocollo, cui è stato assegnato il nome in codice “Ithaca 2”, a seguito del voto favorevole espresso dalla comunità Tezos. Ithaca 2 prevede la sostituzione dell’attuale algoritmo di consenso (Emmy*) con Tenderbake; un aggiornamento rivoluzionario che apre le porte a una nuova era d’innovazione per il protocollo Tezos. Il nuovo algoritmo di consenso Tenderbake abbrevia il tempo blocco con conseguente accelerazione dell’elaborazione delle transazioni e ottimizzazione delle dell’esecuzione di applicazioni su Tezos.

L’aggiornamento Ithaca 2 costituisce un traguardo ineguagliato per le blockchain e il software decentralizzato open source, il che comprova l’efficienza del framework di governance Tezos che è stato creato per consentire cambiamenti radicali del design. Oltre a Tenderbake, Ithaca 2 prepara ulteriormente il protocollo Tezos in previsione dell’esecuzione di ambiziosi piani di ridimensionamento come i rollup per la compatibilità con WebAssembly ed EVM con pre-controllo, un metodo di convalida leggera per il mempool che si tradurrà in un aumento della capacità complessiva. Infine, l’aggiornamento Ithaca 2 ridurrà del 25% il requisito per l’acquisizione dello status di validatore di rete (baker) da 8.000 tez a 6.000 tez, rafforzando la natura decentralizzata di Tezos.

Progettato per consentirne l’evoluzione, l’avanzato framework di governance di Tezos consente l’integrazione di innovazioni all’avanguardia provenienti dall’intero settore blockchain tramite il suo collaudato meccanismo di auto-modifica. A titolo esemplificativo, le transazioni protette del protocollo Zcash Sapling sono state introdotte nell’aggiornamento Edo, mentre l’algoritmo di consenso Tenderbake, basato su Tendermint del protocollo Cosmos, è stato introdotto nell’ultimo aggiornamento Ithaca 2. In un annuncio in merito al ridimensionamento rilasciato dagli sviluppatori dell’ecosistema Tezos nel marzo del 2022 si sono illustrate le proposte per rollup ottimistici modellati su Arbitrum, un popolare sistema di rollup su Ethereum, e Zk rollup basati su importanti indagini settoriali. A causa di questi aggiornamenti regolari Tezos continua a fornire il meglio del meglio in termini di tecnologie e funzionalità chiave a sostegno della privacy, della scalabilità e della sicurezza.

Durante lo scorso anno Tezos ha registrato una crescita esponenziale dell’attività degli utenti, in cui le opzioni call per contratti intelligenti hanno subito un incremento dai 100.000 registrati nel gennaio del 2021 a più di 6,2 milioni nello stesso mese nel 2022. Si sta assistendo a un’adozione sempre più diffusa e a un andamento sempre più propizio di Tezos con integrazioni tecniche ragguardevoli di prestigiosi nomi del mondo dello sport e marchi di rinomanza mondiale come Red Bull Racing, Manchester United, The Gap e Kia, per citarne solo alcuni. Attraverso il potenziamento di Tezos, i leader del settore stanno dimostrando la fiducia da essi riposta in Tezos quale la blockchain a basso costo e ad elevata efficienza energetica preferenziale per la rivoluzione Web3.

L’ecosistema Tezos conta migliaia di costruttori e creatori impegnati nello sviluppo di progetti a livello di applicazione spazianti dall’arte alla cultura e ai servizi finanziari. Nell’anno appena trascorso, l’ecosistema ha registrato un’impennata del tasso di adozione che è riconducibile allo stanziamento di risorse da parte di utenti, sviluppatori, marchi, società di capitali di rischio, collaboratori strategici e altre parti interessate per favorire in nuovi modi lo sviluppo e la crescita di Tezos.

Tezos è una blockchain proof-of-stake efficiente dal punto di vista energetico la cui impronta energetica media annua è paragonabile a quella di 17 persone. Ulteriori informazioni su Tezos sono disponibili all’indirizzo Tezos.com.

Informazioni su Tezos

Tezos, sinonimo di denaro intelligente, ridefinisce il significato di detenere e scambiare valore in un mondo digitalmente connesso. Tezos, una blockchain auto-aggiornabile ed efficiente dal punto di vista energetico con capacità comprovate, adotta oggi le innovazioni di domani senza interruzioni della rete. Per ulteriori informazioni visitare tezos.com

