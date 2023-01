L’Arabia Saudita riafferma l’impegno a colmare le divisioni globali, guidare la transizione energetica e la crescita economica inclusiva al WEF23

Riyadh, Arabia Saudita–(BUSINESS WIRE)–L’Arabia Saudita ha ribadito il suo impegno a costruire ponti attraverso le divisioni geopolitiche ed economiche durante l’incontro annuale 2023 del WEF a Davos, in Svizzera, la settimana scorsa.

Sua Eccellenza il Principe FAISAL BIN FARHAN AL SAUD, Ministro degli Affari Esteri, ha guidato la delegazione saudita di nove ministri e funzionari di alto livello, e ha detto al mondo che la stabilità geopolitica è la chiave per la sicurezza energetica, e il Regno è “diventato il luogo di incontro tra Est e Ovest”.

Durante la settimana, l’Arabia Saudita ha ospitato un dialogo intitolato “Verso un legame di risorse urbane resilienti”, con le principali parti internazionali del settore pubblico e privato provenienti da organizzazioni regionali e globali che hanno discusso la sostenibilità delle città del futuro.

Sua Eccellenza il Principe FAISAL, Sua Eccellenza Reale la Principessa REEMA, Sua Eccellenza ALSWAHA, Sua Eccellenza ALKHORAYEF e Sua Eccellenza ALIBRAHIM hanno partecipato a un incontro multilaterale con la direzione del WEF, KLAUS SCHWAB, Fondatore e Presidente Esecutivo, e BØRGE BRENDE, Presidente, per esplorare aree di reciproco interesse.

Durante l’incontro, Sua Eccellenza ALSWAHA, presidente del consiglio della Città per la Scienza e la Tecnologia del Re ABDULAZIZ (KACST) e presidente del consiglio di amministrazione dell’Autorità per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione (RDIA) e Brende, hanno firmato una lettera d’impegno per istituire un nuovo programma di accelerazione per favorire l’avvio dell’innovazione in Arabia Saudita.

I delegati sauditi hanno sottolineato il ruolo del Regno come un compagno principale nel villaggio della cooperazione globale del Forum, che sfrutterà il Metaverso per servire la comunità globale.

Separatamente, il Ministero degli Investimenti, in coordinamento con il Ministero dell’Energia e il Ministero dell’Industria e delle Risorse Minerarie, ha organizzato un dialogo ad alto livello per i dirigenti dei settori energetico, petrolchimico e minerario per discutere l’impatto della transizione energetica, il ruolo delle industrie petrolchimiche e degli investimenti necessari per raggiungere lo zero netto entro il 2060.

Intanto, il Ministero dell’Economia e della Pianificazione dell’Arabia Saudita, in collaborazione con la piattaforma di innovazione aperta del WEF, UpLink, ha lanciato una sfida per la raccolta di soluzioni trasformative per garantire il cibo locale nei paesi colpiti da scarse precipitazioni, siccità e desertificazione.

La sfida per gli ecosistemi alimentari e i climi aridi è un invito globale per gli imprenditori del settore alimentare, avvia, iniziative sociali e piccole e medie imprese per presentare soluzioni che incorporino tecnologie basse o alte o risposte ancestrali.

Sempre durante la settimana, l’Arabia Saudita – rappresentata dal Ministero dell’Economia e della Pianificazione – fa parte del consorzio per il lavoro a WEF, una coalizione di amministratori delegati, funzionari, ministri e altri dirigenti con l’obiettivo comune di promuovere un futuro lavorativo migliore per tutti consentendo la creazione di posti di lavoro e le transizioni di posti di lavoro.

La delegazione dell’Arabia Saudita si è inoltre impegnata in un’ampia gamma di incontri bilaterali, dialoghi con dirigenti globali, ministri e amministratori delegati e, per la prima volta, sessioni di gruppi pubblici nell’ambito del aperto Forum del WEF. Questi includevano discussioni con rappresentanti di alto livello del settore pubblico e privato di diversi paesi e sono stati un’opportunità per condividere la visione del Regno esplorando potenziali associazioni e aree di collaborazione.

*Source: AETOSWire

Contacts

Wauod Alquaied walquaied@mep.gov.sa