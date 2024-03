L’app rinnovata per navigazione e ricerca basata sull’IA sviluppata da You.com ora disponibile in iOS 17.4 nell’Unione Europea come parte della nuova schermata di scelta del browser

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–You.com annuncia di essere stata designata una delle nuove opzioni di browser predefinito in iOS 17.4 per utenti nell’Unione Europea, insieme a significativi aggiornamenti alla sua app per navigazione basata sull’IA, You.com AI Search and Browse.









L’inclusione nella schermata di scelta del browser di iOS evidenzia la crescente diffusione globale di You.com e il suo impegno a offrire un’esperienza avanzata di navigazione e ricerca sul web basata sull’IA enormemente apprezzata dai suoi utenti.

“ Siamo molto lieti di condividere l’ultimo aggiornamento apportato all’app You.com di navigazione e ricerca basata sull’IA, ora disponibile come opzione predefinita per il browser in iOS 17.4 per gli utenti nell’Unione Europea. Con questa esclusiva opzione per il browser nativa su chat e basata sull’IA, presente sulla nuova schermata di scelta del browser nell’UE per iOS, You.com sta stabilendo un nuovo standard per i risultati ottenibili da un browser grazie all’IA”, commenta Richard Socher, Ceo You.com.

Continua Socher: “Con il lancio di “Chiedi all’IA” e di un nuovo, intuitivo design dell’app, non stiamo soltanto aggiornando funzionalità, stiamo migliorando come trovare informazioni online. You.com è più di un modo alternativo per navigare e cercare – è un assistente IA progettato per aumentare la produttività, la creatività e l’eccezionalità degli utenti, che invitiamo a fare di You.com il loro browser predefinito per un modo più intelligente di trovare risposte”.

Novità

È arrivata “Chiedi all’IA”: entra nel futuro della ricerca con la nostra nuova funzione “Chiedi all’IA”, che fornisce riposte basate sull’IA complete di citazioni per un’esperienza di navigazione più informativa e attendibile.

entra nel futuro della ricerca con la nostra nuova funzione “Chiedi all’IA”, che fornisce riposte basate sull’IA complete di citazioni per un’esperienza di navigazione più informativa e attendibile. Un’esperienza nuova, aggiornata: goditi un’interfaccia più semplice e intuitiva con il design aggiornato della nostra app, che rende la navigazione più regolare e più divertente di quanto finora non fosse possibile.

goditi un’interfaccia più semplice e intuitiva con il design aggiornato della nostra app, che rende la navigazione più regolare e più divertente di quanto finora non fosse possibile. Home page mobile migliorata: scopri cosa fa tendenza con una home page mobile migliorata che ora offre suggerimenti sulle tendenze, tenendoti al corrente e attivamente partecipe dei contenuti più recenti e importanti.

Con You.com gli utenti possono lasciarsi alle spalle gli scorrimenti senza fine attraverso link blu e siti web noiosi. La sola ricerca è inefficiente quando occorre ricercare in modo approfondito e inefficace al momento di rispondere a domande complesse, a più passaggi. Un’esperienza di ricerca conversazionale basata su un motore IA avanzato, You.com fornisce immediatamente risposte complete su qualsiasi argomento, completate da ulteriori suggerimenti per un’esplorazione più approfondita.

You.com migliora l’efficienza del reperimento di informazioni e la qualità dei risultati grazie a funzionalità IA avanzate che supportano la generazione di testi, il riepilogo di contenuti, la creazione di immagini e altro ancora. You.com si distingue per le sue potenti modalità IA, dalla modalità di ricerca che permette di navigare sintetizzando informazioni da vari siti web simultaneamente con estese citazioni alla modalità Genius in grado di risolvere problemi complessi a più passaggi.

Indipendentemente dalla preferenza dell’utente – metodi di ricerca tradizionali o la ricerca approfondita, potenziata dall’IA – You.com offre una gestione integrata di ricerche, chat e siti web visitati, con facili opzioni di salvataggio o cancellazione della cronologia. Citazioni collegate mettono ulteriormente in grado gli utenti di verificare le risposte e approfondire le fonti, ai fini di un’esperienza di navigazione completa e attendibile.

You.com inoltre dà priorità alla privacy, offrendo il blocco degli annunci pubblicitari e dei popup oltre a funzionalità di protezione dal tracciamento.

Scarica You.com oggi stesso gratuitamente e scopri un modo migliore di fare ricerche.

