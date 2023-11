L’ANFSI e OPPSCIENCE collaborano per adeguare i metodi di investigazione in risposta alle nuove sfide digitali, con l’integrazione del software di gestione dell’analisi dell’intelligence SPECTRA

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Nell’ambito dei continui sforzi volti al miglioramento e alle iniziative per la lotta contro il crimine del Ministero dell’Interno francese, l’agenzia francese delle forze di sicurezza digitale interna (ANFSI) ha ancora una volta fatto sollecitato i servizi di OPPSCIENCE. L’azienda è un leader nell’ambito delle tecnologia di gestione delle conoscenze, elaborazione dei dati e tecnologie di analisi. Ha collaborato con successo per circa 12 anni con ST(SI)². L’ANFSI si è sostituita all’ST(SI)² il 1º settembre 2023, data della sua istituzione ufficiale. Tramite l’ANFSI, lo staff operativo del Ministero sarà in grado di accedere a SPECTRA, il software di gestione dell’analisi dell’intelligence sviluppato da OPPSCIENCE. Il software è stato appositamente sviluppato per aiutare le forze dell’ordine nello svolgimento dei loro compiti di ogni giorno. SPECTRA dispone di una serie di funzioni create appositamente per gestire le problematiche legate all’applicazione della legge. Tale collaborazione è un segno dell’ambizione del Ministero di integrare tecnologie all’avanguardia nella lotta contro il crimine.









UN NUOVO MODELLO PER LE INDAGINI PENALI

L’evoluzione costante e l’ampio ventaglio di mincce digitali impongono alle forze dell’ordine e ai servizi di intelligence di adattare in modo costante i metodi che utilizzano. Le nuove tecnologie possono offrire questa flessibilità. Il loro impiego è essenziale per garantire le prestazioni dei servizi di polizia e gendarmeria francesi.

Frutto di molti anni di ricerca e sviluppo, SPECTRA è un programma software investigativo basato sulle tecnologie IAM (Intelligence Analysis Management). A differenza di molti altri strumenti, elabora tutti i tipi di dati, sia strutturati che non strutturati. L’80% delle informazioni disponibili esiste in una forma cosiddetta “non strutturata” (ad esempio in formato di testo). La maggior parte dei software attuali elabora solo dati strutturati, cioè solo il 20% delle informazioni disponibili.

“Solo alcuni operatori hanno già compreso il potenziale di questo materiale testuale [contenuto nei dati non strutturati].

Tra questi vi sono la magistratura e la polizia. Ormai da anni questi settori hanno messo le informazioni scritte al centro della loro produzione di dati “, ha dichiarato Gilles André, fondatore e CEO di OPPSCIENCE.

SPECTRA è in grado di analizzare tutti i dati, indipendentemente dalla loro origine o dal loro formato (immagini, video, audio, testo). Riesce a farlo evidenziando le relazioni tra i diversi dati per dare forma a un quadro generale delle informazioni note in merito a un soggetto. In questo modo gli investigatori hanno accesso a una rappresentazione complessiva da un unico punto di accesso.

SFRUTTARE TECNOLOGIE AVANZATE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL PAESE

Il nuovo software farà risparmiare agli investigatori fino al 60% del loro tempo, automatizzando i processi di raccolta, analisi e contestualizzazione dei dati. Si tratta di un cambiamento di paradigma che contribuisce a rendere più sicure le comunità e consente di assegnare le risorse in modo più strategico ed efficiente.

La prima sfida che dovrà affrontare questa iniziativa è la Coppa del Mondo di Rugby del 2023, seguita dai Giochi Olimpici di Parigi del 2024. Questi eventi daranno agli investigatori del Ministero l’opportunità di utilizzare SPECTRA al massimo delle sue potenzialità.

“Noi di OPPSCIENCE siamo molto orgogliosi della nostra collaborazione continua con l’ANFSI nel fornire soluzioni innovative agli investigatori in un contesto sempre più complesso (Coppa del mondo di rugby nel 2023, Giochi Olimpici nel 2024)”, ha annunciato Guillaume Brejaud, direttore operativo diOPPSCIENCE.

CONSIDERAZIONI DI ORDINE ETICO E RISERVATEZZA DEI DATI

Sebbene le nuove tecnologie offrano molte opportunità, sollevano anche dubbi di natura etica. Il software IAM di OPPSCIENCE è conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che è stato redatto e adottato dall’Unione europea. La piattaforma SPECTRA garantisce la sicurezza e la tracciabilità dei dati. Raggiungere il giusto equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti individuali è la chiave di volta di questa partnership.

“OPPSCIENCE ci consente di utilizzare algoritmi [per elaborare i dati], ma grazie al principio di tracciabilità applicato, è sempre possibile risalire all’origine. L’utente mantiene il controllo, con la possibilità di correggere e di controllare da vicino ciò che viene proposto dal computer “, spiega Gilles André.

L’obiettivo di questa collaborazione è quello di migliorare la sicurezza pubblica, garantendo al contempo un utilizzo etico delle nuove tecnologie. L’integrazione di nuovi mezzi di difesa è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini di fronte a forme di criminalità in rapida evoluzione.

Puntando innanzitutto sul mercato francese come modello per la distribuzione delle sue tecnologie, OPPSCIENCE si sta preparando ad accedere al mercato internazionale. Tenendo preparing to enter the international market. In quest’ottica, SPECTRA sarà presentato alle forze dell’ordine a livello globale in occasione della fiera Milipol di Parigi, nel novembre di quest’anno.

INFORMAZIONI SULL’ANFSI

L’ANFSI è stata creata il 1° settembre 2023 per “dare impulso” alla trasformazione digitale delle forze di sicurezza interne. Insieme alla creazione della Divisione per la trasformazione digitale (Direction de la Transformation Numérique – DTNum), contribuisce all’attuazione degli obiettivi della Legge di Orientamento e Programmazione del Ministero dell’Interno francese (Loi d’Orientation et de Programmation du Ministère de l’Intérieur – LOPMI). L’ANFSI è decisamente orientata alla produzione di soluzioni digitali a beneficio della popolazione, degli agenti di polizia e dei gendarmi, ed è responsabile della creazione, dell’implementazione e della sicurezza dei progetti, nonché della tutela dei sistemi di informazione e comunicazione “aziendali” necessari per l’esecuzione delle missioni operative delle forze di sicurezza interna in tutta la Francia. Di conseguenza, entrambe le forze hanno il controllo completo dei loro sistemi digitali e possono promuovere lo sviluppo di una cultura professionale condivisa, garantendo al contempo l’interoperabilità e l’integrazione dei sistemi informativi e radio.

Dedita a garantire la qualità del servizio offerto, la sua missione è quella di fornire alle forze di sicurezza interna strumenti sicuri e flessibili, sviluppati su misura per le loro esigenze, nonché attrezzature innovative e performanti, e di fornire loro supporto ogni giorno nel mantenimento della loro sicurezza ed efficienza operativa al servizio della popolazione.

L’ANFSI è attualmente composta da 380 agenti e 150 altre reclute che si entreranno presto a fare parte dei suoi ranghi.

INFORMAZIONI SU OPPSCIENCE

OPPSCIENCE è un editore di software francese e società affiliata del gruppo IDEMIA, specializzata nei settori dei Big Data e dell’intelligenza artificiale. Crea software per trasformare in conoscenza enormi volumi di dati in diversi formati, a cui gli utenti possono accedere direttamente da un unico punto di ingresso. Le tecnologie impiegate derivano dal web semantico, dalle tecniche di modellazione della conoscenza e dall’elaborazione automatica del linguaggio naturale. Le tecnologie di OPPSCIENCE sono attualmente distribuite presso più di 300.000 utenti in Francia e nel mondo.

