Lanciato Roborock S7 Max Ultra, il miglior robot lavapavimenti

ROMA–(BUSINESS WIRE)–Il miglior metodo adottato dai robot lavapavimenti dovrebbe essere la combinazione ottimale di pulizia esterna ed interna. Dotato di funzionalità di spazzolatura, lavaggio con vibrazione e aspirazione da 5500PA, il modello offre un’approfondita pulizia non solo dei pavimenti, ma anche della stazione base, e questo rappresenta il miglior metodo di pulizia.





Roborock ha lanciato un nuovissimo robot aspirapolvere, S7 Max Ultra, che mantiene sempre la base pulita grazie all’adozione di un innovativo design a doppia spazzola e alla forte potenza di aspirazione dello sporco. L’aspirazione da 5500pa combinata con il sollevamento automatico della spazzola principale totalmente in gomma, perfetta per i pavimenti irregolari, è in grado di ripulire superfici e tappeti da polvere e capelli, oltre che di evitare gli aggrovigliamenti. Grazie all’esclusivo sistema di lavaggio a vibrazione VibraRise di Roborock il pavimento viene sfregato a una frequenza di 3.000 volte al minuto, per eliminare totalmente anche le macchie più ostinate dal pavimento.

S7 Max Ultra, con la sua stazione base universale, supporta le funzionalità di lavaggio automatico e di asciugatura del panno, raccoglie automaticamente la polvere, ripulisce autonomamente la stazione base ed effettua in automatico anche il riempimento della tanica dell’acqua e la ricarica. In questo modo vengono brillantemente risolti problemi quali la difficoltà del risciacquo del panno e la pulizia frequente del comparto della polvere, e si evita anche la proliferazione di batteri e l’emissione di cattivi odori dal panno bagnato, con conseguente riduzione di tutti i lavori di manutenzione extra.

Il sistema di navigazione basato su LiDAR consente di delegare in tutta tranquillità l’attività di pulizia dei pavimenti a S7 Max Ultra, capace di creare mappe dettagliate per pianificare il miglior percorso di pulizia.

S7 Max Ultra è dotato di un’avanzata tecnologia reattiva per evitare gli ostacoli, che vengono identificati e aggirati con precisione. Va sottolineato che S7 Max Ultra supporta la ricarica durante le fasce orarie più convenienti e gli utenti possono scegliere gli orari meno costosi, per ridurre le spese e ottenere una maggior ecocompatibilità.

S7 Max Ultra può anche essere collegato ad Amazon Alexa per controllare il robot in tutta semplicità. Gli utenti possono creare propri programmi di pulizia, impostare un’area da evitare oppure utilizzare la mappatura 3D. Questo elettrodomestico è inoltre in grado di dare suggerimenti per la pulizia, come il trattamento in profondità di tappeti, oltre che dei pavimenti.

Roborock S7 Max Ultra è disponibile sia in nero che in bianco e quindi si adatta alle preferenze degli utenti. Per il suo debutto attualmente è proposto con fortissimi sconti fino al 21 giugno, con un ribasso preferenziale fino a 250, al costo di soli 949 euro! Per maggiori informazioni fare clic sul sito Amazon al link: https://bit.ly/3p0gaPv

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Denis Dai



daiyubin@mcmart.com.cn