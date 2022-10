Lanciata la collezione autunnale 2022 GUESS USA

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Fin dal 1981, GUESS ha avuto una visione singolare della ‘American way’ e un vastissimo archivio fotografico e di design.

Nicolai Marciano ha incaricato il fotografo Eli Russell Linnetz di rinnovare la visione di GUESS USA, il brand californiano di GUESS. Creata da Nicolai Marciano, la collezione di capi di abbigliamento innova e illumina l’estetica degli Stati Uniti occidentali. La fotografia è diretta da Linnetz, la cui visione è intrinsecamente infusa del modo di pensare e dell’energia di questa regione americana.

Dall’autunno 2022, la collezione viene distribuita esclusivamente attraverso Slam Jam, il partner globale di GUESS USA, servendo una gamma scelta di retailer in tutto il mondo.

“Ispirata dall’iconografia ‘americana’ delle precedenti campagne GUESS, la collezione presenta molti capi che si potrebbero trovare in caratteristiche boutique locali presenti presso le strade americane. Articoli in pelle invecchiata e in denim sbiadito, in pelliccia sbiancata dal sole e accessori metallici con finitura ‘vernice screpolata’”. — NICOLAI MARCIANO.

Da questa partnership sinergica è nata una collezione preparata con attenzione che utilizza l’enorme archivio di GUESS USA. L’ispirazione è venuta da esemplari unici scoperti nell’atelier GUESS e progettati negli anni Ottanta, Novanta e del 2000, ma nessuno di questi articoli è mai passato alla fase di produzione – fino ad ora.

Fin dalle sue prime campagne di marketing, GUESS ha utilizzato le tecniche fotografiche per introdurre una nuova forma di pubblicità e branding. Senza neanche a volte presentare alcun capo di abbigliamento, i leggendari annunci hanno mostrato ai consumatori una stile di vita e il sogno americano – un tema di primo piano presente anche nei lavori di Eli Russell Linnetz.

“GUESS ha utilizzato sempre la fotografia per raccontare storie meravigliose – storie che non si limitano a presentare capi di abbigliamento ma anche un’energia e un modo di pensare entusiasmanti”. — ELI RUSSELL LINNETZ.

Per GUESS è stato essenziale collaborare con una persona che ne condivide la visione all’insegna dell’American way. Tutte le foto sono state eseguite personalmente da Eli Russell Linnetz, che con il suo sguardo esperto ha saputo documentare la campagna autunnale 2022 del marchio.

Ci siamo appoggiato alla visione di Eli Russell Linnetz per reimmaginare con più ampio respiro l’archivio fotografico GUESS – Nicolai Marciano, Linnetz e Slam Jam cooperano per definire una nuova generazione di modo di pensare e fascino che spinge oltre i limiti.

Informazioni su GUESS?, Inc.

Fondata nel 1981, GUESS ha iniziato come produttore di jeans ed è cresciuta in un brand di stile di vita globale. Guess?, Inc. progetta, commercializza, distribuisce e concede in licenza una collezione per uno stile di vita singolare di moderni capi di abbigliamento e denim, borse, orologi, occhiali, calzature e altri prodotti per il mercato consumer. I prodotti Guess? vengono distribuiti attraverso punti vendita con il brand Guess? oltre che negozi specializzati e appositi reparti di centri vendita. Al 30 luglio 2022 l’azienda gestiva direttamente 1.064 punti vendita nelle Americhe, in Europa e in Asia, mentre i suoi partner e distributori gestivano 567 ulteriori punti vendita in tutto il mondo. A tale data, l’azienda e i distributori erano presenti in circa 100 Paesi. Per maggiori informazioni sull’azienda visitare www.guess.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Montana Wilkie



GUESS?, Inc.



212.852.0534



mwilkie@guess.com