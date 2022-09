L’Aggiornamento Autunnale di Maxon One Introduce un Sistema di Simulazione Avanzato, Miglioramenti Generali e Workflow Ottimizzati

Corpi Morbidi e Simmetria Migliorati per Cinema 4D, Nuove Capsule, Modellazione Poligonale in Forger e Workflow Migliorato in tutta la Release

BAD HOMBURG, Germania–(BUSINESS WIRE)–Maxon, sviluppatore di soluzioni software professionali per editor, filmmaker, motion designer e artisti degli effetti visivi, annuncia oggi una serie di aggiornamenti alla propria linea di prodotti. Con questo importante aggiornamento per l’autunno 2022, Maxon One si arricchisce di un’ampia gamma di nuove funzionalità e miglioramenti. Cinema 4D 2023 introduce alcune delle funzionalità più richieste, incluso un sistema di simulazione avanzato, la modellazione simmetrica, una migliore gestione degli asset e il supporto nativo per OCIO. Il team di Redshift continua a sviluppare a ritmo serrato integrando le Pile di Materiali (Stacked Materials). Forger supporta ora nuovi workflow professionali con l’aggiunta del motore di modellazione poligonale di Cinema 4D. Red Giant aggiunge effetti di testo per Universe, nuovi sprite per Trapcode e aggiornamenti delle prestazioni per VFX. Moves by Maxon si rinnova il look. Maxon continua a valorizzare le sue innovative Capsule con nuove risorse per Cinema 4D.





Cinema 4D

Cinema 4D 2023 introduce nuove funzionalità, tra cui la modellazione simmetrica e diversi miglioramenti al Sistema di Simulazione ora unificato. I punti chiave sono:

Il Sistema di Simulazione unificato di Cinema 4D ora include i Corpi Morbidi e varie opzioni di animazione .

di Cinema 4D ora include i Corpi Morbidi e . I tag Mappe Vertice e Colore Vertice controllati dai Campi ora funzionano con la maggior parte dei generatori, il che consente agli artisti di utilizzare elementi procedurali per creare effetti sorprendenti.

La Modellazione Simmetrica consente di apportare modifiche speculari al modello. È possibile definire la simmetria utilizzando la griglia globale, l’asse dell’oggetto, un piano di lavoro personalizzato e anche la topologia del modello stesso.

consente di apportare modifiche speculari al modello. È possibile definire la simmetria utilizzando la griglia globale, l’asse dell’oggetto, un piano di lavoro personalizzato e anche la topologia del modello stesso. OpenColorIO consente agli artisti di sfruttare pienamente lo spazio colore ACEScg e una pipeline di colore unificata in tutti gli strumenti Maxon. Il supporto OCIO di Redshift si integra perfettamente con i settaggi di Cinema 4D.

consente agli artisti di sfruttare pienamente lo spazio colore ACEScg e una pipeline di colore unificata in tutti gli strumenti Maxon. Il supporto OCIO di Redshift si integra perfettamente con i settaggi di Cinema 4D. Le Cartelle di Controllo nell’Asset Browser consentono di salvare le risorse in qualsiasi punto del sistema di archiviazione.

nell’Asset Browser consentono di salvare le risorse in qualsiasi punto del sistema di archiviazione. Il ponte GoZ migliorato consente agli artisti di trasferire facilmente i modelli da C4D a ZBrush, rendendo più semplice che mai renderizzare le sculture in modo fotorealistico.

Redshift

Rounded Corners per Redshift CPU (in precedenza solo Redshift GPU ).

per Redshift (in precedenza solo Redshift ). Modalità Random Walk , per migliorare i dettagli, i colori e per rendere più accurato il sub-surface scattering. Ottimo per effetti di pelle, cera e giada.

, per migliorare i dettagli, i colori e per rendere più accurato il sub-surface scattering. Ottimo per effetti di pelle, cera e giada. Importanti sviluppi negli ultimi mesi per migliorare la tecnologia dei volumi . Nuovi controlli per lo shading dei corpi neri per ricreare VDB di fuoco e fumo realistici con colori di emissione basati sulla temperatura. L’introduzione dell’anisotropia volumetrica permette di regolare la reazione dei volumi in base alla direzione della luce in entrata.

. Nuovi controlli per lo shading dei corpi neri per ricreare VDB di fuoco e fumo realistici con colori di emissione basati sulla temperatura. L’introduzione dell’anisotropia volumetrica permette di regolare la reazione dei volumi in base alla direzione della luce in entrata. Sistema di Material Stacking (pile di materiali) per decal, fusione di materiali e rimappatura delle texture.

Forger

Forger ora include il motore di modellazione poligonale super-collaudato e ricco di funzionalità di Cinema 4D, che consentirà agli artisti di costruire modelli hard-surface estremamente sofisticati in Forger.

Strumenti di modellazione poligonale per estrudere punti, bordi o poligoni, smussare i bordi, creare inserti sulle facce e collegare parti di un modello e molto altro ancora. Tutto all’interno di Forger.

per estrudere punti, bordi o poligoni, smussare i bordi, creare inserti sulle facce e collegare parti di un modello e molto altro ancora. Tutto all’interno di Forger. Una transizione perfetta tra questi nuovi strumenti di modellazione e gli strumenti di sculpting 3D organici e intuitivi rende Forger uno strumento estremamente potente per qualsiasi artista 3D.

rende Forger uno strumento estremamente potente per qualsiasi artista 3D. Gizmo 3D on-screen integrato per utili operazioni quali lo spostamento lungo gli assi, la rotazione, il ridimensionamento e la trasformazione.

integrato per utili operazioni quali lo spostamento lungo gli assi, la rotazione, il ridimensionamento e la trasformazione. Possibilità di spostare agilmente il proprio lavoro tra Forger e Cinema 4D grazie alla nuova funzionalità di condivisione.

Red Giant

La nuova versione di Red Giant include aggiornamenti per quasi tutti gli strumenti e più di 100 nuovi preset per i generatori e per effetti di testo.

Trapcode

Trapcode contiene oltre 75 nuovi sprite animati per le forme e le esplosioni 2D.

Il tempo di caricamento di Particular Designer è stato notevolmente migliorato.

Magic Bullet

Magic Bullet 2023 aggiunge gli strumenti Halation e Diffusion recentemente rilasciati in Looks di Cinema 4D .

recentemente rilasciati in Looks di . Miglioramento del workflow di Looks C4D in modalità OCIO.

Importanti miglioramenti all’integrazione di Looks in Unreal Engine 5 .

. Denoiser è ora disponibile per Final Cut Pro ed è compatibile con le macchine Apple M1.

VFX

VFX 2023 di Red Giant offre prestazioni e stabilità migliorate.

Correzioni di bug per Supercomp, Primatte, Real Lens Flares e altro ancora.

Universe

Universe 2023 offre un supporto aggiuntivo per i livelli alfa in Avid Media Composer e genera effetti di testo, opacità delle tracce e molto altro ancora.

Universe 2023 include oltre 100 nuovi preset per Generators.

Moves by Maxon

Il recente aggiornamento a Moves by Maxon rende ancora più facile l’acquisizione dei movimenti delle facce e dei corpi e appare in un look tutto nuovo

Aggiornamenti al processo di acquisizione e alla stabilità.

Object Capture consente di sospendere il lavoro e di riprenderlo in un secondo momento.

Le texture acquisite di facce e corpi possono essere riviste all’interno dell’ app .

. Un nuovo look per Moves: il prodotto ora risplende nei colori Maxon: rosso e nero.

Capsule Maxon

Come parte del continuo impegno di Maxon nell’offrire un valore aggiunto agli abbonati a Maxon One, è stata rilasciata una serie di 8 tavolini per l’Asset Browser di Cinema 4D.

Tutti i tavolini della libreria classica di asset di Cinema 4D sono stati ottimizzati e ri-texturizzati per l’uso in Redshift.

Gli abbonati a Maxon One e Cinema 4D hanno accesso a queste risorse royalty-free da utilizzare nei propri progetti.

Contacts

Press:

Chloe Larby



Grithaus Agency



(e) chloe@grithaus.agency

(p) +44 7454 012045