La tecnologia Dawex Data Exchange risponde ai principi futuri del Data Act europeo in materia di circolazione dei dati

Il nuovo regolamento UE Data Act rafforza il ruolo critico dello scambio dati regolamentato per consolidare la leadership europea nell’economia dei dati.

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Con oltre l’80% dei dati industriali[1] inutilizzati, il Data Act mette in luce la necessità di adottare misure fondamentali per regolamentare la circolazione dei dati affinché questi ultimi siano più accessibili a tutti. Per liberare il pieno potenziale dei dati industriali e sviluppare un’economia dei dati europea regolamentata ed equa, è cruciale offrire a consumatori e aziende la possibilità di controllare chi ha accesso ai loro dati e a quale scopo. La tecnologia Dawex Data Exchange mette a disposizione degli orchestratori delle piattaforme la capacità di tenere sotto controllo la circolazione dei dati grazie a un ambiente affidabile per lo scambio e la condivisione dei dati, che garantisce visibilità sui dati utilizzati, sulla loro destinazione e le condizioni d’uso.

Nell’economia attuale, in cui i dati sono diventati un prodotto con un valore proprio, non riconducibile interamente all’uso che se ne fa, nonché fonte di nuovi redditi, la tecnologia Dawex consente alle organizzazioni di creare nuovi ecosistemi attorno a piattaforme di scambio dati conformi ai quadri normativi e che soddisfano i requisiti sulla tracciabilità e la sicurezza. In quanto leader tecnologico per lo scambio dei dati, il marketplace dei dati e l’hub dei dati, Dawex si è posta l’obiettivo di facilitare e accelerare la circolazione sicura dei dati tra tutti gli attori del mondo economico.

Il Data Act europeo sottolinea l’importanza critica della circolazione dei dati industriali per promuovere l’innovazione europea fondata sui dati, e la tecnologia Dawex ha già dimostrato il suo valore commerciale e operativo in oltre 20 settori, ad esempio agricolo, spaziale, del retail, agroalimentare, automotive, delle infrastrutture, del turismo, delle proprietà immobiliari e della mobilità, aiutando le organizzazioni ad affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali tipiche di quei comparti.

Il futuro Data Act punta ad armonizzare le regole sull’accesso e l’utilizzo equo dei dati generati nell’UE, in tutti i settori economici. Le misure proposte includono i seguenti obiettivi:

Facilitare l’accesso ai dati IoT generati per potenziare lo sviluppo dei servizi basati sui dati

generati per potenziare lo sviluppo dei servizi basati sui dati Riequilibrare il potere negoziale delle PMI per prevenire illeciti nei contratti sullo scambio dei dati

Consentire agli organismi del settore pubblico di accedere ai dati acquisiti dalle società se si verifica uno stato di emergenza

Definire nuove regole per l’interoperatività di cloud e dati per semplificare il cambiamento del fornitore dei servizi cloud ed edge

e dati per semplificare il cambiamento del fornitore dei servizi cloud ed edge Proteggere dal rischio di accesso e trasferimento illecito dei dati da parte di governi non europei.

Con la soluzione Dawex Data Exchange, fornitori di dati, utenti di dati e fornitori di servizi per lo scambio di dati potranno disporre di tutti i mezzi e le condizioni necessarie per rispettare i principi del futuro Data Act e offrire un elevato livello di flessibilità, tracciabilità e controllo a tutte le parti coinvolte nello scambio di dati. I prodotti di dati possono essere chiaramente definiti, accessibili e scambiati secondo termini di licenza flessibili e perfettamente configurabili, a titolo gratuito o a pagamento.

“L’ambizione del Data Act è garantire una data economy europea equa e innovativa, ampliando la disponibilità dei dati al riutilizzo, per stimolare l’innovazione guidata dai dati”, ha affermato Laurent Lafaye, co-CEO di Dawex. “Sin dalla sua fondazione, Dawex si è impegnata a fornire una tecnologia di scambio dati all’avanguardia, volta a creare le condizioni perfette per una condivisione dei dati sicura e conforme alle leggi. Le soluzioni Dawex Data Exchange sono già in linea con le proposte del Data Act”.

Disponibili nella versione white label, le soluzioni Data Exchange, Data Hub e Data Marketplace di Dawex oggi sono le uniche presenti sul mercato in grado di offrire funzionalità di scambio dati semplici, efficaci e anche estremamente sicure.

“Lo sviluppo della tecnologia Data Exchange facilita la circolazione dei dati tra tutti gli stakeholder economici, supportando l’implementazione flessibile degli ecosistemi dei dati e la loro interconnessione”, ha dichiarato Fabrice Tocco, Dawex co-CEO. “Il Data Act europeo è un’altra pietra miliare che conferma la visione di Dawex e le sue scelte tecnologiche per lo scambio dati, a sostegno di una solida data economy”.

Dawex

Dawex è leader tecnologico per lo scambio dei dati, il data marketplace e data hub. Dawex si è posta l’obiettivo di semplificare e accelerare la circolazione sicura dei dati tra gli stakeholder economici, contribuendo alla crescita dell’economia dei dati. Riconosciuta Technology Pioneer dal World Economic Forum, Dawex è membro di Gaia-X nonché tra i membri fondatori della Data Exchange Association. Fondata nel 2015 in Francia, Dawex ha ampliato le sue attività raggiungendo i mercati di Asia, Nord America e Medio Oriente.

[1] Fonte: Commissione europea

Contacts

Contatto per gli organi di stampa:

Isabelle Joulot



press@dawex.com