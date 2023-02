La soluzione Inventory Intelligence di Sensormatic Solutions di Johnson Controls riduce dell’87% i casi di rotture di stock di Renner

La soluzione Inventory Intelligence di Sensormatic Solutions, basata sulla tecnologia RFID, aiuta a migliorare l’accuratezza dell’inventario e la visibilità delle scorte presso i punti vendita e online

Oltre 500 milioni di prodotti venduti da Renner sono dotati della tecnologia di identificazione a radiofrequenza (RFID) di Sensormatic Solutions

NEUHAUSEN, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Sensormatic Solutions, il portafoglio globale leader nelle soluzioni retail di Johnson Controls, ha portato a risultati incredibili dopo l’implementazione delle soluzioni di inventory intelligence dell’azienda in tutti i livelli di attività di uno dei maggiori retailer brasiliani nel settore della moda, Renner, contribuendo all’ottimizzazione delle operazioni presso i punti vendita e tramite e-commerce. Dopo l’implementazione in tutti i punti vendita di Renner, nel 2019, del prodotto Inventory Intelligence di Sensormatic Solutions basato sulla tecnologia RFID, il distributore brasiliano ha riferito un calo dell’87% nei casi di esaurimento merce e un aumento del 64% nell’accuratezza dell’inventario.1

Secondo quanto dichiarato da Renner, dal 2019 oltre 500 milioni dei suoi prodotti venduti sono stati dotati di etichette basate sulla tecnologia RFID di Sensormatic Solutio e questo ha consentito di superare i 4 milioni di letture giornaliere a livello di articolo. Oltre ad aver aumentato il volume e la qualità dei dati, questa soluzione ora consente al gigante del retail di ottimizzare ulteriormente e con maggiore visibilità il percorso di ciascun prodotto, dal centro di distribuzione fino ai punti vendita. Potendo accedere alla gestione dati e alla disponibilità dei prodotti in tempo reale, il colosso brasiliano della vendita al dettaglio dispone così di informazioni accurate sull’inventario, un fattore essenziale per le sue attività omnicanale.

Ad esempio, ora Renner può controllare quali articoli sono stati portati in camerino e, in ultima istanza, se siano stati venduti o meno; inoltre i clienti, indipendentemente dal canale scelto (punto vendita o e-commerce), dispongono di una maggior visibilità sulla collocazione dei prodotti e questo facilita la scelta del giusto modello di acquisto.

“Grazie alla maggiore inventory intelligence in tutti i canali fisici e online abbiamo potenziato la nostra strategia omnicanale e le vendite digitali”, è il commento di Alexandre Ribeiro, responsabile dei rischi presso Renner. “E grazie alla tecnologia RFID di Sensormatic Solutions disponiamo anche di un unico punto di generazione dei dati di inventario, questo consente ai nostri addetti alle vendite di elaborare l’inventario su base mensile, anziché annuale, nel giro di poche ore”.

In qualità di fornitore di soluzioni complete e integrate, Sensormatic Solutions ha permesso a Renner di trasformare e migliorare i processi e le tecnologie adottati negli store:

Utilizzo di un’unica etichetta RFID intelligente : per consentire l’acquisizione dei dati e le applicazioni di sicurezza, eliminando la necessità di ulteriori etichette e, al contempo, accrescendo il ROI del progetto.

: per consentire l’acquisizione dei dati e le applicazioni di sicurezza, eliminando la necessità di ulteriori etichette e, al contempo, accrescendo il ROI del progetto. Implementazione della tecnologia RFID alle casse: per eliminare la necessità della lettura dei codici a barre e migliorare il servizio offerto ai clienti.

per eliminare la necessità della lettura dei codici a barre e migliorare il servizio offerto ai clienti. Installazione di barriere antitaccheggio RFID all’ingresso dei punti vendita: per la visibilità sugli eventi dei furti e sull’efficacia delle strategie di prevenzione delle perdite.

A seguito di questo impegno, l’implementazione di Inventory Intelligence di Sensormatic Solutions da parte di Renner è stata selezionata come finalista nella categoria retail degli RFID Journal Awards 2022 internazionali. Renner ha conquistato anche il SUPER PREMIO ABRAPPE 2022, a riconoscimento dell’implementazione innovativa della tecnologia RFID di Sensormatic Solutions da parte dell’azienda.

“Nel mondo iperconnesso di oggi, l’esperienza cliente riguarda come, dove, quando e perché si verifica il coinvolgimento”, è la dichiarazione di Sean Lee, Vice President e General Manager della region EMEA di Sensormatic Solutions. “Grazie alla nostra tecnologia, i retailer possono migliorare l’accuratezza dell’inventario e garantire la disponibilità delle merci proprio dove e quando i clienti scelgono di effettuare gli acquisti”.

Per ulteriori informazioni sui risultati positivi ottenuti da Renner consultare il case study di Sensormatic Solutions.

Per ulteriori informazioni sulla soluzione Inventory Intelligence di Sensormatic Solutions visitare lo stand C01, Padiglione 6, della Fiera di Düsseldorf dal 26 febbraio al 2 marzo 2023 e seguire l’azienda con l’hashtag #EuroShop2023 su Twitter e LinkedIn. Per prenotare una visita allo stand oppure un incontro con un account manager consultare la pagina di Sensormatic Solutions dedicata a EuroShop.

Informazioni su Johnson Controls

Johnson Controls (NYSE:JCI) opera per trasformare gli ambienti in cui le persone vivono, lavorano, imparano e si divertono. In qualità di leader globale nella realizzazione di edifici intelligenti, salutari e sostenibili, la nostra mission consiste nel reimmaginare le prestazioni degli edifici per servire le persone, i luoghi in cui vivono e il pianeta.

Sulla base di una storia orgogliosa di quasi 140 anni di innovazione, forniamo il progetto del futuro per settori come la sanità, le scuole, i centri dati, gli aeroporti, gli stadi, l’industria manifatturiera e altro ancora tramite OpenBlue, la nostra completa offerta digitale.

Oggi, con un team globale di 100.000 esperti in oltre 150 paesi, Johnson Controls offre il maggior portafoglio mondiale di tecnologie e software per le costruzioni, oltre a soluzioni di assistenza di alcuni dei marchi più affidabili del settore.

Per ulteriori informazioni sull’azienda visitare il sito www.johnsoncontrols.com e seguire @johnsoncontrols sui social.

Informazioni su Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions è leader globale e principale brand Retail del portfolio di Johnson Controls, alimenta l’eccellenza operativa su larga scala e consente un coinvolgimento intelligente e connesso nello shopping da parte dei consumatori. La nostra piattaforma operativa digitale intelligente – Sensormatic IQ – combina l’intero portafoglio di soluzioni Sensormatic, compresi i dati di terze parti, per offrire insights di valore sulla shopping experience, sull’inventario, sulla Loss Prevention e sull’efficacia operativa con tecnologie avanzate, come l’IA e il Machine Learning. Ciò consente ai retailer di agire sulla base di risultati prescrittivi e predittivi data-driven, per procedere con fiducia verso il futuro. Visita il sito Sensormatic Solutions oppure segui l’azienda su LinkedIn, Twitter e sul nostro canale YouTube.

Informazioni su Renner

Fondata nel 1965, Lojas Renner S.A. si è quotata in Borsa nel 1967 e, nel 2005, è diventata la prima corporation brasiliana con tutte le azioni quotate in Borsa e contrattate sul Novo Mercado con B3, il maggior livello di corporate governance. Il suo ecosistema fashion e per lo stile di vita è formato dai seguenti brand: Renner, che propone abbigliamento e accessori per ogni stile; Camicado, che opera nel segmento casa e decorazioni; Youcom, specializzata nel fashion per i giovani; Ashua Curve & Plus Size, con abbigliamento per le taglie dalla 46 alla 54; e Repassa, una piattaforma di distribuzione dedicata all’abbigliamento, alle calzature e agli accessori.

Attualmente, includendo tutti i business dell’ecosistema, i suoi punti vendita in attività sono oltre 660. Parallelamente alla presenza in Brasile con tutti i suoi brand, la società ha avviato un processo di internazionalizzazione con l’apertura di unità Renner in Uruguay, nel 2017, e in Argentina, nel 2019. Lojas Renner S.A. è formata anche da Realize CFI, che supporta l’attività di vendita al dettaglio con l’offerta e la gestione di prodotti finanziari, e da Uello Tecnologia, una logtech nativa digitale specializzata nelle soluzioni per le consegne urbane.

1 Risultati interni e relazioni a cura di Renner

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

