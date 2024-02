La Serbia sigla un protocollo d’intesa con l’ATRC degli EAU per incoraggiare l’uso dei modelli di IA Falcon al WGS 2024

DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–Il Consiglio della ricerca tecnologica avanzata (ATRC, Advanced Technology Research Council) di Abu Dhabi ha siglato un protocollo d’intesa con il Ministero dell’informatica e delle telecomunicazioni della Repubblica serba e con l’Istituto di ricerca e sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA) della Serbia. Questa importante collaborazione mira a utilizzare la competenza tecnica dell’ATRC e delle sue affiliate per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’infrastruttura tecnologica della Serbia.









Ai sensi del protocollo d’intesa, la Serbia supporterà l’adozione dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) Falcon dell’ATRC ed esplorerà vie di collaborazione con l’ATRC riguardanti soluzioni basate sui modelli Falcon. Inoltre, entrambe le parti collaboreranno per incoraggiare aziende serbe a unirsi alla Fondazione Falcon e contribuire al successo dei modelli Falcon open source.

Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto da Sua Eccellenza Shahab Issa Abu Shahab, Direttore generale ATRC, da Mihailo Jovanović, Ministro dell’informatica e delle telecomunicazioni della Repubblica serba e da Dubravko Culibrk, Direttore dell’Istituto di ricerca e sviluppo dell’IA della Serbia, nel corso del World Governments Summit 2024.

Sua Eccellenza Shahab Issa Abu Shahab, Direttore generale ATRC, ha così espresso il suo ottimismo riguardo all’alleanza: “L’IA è un potente catalizzatore dell’innovazione e del progresso. La collaborazione tra l’ATRC, il Ministero serbo dell’IT e il suo Istituto di ricerca e sviluppo dell’IA segna una pietra miliare mentre riscontriamo un interesse globale sempre maggiore nell’adozione dei modelli open source Falcon. Il nostro impegno condiviso al loro sviluppo assicura un approccio dinamico e inclusivo a portare avanti le capacità dell’IA in tutto il mondo”.

Ha aggiunto Mihailo Jovanović, Ministro dell’informatica e delle telecomunicazioni della Repubblica serba: “Grazie alla competenza dell’ATRC, stiamo iniziando a usare e applicare i modelli open source Falcon per lo sviluppo dell’IA in Serbia. Questo passo in avanti ci aiuterà sia nel continuare a modernizzare vari progetti nel quadro del programma Serbia 2027 sia a rafforzare la posizione della Serbia come uno dei leader tecnologici e digitali nella regione Sud orientale dell’Europa”.

Dubravko Culibrk, Direttore dell’Istituto di ricerca e sviluppo dell’IA della Serbia, ha così commentato: “Guardiamo con fiducia a questo cammino trasformativo insieme all’ATRC. Integrando i modelli open source Falcon a tutti i livelli, miriamo a dare impulso a innovazioni nella ricerca e sviluppo dell’IA. Stringere partnership con governi di tutto il mondo è cruciale per creare un ambiente in cui l’innovazione prosperi, assicurando che l’IA dia impulso a cambiamenti positivi”.

Gli LLM Falcon sono una famiglia di potenti modelli linguistici di grandi dimensioni open source sviluppati dall’Istituto dell’innovazione tecnologica, il braccio ATRC per la ricerca applicata.

La partnership segna un significativo passo in avanti nell’esportazione delle capacità dei modelli Falcon in un Paese fuori del Medio Oriente, gettando le basi per iniziative di collaborazione globale che plasmeranno il futuro dell’innovazione tecnologica.

