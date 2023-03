La Release Spring 2023 di Maxon One Aggiunge un Valore Straordinario

Miglioramenti dell’intera linea di prodotti, tra cui Cinema 4D, Redshift, Red Giant, ZBrush, Forger e altro ancora, sono alla base di questo importante update.

BAD HOMBURG, Germania–(BUSINESS WIRE)–Maxon, sviluppatore di soluzioni software professionali per editor, filmmaker, motion designer, artisti degli effetti visivi e creativi di ogni genere, annuncia oggi un aggiornamento completo a Maxon One. La versione Spring 2023 di Maxon offre nuove funzionalità e miglioramenti del workflow in tutta la linea di prodotti che permetterà ad artisti e designer di trasformare in realtà le proprie idee creative con risultati sorprendenti. Cinema 4D 2023.2 offre un Comando migliorato, miglioramenti al Sistema dei Nodi, miglioramenti alla simulazione e il nuovo Generatore Spessore per la modellazione. La suite di strumenti Red Giant presenta nuovi strumenti e ampliamenti, in particolare l’introduzione di Symbol Mapper per Universe 2023.1, il supporto alle lenti anamorfiche per Real Lens Flares in VFX 2023.3, l’ottimizzazione delle prestazioni di Trapcode 2023.3 per Particular e una nuova collezione di sprite Atomic Age. Redshift 3.5.14 introduce un nuovo fantastico modello di cielo e di sole, il nuovo shader Flakes e nuovi backplate per la camera. L’ultima versione di ZBrush è caratterizzata da 2 nuovi e rivoluzionari strumenti per il workflow: Proxy Pose e Drop 3D. Gli aggiornamenti di Forger includono nuove funzionalità per le anteprime e per l’illuminazione, oltre all’integrazione del potente ZRemesher di ZBrush. Alla raccolta di Capsule abbiamo aggiunto nuove collezioni di materiali, un nuovo modificatore Swirl dinamico e il nuovo Shaderball di Redshift. A completare questa entusiasmante release abbiamo inetgrato un aggiornamento di Cineware, focalizzato su Unreal 5.0 e 5.1.





“Questa attesissima release mantiene la nostra promessa di presentare regolarmente nuove funzionalità e miglioramenti all’avanguardia per l’intera linea di prodotti Maxon One”, afferma David McGavran, CEO di Maxon. “Con questa release, la nostra community può aspettarsi prestazioni migliorate, flussi di lavoro potenziati, strumenti avanzati per l’animazione, il rendering, lo sculpting e molto altro ancora. Dotando gli artisti di tutti i livelli di strumenti all’avanguardia, vogliamo mettere la nostra community nelle condizioni di creare contenuti visivi straordinari mai visti prima”.

Elenco Completo delle Funzionalità e Descrizione degli Aggiornamenti:

Cinema 4D

Il Comando di Cinema 4D offre ora un accesso rapido e semplice alle Capsule Maxon, alle risorse e ai preset. È sempre più facile individuare e applicare le Capsule, aggiungere materiali Redshift e sfruttare la potenza delle Capsule nodali di Maxon, come i nuovi strumenti primitiva Backdrop e Spline.

Il nuovissimo Generatore Spessore consente di aggiungere una dimensione extra a qualsiasi modello. Ottimo per la creazione di planimetrie e stampe 3D, questo oggetto genera un guscio procedurale basato su una mesh esistente e preserva gli angoli e i bordi perpendicolari. Può essere utilizzato in molti modi grazie al supporto delle mappe dei vertici e delle selezioni poligonali.

Cinema 4D offre ora un'interfaccia dei nodi più pulita che permetterà agli utenti di navigare agevolmente nella configurazione di nodi grazie ad una codifica colore più evidente che facilita sia il lavoro con i nodi sia la creazione di capsule nodali.

Il Sistema di Simulazione Unificato di Cinema 4D ha ricevuto diversi miglioramenti: le anteprime di Pyro nella viewport di Cinema 4D ora supportano il colore e l’illuminazione, ottimo sia per configurare una simulazione che per la condivisione di anteprime di rendering di alta qualità. Gli emettitori includono ora il supporto per le mappe vertice e disturbo di Maxon, mentre Destructor Force limita Pyro all’interno o all’esterno di un box. L’output di Pyro viene generato automaticamente per i rendering di Redshift e può essere facilmente scambiato tra le scene di simulazione. Anche la simulazione di elementi gonfiati ora supporta le mappe vertice, consentendo di creare cuciture e di controllare le aree di gonfiaggio.

Red Giant

Universe

Universe 2023.1 introduce Symbol Mapper, un nuovissimo strumento di stilizzazione che permette di ricostruire le riprese usando lettere, numeri e simboli in base ai valori di luminosità della sorgente. Per aiutare gli artisti a realizzare le proprie visioni creative, questa versione include anche molti nuovi preset per i vari strumenti di Universe.

Universe Symbol Mapper permette di ottenere fantastici effetti in stile Matrix o grafiche basate su testo in stile retrò.

Un aggiornamento della Dashboard e del browser dei preset consente ora di accedere al servizio “ Cloud Capsule” di Maxon che permette agli utenti di sfruttare una libreria di asset in continua espansione. Grazie alla nuova funzionalità di ricerca, gli artisti possono ora risparmiare tempo prezioso e trovare ciò che serve nella vasta raccolta di strumenti e preset di Universe.

Universe 2023.1 offre 42 nuovi preset su cloud per gli strumenti Electrify, Line, Long Shadow, Prism, Displacement e RGB Separation.

VFX

VFX 2023.3 introduce il supporto per le lenti anamorfiche in Real Lens Flares per fantastici effetti cinematografici tripla A e introduce il supporto per i livelli di regolazione in Supercomp.

Grazie al motore di simulazione lenti, aggiornato con il supporto per le lenti anamorfiche in Real Lens Flares, i filmmaker che realizzano rendering 3D, riprese video o lavori di motion graphics possono aggiungere Real Lens Flares ai propri filmati. Allo stesso tempo, qualsiasi utente di Real Lens Flares può far apparire le proprie riprese come fossero realizzate da uno studio di produzione a tripla A, con un controllo artistico senza precedenti e creando i lens flares più realistici in assoluto.

Supercomp ora supporta i livelli di regolazione. Questi livelli sostituiscono i livelli displacement e applicano il proprio effetto a tutto ciò che si trova al di sotto di essi in Supercomp. Ideale per correzioni colore, displacement e sfocature termiche localizzate.

Trapcode

Trapcode 2023.3 include un’ottimizzazione delle prestazioni per gli emettitori di luce e correzioni di bug in Particular, oltre a una nuova collezione di sprite Atomic Age.

Una nuova raccolta di sprite Atomic Age che ricorda l’estetica anni ‘50.

Un’incredibile ottimizzazione delle prestazioni per gli emettitori di luce in Particular, con tempi di rendering fino a 3 volte più veloci.

Una correzione di bug che abilita il supporto per nuovi preset di curve e colori nei sistemi secondari, una anteprima delle animazioni di sequenze di modelli in Designer e molto altro ancora.

Magic Bullet

Magic Bullet 2023.2 migliora il cursore di Forza di Magic Bullet Looks e include numerosi miglioramenti su tutte le piattaforme.

I nuovi cursori di forza per ogni singolo strumento rendono più facile controllare i Look.

Un nuovo insieme di preset per i Looks sfrutterà al meglio la gestione di ACES.

Varie correzioni di bug con particolare attenzione agli utenti di Resolve.

Redshift

La versione 3.5.14 della Camera di Redshift porta con sé un nuovo fantastico modello di Cielo e di Sole, il nuovo shader Flakes, nuovi backplate per la camera, e altri miglioramenti del workflow e della stabilità.

Il nuovo modello PRG Clear Sky permette agli artisti di simulare splendidi tramonti con il nuovo Sole e il Cielo di Redshift. La simulazione più accurata della radianza e del colore del cielo permette di ricreare bellissimi tramonti rossi tipici del sole che scende appena sotto l’orizzonte.

Il nuovo shader Flakes è ideale per renderizzare tanti elementi, dalla vernice metallizzata delle auto alle palline di Natale glitterate. Questo shader 3D genera frammenti voronoi o puntiformi con angoli e profondità di superficie casuali per aggiungere il dettaglio perfetto e una fantastica brillantezza ai rendering.

Nuovi Backplate personalizzati sono ora disponibili in Redshift per C4D e offrono un incredibile controllo sul compositing. Gli artisti possono scegliere se le riprese di sfondo devono essere incorporate nel rendering o se devono essere aggiunte prima e dopo gli effetti di post-produzione. I rendering possono essere abbinati a un backplate esistente grazie alla modalità Post-Composite.

L’interfaccia aggiornata dei nodi di Cinema 4D 2023.2 rende più semplice la creazione di materiali Redshift. L’interfaccia ora è molto più pulita, con nuovi comandi per selezionare i nodi a monte e a valle. L’utente può sfruttare il sistema di preset di C4D per applicare facilmente i setup di nodi preferiti e creare collegamenti in modo rapido grazie alla nuova opzione che mantiene attive le connessioni durante la duplicazione di un nodo. I nuovi pannelli a comparsa semplificano la navigazione e l’aggiunta di nodi e la modifica degli attributi.

La Camera Redshift ora è disponibile anche in Houdini e offre semplici controlli fisici per modificare l’esposizione, la distanza focale, il motion blur e il bokeh.

ZBrush

L’ultima versione di ZBrush presenta 2 nuovi strumenti mai introdotti prima nei workflow di sculpting 3D.

La nuova funzionalità Proxy Pose offre un metodo dinamico per modificare rapidamente la topologia dei modelli. L’implementazione di Proxy Pose riduce istantaneamente la densità dei poligoni, consentendo agli artisti di manipolare in modo rapido ed efficiente i modelli ZBrush, per poi riconvertirli in una mesh ad alta densità.

La nuova funzione Drop 3D combina la tecnologia di Sculptris Pro con la funzionalità 2.5D della finestra di ZBrush per produrre un nuovo flusso di lavoro che consente una maggiore creatività. Utilizzando Drop 3D, è possibile aumentare la densità della mesh locale per mantenere i dettagli ad alta risoluzione dove necessario. Drop 3D ispira la creatività fondendo gli elementi del design 2D e 3D. Con Drop 3D è possibile esplorare concetti di design allineati con le tecniche di illustrazione, il dettaglio delle superfici e la modellazione 3D.

Forger

L’ultima versione di Forger include nuove funzionalità per l’illuminazione, effetti per un maggiore realismo e l’integrazione del potente ZRemesher di ZBrush.

Luci: Questa versione aggiunge la possibilità di creare più luci personalizzate, tra cui luci direzionali, luci spot e riflettori. È possibile abilitare queste luci anche per proiettare ombre.

VFX nella Viewport: Per un controllo ancora più ampio sull’aspetto delle sculture, Forger integra Viewport FX, che include effetti come l’Occlusione Ambientale, la Profondità di Campo, il Bloom, l’Aberrazione Cromatica, la Grana e la Vignettatura. Tutti questi effetti funzionano in tempo reale durante la modellazione e lo sculpting, senza bisogno di renderizzare.

ZRemesher: Infine abbiamo introdotto in Forger, attingendo alla tecnologia di ZBrush, il potente ZRemesher, lo strumento di sculpting desktop di Maxon. Con questo strumento è possibile orientare manualmente la nuova topologia utilizzando delle guide o dipingendo mappe di densità.

Capsule

Le ultime novità delle Capsule includono:

Il nuovo modificatore Swirl, creato da Rocket Lasso. Questa capsula dinamica agisce come un deformatore per creare effetti contorti su qualsiasi mesh o spline. Offre un’ampia gamma di possibilità per creare e dirigere artisticamente oggetti come coni di gelato o vortici rotanti.

16 materiali per tappeti per Redshift, creati dagli esperti in visualizzazione Fuchs e Vogel.

24 materiali in ceramica

Una nuova scena di sviluppo dei look Shaderball per Redshift, per creare splendide anteprime dei materiali.

Cineware

A completare questa entusiasmante release abbiamo incluso un aggiornamento di Cineware, focalizzato su Unreal 5.0 e 5.1, a conferma dell’impegno di Maxon nel far sì che propri i prodotti funzionino perfettamente con gli strumenti inclusi in una pipeline di produzione.

L’importazione di file Cinema 4D direttamente in Unreal Engine con Cineware è diventata più intuitiva e fluida, incorporando personaggi animati e camere e inserendoli nel progetto Unreal come parte di una sequenza cinematica più ampia.

Cineware ora permette di creare Sequenze di Livello distinte per le Geometry Cache o di inserirle direttamente in una Sequenza di Livello principale.

Quando una camera della Viewport di Cinema 4D viene importata in Unreal Engine, viene immediatamente configurata in modo identico, senza bisogno di ulteriori modifiche o impostazioni.

“Animated Render Visibility” permette di decidere quali componenti nella scena di Cinema 4D vengono attivati o disattivati in Unreal Engine dopo l’importazione.

La nuova opzione Geometry Cache permette di importare non solo mesh statiche da Cinema 4D, ma anche topologie di morphing e configurazioni di Cloni MoGraph animate.

Informazioni su Maxon

Maxon sviluppa soluzioni software estremamente potenti ma accessibili a tutti i creatori di contenuti che lavorano in settori quali il design 2D e 3D, la motion graphics, gli effetti visivi e la visualizzazione. L’innovativo portfolio di prodotti Maxon permette agli artisti di massimizzare i propri workflow creativi. Le sue linee di prodotti includono Cinema 4D, pluripremiata suite per la modellazione, la simulazione e l’animazione 3D; Forger l’app mobile per lo sculpting creativo on the go; Red Giant, la versatile linea di rivoluzionari strumenti di editing, motion design e filmmaking; Redshift, la soluzione di rendering ultra-veloce e all’avanguardia; e infine ZBrush, la soluzione professionale per lo sculpting e il painting digitale.

Il team Maxon è composto da persone competenti e appassionate che credono nella costruzione di una community artistica di successo. Grazie ai suoi eventi popolari e inclusivi e al rilascio di risorse didattiche gratuite su Cineversity, Maxon riconosce che sviluppare un forte legame con gli artisti e favorire la loro crescita personale sia parte integrante della sua abilità nell’identificare le tendenze del settore per servire al meglio i clienti.

Maxon è parte di Nemetschek Group.

Contacts

Contatti per la Stampa

Chloe Larby



Grithaus Agency



(email) chloe@grithaus.agency

(tel.) +44 7454 012045