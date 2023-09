La release autunnale di Maxon One include nuove funzionalità e miglioramenti radicali delle prestazioni

Elementi chiave di questa versione: nucleo ottimizzato per Cinema 4D, simulazioni Pyro più gestibili, Real Lens Flares migliorati e nuovi workflow per la correzione colore.

BAD HOMBURG, Germania–(BUSINESS WIRE)–Maxon, sviluppatore di soluzioni software professionali per editor, filmmaker, motion designer, artisti degli effetti visivi e creativi di ogni tipo, è lieta di annunciare l’attesissima release di settembre con aggiornamenti per quasi tutti i prodotti Maxon. Cinema 4D apporta enormi miglioramenti alle prestazioni nella riproduzione interattiva, miglioramenti alle simulazioni di corpi rigidi e un flusso di lavoro Pyro più flessibile. Con Trapcode 2024, gli artisti possono ora creare dinamiche termiche realistiche con la nuova funzione Combustion e creare percorsi di particelle con Stroke from Parent. VFX 2024 inaugura una nuova dimensione nel controllo dell’illuminazione e include diversi miglioramenti al famoso Real Lens Flares. Con Magic Bullet 2024, la correzione colore è più facile che mai e i nuovi preset offrono agli artisti una maggiore libertà creativa. Anche Universe 2024 vede numerosi miglioramenti del processo di lavoro includendo nuovi preset. Redshift offre una maggiore libertà creativa nell’utilizzo degli shader MatCap e Distorter e migliora le prestazioni sulle CPU multicore. Per gli abbonati a Maxon One inoltre è disponibile la nostra gamma completa di Capsule Maxon, che include un nuovo modificatore spline di Rocket Lasso, i materiali Redshift Metal e Car Paint, oltre a modelli 3D pronti all’uso per la visualizzazione di interni ed esterni.









Cinema 4D 2024

Cinema 4D 2024 offre velocità e prestazioni ineguagliabili per le scene creative più sofisticate. Le simulazioni di corpi rigidi possono ora interagire con tutte le forze esistenti, con gli elementi pyro, i tessuti e i corpi morbidi. La funzione Pyro risplende grazie a una nuova funzione che permette di emettere fuoco da particelle e matrici. I nuovi strumenti Normali Vertice offrono agli artisti una precisione senza precedenti per perfezionare le superfici.

Cinema 4D 2024 è due volte più veloce rispetto alle versioni precedenti e anche di più, grazie alla potenza del nuovissimo core Maxon che ottimizza velocità e prestazioni.

Grazie all’aggiunta delle simulazioni dei corpi rigidi al Sistema di Simulazione Unificato di Cinema 4D, gli oggetti solidi possono ora interagire con tutti i tipi di simulazione presenti nella scena: corpi morbidi, tessuti, corde o elementi Pyro.

Pyro offre ora controlli più precisi per gli artisti che desiderano dirigere ad arte la propria simulazione e garantire che corrisponda alla loro visione. Ora gli emettitori di particelle standard, le geometrie di thinking particle e i clonatori di matrici possono emettere Pyro con la semplice aggiunta di un tag Pyro. Questo permette agli artisti di creare scene cinematografiche con scie di fumo, fuoco ed esplosioni, come anche di visualizzare bellissimi fuochi d’artificio nel cielo notturno. Con l’aiuto di UpRes, i creativi possono utilizzare una simulazione a bassa risoluzione per velocizzare i tempi di lavoro durante la direzione artistica e la fase di ideazione di un progetto e poi renderizzare la simulazione con la massima qualità per l’output finale.

Cinema 4D 2024 introduce nuovi strumenti per il pieno controllo delle normali dei vertici e dei poligoni e per rimuovere gli artefatti dello shading.

I nuovi strumenti di modellazione di Cinema 4D 2024 renderanno molto più semplice gestire le attività più complesse. Selezione Pattern permette agli artisti di ripetere una selezione sulla superficie delle mesh con un solo clic. Il Deformatore Proiezione offre agli utenti un controllo rapido per spostare i punti da un oggetto all’altro in qualsiasi direzione.

con un solo clic. Il Deformatore Proiezione offre agli utenti un controllo rapido per spostare i punti da un oggetto all’altro in qualsiasi direzione. L’interfaccia dei Nodi in Cinema 4D 2024 è stata rinnovata. Oltre a migliorare l’aspetto generale, la nuova funzione Note consente di inserire dei commenti direttamente nell’Editor Nodi per documentare la rete di nodi.

Red Giant 2024

I recenti aggiornamenti di Red Giant includono novità per i set di strumenti Trapcode, Magic Bullet, VFX e Universe. Trapcode 2024 permette agli artisti di creare dinamiche termiche realistiche grazie a un’estensione della simulazione Fluid Dynamics di Particular. VFX 2024 inaugura una nuova dimensione nel controllo dell’illuminazione e include diversi miglioramenti al famoso Real Lens Flares. Con Magic Bullet 2024, la correzione colore è più facile che mai e una serie di nuovi preset offre ai designer una maggiore libertà creativa. Universe 2024 presenta moltissimi nuovi preset.

Inoltre, tutti gli strumenti Red Giant sono ora disponibili in cinese e giapponese, rendendo facile per gli artisti iniziare a usare il software nella propria lingua madre.

Trapcode 2024 Combustion è un nuovo sottoinsieme di parametri all’interno del gruppo Particular Fluid Dynamics e aggiunge proprietà termodinamiche realistiche alla simulazione. Combustion consente agli artisti di creare effetti di fuoco credibili direttamente in After Effects, ad esempio accendendo una torcia spenta nella mano di un attore con le fiamme che reagiscono in modo realistico ai dati di posizione. “Stroke from Parent” è un nuovo tipo di emettitore e un’alternativa a “Emit from Parent”. Poiché Stroke from Parent si comporta in modo più simile a uno Stroke 3D, gli artisti possono creare una traccia uniforme in base a una particella genitore.

VFX 2024 Con la funzione “2D+Distance”, gli artisti possono aggiungere dimensione alle scene modificando la distanza della sorgente luminosa nello spazio Z. Inoltre, i parametri “Distance Affects Size” e “Size Affects Brightness” possono modificare l’aspetto del bagliore durante il movimento. Ideale per aggiungere bagliori a riprese scenografiche di oggetti che si muovono verso la telecamera. “Light Control2” permette agli artisti di posizionare e controllare con precisione i bagliori nelle scene 3D-tracked sulla base delle luci AE. “Ring Projection” riporta in scena i bagliori anni ’70 e ’80, nello stile di film iconici come Blade Runner. Gli artisti potranno beneficiare di prestazioni migliori quando abiliteranno la modalità Draft per il livello a cui viene applicato Real Lens Flares in After Effects. Potranno lavorare e animare velocemente a una risoluzione inferiore pur mantenendo la massima qualità nel rendering finale. Grazie alla nuova opzione “Background Illumination” per Schmutz, l’effetto Schmutz può ora essere illuminato dai valori di luminosità di uno shot o di una sorgente luminosa, consentendo un’integrazione più omogenea e realistica nelle riprese.

Magic Bullet 2024 Con oltre 30 nuovi preset che spaziano dai look cinematografici, ai video musicali, ai film fashion e ai video blog, Maxon semplifica ulteriormente il workflow di Magic Bullet 2024 consentendo agli artisti di essere ancora più creativi grazie all’ispirazione data dalle Capsule. Gli utenti di After Effects possono ora beneficiare della sincronizzazione della Gestione Colore OCIO. Impostare la gestione colore, infatti, può essere piuttosto complicato: ecco perché Looks salva i parametri dopo la configurazione in After Effects, in modo che l’utente non debba occuparsi due volte della gestione colore e possa concentrarsi completamente sugli aspetti creativi.

Universe 2024 Universe 2024 si distingue per le nuove Capsule con oltre 50 nuovi preset, che offrono ai video editor e ai compositori un flusso di lavoro più semplice lasciando maggior spazio alla creatività.



Redshift

Redshift 3.5.19 aggiunge diverse funzioni allo shader MatCap per la regolazione delle immagini; lo shader Distorter ora supporta la distorsione 3D del Disturbo Maxon e la distorsione 2D delle mappe rilievo; le prestazioni di Redshift CPU su sistemi con più di 12 thread CPU sono state migliorate.

Lo shader MatCap dispone ora di ulteriori parametri di regolazione che consentono agli utenti di produrre bellissimi rendering illustrativi a partire dai propri schizzi digitali. Ideale per creare velocemente rendering semplici e stilizzati.

Il nodo Distorter ora supporta la distorsione 3D utilizzando il Disturbo Maxon. Ciò significa che la distorsione non è più limitata all’input delle texture a colori e che ora è possibile sfruttare la distorsione 3D del famoso nodo Disturbo Maxon e la distorsione delle mappe rilievo. È possibile utilizzare entrambe le opzioni in modo indipendente per distorcere gli effetti di superficie sulle mesh senza alterare gli altri parametri dello shader.

Sui sistemi CPU con 12 o più thread, i bucket di rendering verranno eseguiti automaticamente in modo simultaneo. Questo migliora le prestazioni e accelera il rendering sulle CPU multicore. Poiché la suddivisione dei bucket non ha effetto sulle CPU con meno di 12 thread, in questo caso la funzione si disattiverà automaticamente.

È stato aggiunto il supporto di base del Nodo Jitter a Redshift in Blender. È possibile utilizzare il Nodo Jitter per variare rapidamente gli attributi degli shader su un gran numero di asset.

Capsule

Il nuovo Modificatore Spline Catenary creato da Rocket Lasso semplifica la creazione di fili, corde e cavi sospesi. In esclusiva per gli abbonati a Maxon One, questo modificatore può essere abbinato al Modificatore Break Spline per creare fasci di fili sospesi che vengono raggruppati a intervalli casuali. Inserendo il risultato nel Generatore Mesh Volume, possiamo creare dei filamenti deliziosamente disgustosi di slime sospeso!

Il Modificatore Break Spline di Rocket Lasso, che agisce come deformatore per le spline, ora è dotato di 3 scene di esempio aggiuntive.

Abbiamo aggiunto una raccolta completa di materiali Redshift creati dagli esperti di visualizzazione Fuchs & Vogel: questa recente aggiunta contiene 32 materiali in metallo Redshift con incluso l’oro grezzo e il nichel arrugginito, oltre a 18 fantastici materiali Redshift Car Paint: dall’effetto perlato delle auto a noleggio, al nero opaco, ai rossi cangianti che mutano in base all’angolazione.

Ideale per le visualizzazioni esterne, la libreria di piante presente nelle Capsule include ora 52 nuovi modelli di Piante Laubwerk. Numerose varianti di Cipresso Mediterraneo, di Pino Domestico o di Amamelide sono talmente dettagliate da far battere il cuore a qualsiasi botanico!

Per la visualizzazione di interni è disponibile un set di modelli Home Decor con 10 sedie, tre appendiabiti e tre portabottiglie.

Contacts

Press

Chloe Larby



Grithaus Agency



(e) chloe@grithaus.agency

(p) +44 7454 012045