La prestigiosa piattaforma per la visibilità delle catene di fornitura FourKites ottiene la certificazione ISO 27001 e soddisfa gli standard per le certificazioni ISO 27017 e 27018

Sicurezza del cloud a livello aziendale e privacy dei dati rassicurano ulteriormente clienti e partner di FourKites

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–La prestigiosa piattaforma per la visibilità in tempo reale delle catene di fornitura FourKites® ha annunciato oggi la conformità agli standard definiti dall’Organizzazione Internazionale per la normazione (International Organization for Standardization, ISO) per la norma ISO 27017 sulla sicurezza del cloud e per la norma ISO 27018 per quanto concerne la privacy dei dati nell’ambito della certificazione ISO 27001 appena conseguita. Questo traguardo simboleggia il costante sforzo di FourKites verso il raggiungimento degli standard di sicurezza più recenti e rigorosi del settore.





Ai fini della qualificazione, un comitato di controllo indipendente ha validato la conformità di FourKites a un set di rigorosi requisiti in materia di privacy e sicurezza. La norma ISO 27017 fornisce linee guida per i controlli sulla sicurezza delle informazioni applicabili e specifici per la fornitura e l’utilizzo dei servizi cloud, mentre la norma ISO 27018 definisce i controlli e le linee guida comunemente accettati per l’implementazione di misure a protezione di informazioni di identificazione personale (personally identifiable information, PII) per gli ambienti informatici dei cloud pubblici. Parallelamente, la norma ISO 27001 regolamenta i controlli per l’istituzione, la manutenzione e la certificazione dei sistemi per la gestione della sicurezza delle informazioni (information security management system, ISMS).

“Il rispetto di questi standard è una conferma del costante impegno di FourKites verso il superamento dei limiti quando si tratta di garantire la sicurezza della nostra piattaforma, che importa oltre 250 terabyte di dati al mese” ha dichiarato Mathew Elenjickal, fondatore e amministratore delegato di FourKites. “La condivisione sicura e protetta dei dati ha enormi vantaggi sulla catena di fornitura, tra cui una più accurata pianificazione delle attività, la mitigazione dei rischi, una maggiore soddisfazione e fidelizzazione della clientela, e un miglioramento del morale del personale.”

L’adesione alle linee guida delle norme ISO 27017 e 27018 rappresenta la più recente conferma dei rigorosi provvedimenti di sicurezza adottati da FourKites, tra cui l’esaustivo programma di tutela della privacy del Regolamento generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation, GDPR), applicabile anche nelle regioni in cui non è obbligatorio e comprendente la sentenza Schrems II.

“I nostri clienti e partner in tutto il mondo possono essere certi del fatto che FourKites si avvale degli standard più efficaci e sicuri del settore per proteggere i loro preziosi dati” ha aggiunto Elenjickal.

FourKites fornisce ai clienti di tutto il mondo informazioni in tempo reale, sfruttando un’intelligenza artificiale brevettata basata su 150 fattori, tra cui clima, traffico e dati in tempo reale di dispositivi GPS, reti telematiche ELD, dispositivi mobili, sistemi di tracciamento automatico (automatic tracking system, AIS) e molto altro ancora. L’azienda fornisce rapporti e dashboard pronti all’uso, notifiche automatizzate e personalizzabili basate sul monitoraggio geofencing e della temperatura, e visibilità a livello degli articoli gestiti a magazzino (stock keeping unit, SKU) per consentire il tracciamento delle spedizioni multimodali, anche quando vengono suddivise tra più vettori.

Nella primavera del 2021, FourKites ha ottenuto un brevetto per la propria innovativa soluzione Smart Forecasted Arrival (SFA), che fornisce alle aziende stime precise ad alta frequenza dei tempi di arrivo per le merci in transito su strada, anche quando i camion utilizzati non dispongono di alcuna tecnologia per la trasmissione dei dati di localizzazione. SFA è ora disponibile per i clienti di FourKites in tutto il mondo, per estendere al settore del trasporto merci i vantaggi della visibilità in tempo reale, altrimenti invisibili alle moderne soluzioni di gestione delle catene di fornitura.

Informazioni su FourKites

FourKites® è la principale piattaforma di visibilità delle catene di fornitura al mondo, in grado di estendere la visibilità oltre il trasporto fin dentro i cortili, i magazzini, i negozi e non solo. FourKites monitora più di 2,5 milioni di spedizioni al giorno tramite strada, ferrovia, mare, aria, servizi pacchi e corrieri, raggiungendo oltre 185 Paesi; grazie alla combinazione tra dati in tempo reale e un potente apprendimento automatico aiuta le aziende a digitalizzare a tutto campo le loro catene di fornitura. Oltre 1.000 dei marchi più riconosciuti al mondo, tra cui 9 delle prime 10 aziende CPG e 18 delle prime 20 aziende di alimenti e bevande, si affidano a FourKites per trasformare il loro business e creare catene di fornitura più agili, efficienti e sostenibili. Per maggiori informazioni visitare https://www.fourkites.com/.

