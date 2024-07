La piattaforma NIQ Activate è ora disponibile su Microsoft Azure Marketplace

I clienti di Microsoft Azure in tutto il mondo possono ora accedere a NIQ Activate per avvalersi della scalabilità, affidabilità e agilità di Azure per guidare lo sviluppo delle applicazioni e definire strategie commerciali

NielsenIQ (NIQ) ha annunciato oggi la disponibilità di NIQ Activate in Microsoft Azure Marketplace, un negozio online che fornisce applicazioni e servizi da usare con Azure. I clienti NIQ ora possono avvalersi della produttiva e affidabile piattaforma cloud di Azure, con distribuzione e gestione ottimizzate.





NIQ Activate aiuta i retailer e le aziende di beni di consumo confezionati (CPG) a sfruttare le informazioni sui dati e la personalizzazione di NIQ leader del settore, per consentire una collaborazione più profonda che porti a performance e interazioni mirate. L’intelligenza artificiale e le capacità di analisi dei dati di Microsoft Azure aiutano le aziende a prendere decisioni migliori.

NIQ Activate è una piattaforma collaborativa SaaS che consente a rivenditori e marchi di passare dai dati agli insight, dall’attivazione al valore misurato. La piattaforma consente alle aziende produttrici di beni di largo consumo (CPG) di definire e riunire il pubblico, ottenere approfondimenti basati su fonti di dati sia del rivenditore che di NIQ, pianificare e distribuire campagne e misurazioni.

“Siamo entusiasti di annunciare ai clienti Microsoft Azure a livello globale un processo di transazioni semplificato e più rapido per NIQ Activate. NIQ Activate fornirà ai clienti l’opportunità di sfruttare i nostri dati e le nostre capacità di analisi di massimo livello e guidare l’innovazione nel settore. Questa collaborazione ambisce a consentire alle aziende di prendere decisioni migliori più rapidamente e creare interazioni significative per retailer, fornitori e clienti”, ha dichiarato Xavier Facon, Vicepresidente senior della divisione Prodotti di NIQ.

I vantaggi di NIQ Activate su Microsoft Azure Marketplace includono:

Processo semplificato: tempi di distribuzione più rapidi per i clienti, con la promessa di un processo di approvvigionamento e fatturazione più rapido.

tempi di distribuzione più rapidi per i clienti, con la promessa di un processo di approvvigionamento e fatturazione più rapido. Accelerazione degli accordi per i clienti NIQ esistenti tramite la piattaforma Microsoft Marketplace.

per i clienti NIQ esistenti tramite la piattaforma Microsoft Marketplace. Espansione globale: i clienti di Microsoft Azure presenti in 141 mercati possono accedere a NIQ Activate per aiutarli a guidare la fase di crescita successiva.

i clienti di Microsoft Azure presenti in 141 mercati possono accedere a NIQ Activate per aiutarli a guidare la fase di crescita successiva. Budget per il cloud ottimizzato: destina il 100% dei tuoi acquisti su Azure Marketplace ai tuoi impegni di budget per il cloud.

NIQ Activate consente ai retailer di creare valore incrementale e accelerare la crescita attraverso i media di vendita al dettaglio, le esperienze personalizzate e gli approfondimenti pratici su categorie e clienti. La piattaforma Activate sfrutta le capacità di Azure Marketplace nel campo dei dati e dell’intelligenza artificiale con i clienti proprietari e i dati di vendita per migliorare il coinvolgimento dei clienti per i rivenditori.

Jake Zborowski, Direttore generale, Microsoft Azure Platform presso Microsoft Corp. ha affermato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a NielsenIQ in Microsoft Azure Marketplace, che offrirà ai nostri partner un’eccezionale visibilità per i clienti cloud in tutto il mondo. Azure Marketplace offre esperienze della massima qualità da partner globali affidabili con soluzioni testate per funzionare senza problemi con Azure.”

Informazioni su NIQ:

NielsenIQ (NIQ) è la società di consumer intelligence leader a livello mondiale, in grado di fornire la comprensione più completa del comportamento d’acquisto dei consumatori che rivela nuovi percorsi di crescita. NIQ si è unita a GfK nel 2023, due leader di settore che assieme offrono una copertura globale senza precedenti. Oggi NIQ è presente in oltre 95 paesi e copre il 97% del PIL. Grazie a una lettura olistica del retail e agli approfondimenti più completi sui consumatori, forniti con analisi avanzate tramite piattaforme all’avanguardia, NIQ è in grado di offrire la Full View™.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

