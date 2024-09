La piattaforma Dynamic Map espande la copertura cartografica ad alta definizione a 16 paesi europei

270.000 km di autostrade e strade statali rese accessibili ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).









VIENNA–(BUSINESS WIRE)–Dynamic Map Platform (DMP), azienda leader a livello mondiale nel settore delle mappe e dei software ad alta definizione per il settore automobilistico, è orgogliosa di annunciare il lancio della versione iniziale della sua mappa ad alta definizione che copre 16 paesi in Europa. Questa espansione segna una tappa significativa nella missione dell’azienda di fornire le soluzioni cartografiche più accurate e complete per i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e le tecnologie di guida autonoma.

DMP ha definito un nuovo standard per il settore mappando oltre 270.000 km di autostrade e strade principali, raggiungendo una precisione assoluta di 15 cm per i principali elementi delle mappe. Sulla scia del successo ottenuto in Nord America, Giappone e Corea, la mappa di DMP per l’Europa presenta una serie completa di caratteristiche ed elementi stradali essenziali per lo sviluppo di sistemi di guida a mani libere sicuri e amati dai clienti.

“La nostra espansione in questi 16 Paesi evidenzia il nostro impegno a supportare l’industria automobilistica globale con le mappe più accurate, affidabili e dettagliate disponibili”, ha dichiarato Shuichi Yoshimura, CEO e presidente di DMP. “La nostra espansione in Europa è solo l’inizio: continuiamo a lavorare per migliorare ed ampliare la nostra copertura cartografica a livello globale. Stiamo progredendo nella nostra missione di modellare la Terra”.

La mappa europea ad alta definizione comprende Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Le misurazioni delle strade “ground truth” e l’ampia gamma di elementi cartografici di DMP sono fondamentali per le funzioni ADAS di livello 2+ e contribuiscono a una modellazione e analisi affidabili delle strade. Il sofisitcato insieme di strumenti dell’azienda è in grado di identificare e mappare con precisione centinaia di elementi stradali, garantendo che gli elementi fisici e virtuali della strada vengano acquisiti con precisione. Gli elementi osservabili, come le linee di demarcazione, gli oggetti e i dispositivi di controllo del traffico, insieme a caratteristiche virtuali, come le linee di mezzeria delle corsie, le traiettorie e i bordi virtuali delle corsie, sono contributi importanti per una guida sicura, confortevole e a mani libere.

“La nostra attenzione alla precisione è ciò che ci contraddistingue nel settore”, ha dichiarato Chris Thibodeau, CEO di DMP North America. “Grazie all’utilizzo di un sistema di mappatura altamente dettagliato e preciso, consentiamo alle case automobilistiche di sviluppare sistemi ADAS e autonomi non solo più sicuri, ma anche più intuitivi per il conducente”.

Le mappe ad alta definizione per l’Europa di DMP saranno presto disponibili per l’integrazione nei sistemi degli OEM automobilistici e l’azienda sta collaborando attivamente con diverse case automobilistiche leader per garantire un’integrazione e un collaudo senza problemi.

Per ulteriori informazioni su Dynamic Map Platform e sulle sue offerte, è possibile visitare il sito dmp-maps.com. Per richieste di informazioni ai media, inviare un’e-mail a Sharon Carty all’indirizzo scarty@dmp-maps.com.

INFORMAZIONI SU DYNAMIC MAP PLATFORM

Dynamic Map Platform è l’azienda leader nel settore di misurazione e mappatura geospaziale, che fornisce mappe ad alta definizione e software per gli odierni sistemi avanzati di assistenza alla guida e per i veicoli autonomi di domani. Prima di essere acquisita da DMP, Ushr ha lanciato la produzione di massa della prima mappa ad alta definizione al mondo. Oggi le precise mappe ad alta definizione di DMP consentono un’assistenza mani libere al conducente straordinariamente sicura e affidabile.

