La Paris Blockchain Week trasforma il Louvre nel Palazzo del Web3

● Il più grande e influente evento europeo sulla blockchain

● Sono attese oltre 10.000 persone da tutto il mondo

● Da lunedì 20 a venerdì 24 marzo 2023

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Paris Blockchain Week, la principale conferenza internazionale dedicata ai professionisti dello spazio blockchain e Web3, sarà ospitata al Carrousel du LOUVRE, nel cuore del palazzo storico di Parigi e del più grande museo del mondo, dal 20 al 24 marzo 2023. Questa quarta edizione della Paris Blockchain Week è il più grande evento europeo sulla blockchain, che copre: finanza decentralizzata, NFT, Web3 e metaverse, con oltre 10.000 partecipanti da tutto il mondo, appassionati di condivisione, apprendimento e affari in uno dei luoghi più iconici del mondo nella capitale francese: il LOUVRE.

Le principali personalità del settore blockchain si sono già impegnate a parlare a questa celebrazione di tutto ciò che riguarda la blockchain. Un primo sguardo alla nostra line-up di relatori include Tim Draper (Founder e Managing Partner di Draper Associates, DFJ e Draper Venture Network), Denelle Dixon (Chief Executive Officer & Executive Director, Stellar Development Foundation), Nicolas Cary (Co-Founder e Vice Chairman di Blockchain.com),Eva Kaili (Vicepresidente del Parlamento europeo), Yat Siu (Co-Founder ed Executive Director di Animoca Brands, Founder e CEO di Outblaze), Sébastien Borget (Co-Founder COO di The Sandbox), Alexandre Dreyfus (CEO, Chiliz & Socios.com), Ira Auerbach (Senior Vice President, Head of Digital Assets, Nasdaq)…

Durante questa prestigiosa settimana, la Paris Blockchain Week ospiterà anche diversi eventi collaterali tenuti dai marchi blockchain più importanti. La Talent Fair offre un’intera giornata di opportunità di lavoro con i maggiori operatori e gli innovatori più recenti. A grande richiesta, torna l’Hackathon della Paris Blockchain Week con nuove sfide e premi in palio.

Emmanuel Fenet, CEO della Paris Blockchain Week, anticipa con grande entusiasmo questo evento di punta globale su cripto e blockchain. “Non vediamo l’ora di portare un evento emozionante e coinvolgente alle migliaia di partecipanti che si uniranno a noi anche quest’anno. I relatori delle migliori piattaforme blockchain, Web3, NFT e metaverse, delle società di asset digitali e dei principali fondi VC si uniranno al palco per condividere le loro intuizioni. Con oltre 400 relatori, non vediamo l’ora di svelare presto il programma completo e la line-up, quindi bloccate il calendario per il 20-24 marzo. Ci vediamo al Louvre!”.

Sébastien Borget, Co-Founder e COO di The Sandbox, ha commentato a proposito dell’edizione 2023 “Non riesco a pensare a un luogo più emblematico del LOUVRE, un punto di riferimento storico di Parigi dove sono riunite collezioni d’arte, dipinti, sculture e altre forme d’arte, per essere la sede della Paris Blockchain Week 2023 e mostrare come il Web3 contribuisca all’innovazione nella tecnologia, nell’arte, nelle NFT, nel gioco e nel metaverso.”

L’edizione di marzo 2023 della Paris Blockchain Week accoglierà oltre 10.000 partecipanti, oltre 400 relatori, 300 sponsor, 60% dirigenti di livello C, oltre 400 media e giornalisti.

Sito web:www.parisblockchainweek.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni, contattare:



Dina Akhmetova



+31 (0) 682384426



dina.akhmetova@cognitomedia.nl