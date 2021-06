La nuova relazione su frodi e pagamenti a cura di Outseer conferma un aumento massiccio degli attacchi cibernetici che vedono l’utilizzo non autorizzato di marchi, con un’impennata del 158% rispetto al primo trimestre del 2020

Oltre 41.000 cibertruffe rilevate a livello mondiale agevolate dalla pandemia e dalla crescita del commercio digitale

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Outseer ha pubblicato la sua ultima relazione trimestrale su frodi e pagamenti, che rivela un’impennata degli attacchi con utilizzo illegale dei marchi e la crescenta adozione di metodi di autenticazione dei pagamenti più precisi. La relazione del secondo trimestre contiene insight relativi al periodo gennaio-marzo 2021 che sono stati acquisiti attraverso la Rete globale di dati di Outseer (Outseer Global Data Network) e sono stati raccolti durante l’autenticazione delle transazioni effettuate dai consumatori e nell’ambito di indagini su minacce ricevute condotte per conto di clienti di Outseer.





Secondo la relazione in oggetto, gli attacchi che fanno uso di un utilizzo illegale dei marchi e i cui autori si spacciano per le aziende legittime attraverso i social media e i contenuti pubblicati rappresentano ora la maggior parte delle cibertruffe, aumentate dal 27% nel quarto trimestre del 2020 al 68% nel primo trimestre del 2021. Questo drastico incremento va attribuito alla crescita dell’utilizzo di piattaforme digitali, compresi social media e strumenti di web publishing e collaborazione basati sul cloud che, insieme alla pandemia, hanno creato un terreno fertile per le attività fraudolente.

Gli attacchi di phishing finalizzati alla raccolta delle credenziali degli utenti rappresentano il 25% di tutti gli attacchi perpetrati nel trimestre in questione, seguiti dalle app mobili non autorizzate che toccano il 21%. Nonostante il lieve calo del numero di app mobili non autorizzate rispetto al trimestre precedente, è opportuno rilevare che questo tipo di attacco è aumentato del 14% nello stesso trimestre rispetto al 2020. Gli attacchi condotti attraverso trojan finalizzati all’acquisizione tramite malware delle credenziali e delle informazioni riservate degli utenti sono diminuite ulteriormente, costituendo solo il 7% degli attacchi totali: ciò, per via del cambiamento di strategia degli autori, che ora preferiscono sferrare gli attacchi contro i marchi.

“Non c’è da sorprendersi che il volume delle frodi stia crescendo a livelli record se si considera il passaggio marcato al commercio digitale durante la pandemia”, ha spiegato Armen Najarian, direttore marketing di Outseer. “La spesa globale nel settore del commercio elettronico è cresciuta a un tasso annuo del 28%, raggiungendo 4,2 trilioni di dollari nel 2020, spianando la strada a comportamenti più fraudolenti e ad attacchi più sofisticati.”

Tra gli altri dati salienti riportati nella relazione su frodi e pagamenti del secondo trimestre a cura di Outseer, compaiono:

Visibilità sugli oltre 41.000 attacchi informatici condotti su scala globale

Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la quota degli attacchi con utilizzo illecito di marchi sul volume totale di attacchi verificatisi nel primo trimestre del 2021 è salita dal 58% al 68%

Le minacce basate su phishing hanno rappresentato il 25% di tutti gli attacchi

Il 74% di tutti gli ISP che hanno ospitato attacchi di phishing si trova negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti sono stati presi di mira dal 16% degli attacchi di phishing a livello mondiale, mentre il Canada ha subito il 22% degli attacchi

Il valore medio di una transazione fraudolenta nel canale web (7.367 USD) è risultato superiore di due volte a quello di una transazione fraudolenta messa in atto nel canale mobile (3.368 USD)

Il volume delle transazioni di pagamento globali autenticate tramite il protocollo EMV 3-D Secure è cresciuto del 59% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (primo trimestre 2020 rispetto a primo trimestre 2021)

Il volume delle transazioni di pagamento globali autenticate tramite il protocollo EMV 3-D Secure 2.0 è cresciuto del 1.667% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (primo trimestre 2020 rispetto a primo trimestre 2021)

Scaricate la relazione del secondo trimestre del 2021 qui: https://go.outseer.com/Fraud-Report-Q2.html

Informazioni su Outseer

Outseer, una società RSA, promuove la crescita dell’economia digitale attraverso l’autenticazione di miliardi di transazioni all’anno. Le nostre soluzioni per il monitoraggio di pagamenti e account accrescono le entrate e riducono i conflitti con i clienti per conto di banche emittenti di carte, entità preposte all’elaborazione dei pagamenti e commercianti in tutto il mondo. Sfruttando i 20 miliardi di transazioni effettuate annualmente dalle 6.000 istituzioni a livello globale che contribuiscono all’Outseer Data Network, la nostra scienza basata sull’identità offre il tasso più alto di rilevamento di frodi e il tasso più basso di interventi di clienti a livello settoriale. Guardate ciò che altri non possono vedere su outseer.com.

