La nuova Pro Audio Family di convertitori Cirrus Logic offre un’esperienza audio veramente cristallina

Cirrus Logic aiuta i produttori di dispositivi audio professionali a integrare e personalizzare facilmente i loro prodotti evitando che i convertitori colorino l’esperienza acustica

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Sulla base della sua tradizione nel settore acustico, Cirrus Logic (Nasdaq: CRUS) ha annunciato oggi una nuova famiglia di prodotti acustici professionali che offre ai produttori convertitori audio di qualità cristallina, consentendo ai progettisti di personalizzare i prodotti. La Cirrus Logic Pro Audio Family di convertitori appena riprogettata inizialmente include convertitori a bassa tensione da analogico a digitale (ADC) ad alte prestazioni, seguiti più tardi quest’anno da convertitori da digitale ad analogico (DACs) e da un codec audio. Utilizzando un processo ottimizzato per le prestazioni analogiche e la densità digitale, i dispositivi acustici professionali di Cirrus Logic offrono prestazioni eccezionali e consumi energetici ridotti e leader del settore, assieme a miglioramenti a livello di sistema, come il controllo ibrido del guadagno, per risolvere i problemi acustici frequenti nel settore.

“Il team di Cirrus Logic ha una passione per l’acustica e la nostra Pro Audio Family di nuova progettazione offre la massima fedeltà nella riproduzione dei suoni, dallo strumento all’orecchio. Questo è ciò che intendiamo per vera trasparenza”, ha affermato Eddie Sinnott, direttore di Codecs and Standard Products, Cirrus Logic. “La nuova Pro Audio Family ad alte prestazioni di Cirrus Logic renderà più facile per i clienti progettare prodotti personalizzati dalle straordinarie qualità acustiche che li distinguono nei rispettivi settori, con la garanzia della nostra progettazione e dell’assistenza clienti di massimo livello”.

Convertitori da analogico a digitale Cirrus Logic CS5302/04/08P

I primi prodotti ad essere introdotti sono una serie di tre ADC finalizzati a fornire una conversione audio cristallina all’interno di un dispositivo semplice da usare e integrare. L’ADC CS5302P stereo, ADC CS5304P a 4 canali e ADC CS5308P a 8 canali di Cirrus Logic sono progettati per essere utilizzati in mixer digitali, interfacce audio USB, ricevitori audio e audio video per uso domestico, strumenti musicali come sintetizzatori, DJ mixer e amplificatori, video registratori e applicazioni nel settore automobilistico. Uno schema di controllo semplice, una sola linea di alimentazione e una configurazione flessibile del clock rendono questi dispositivi facili da integrare per tutti i settori.

“Siamo entusiasti di provare la nuova serie di dispositivi acustici professionali di Cirrus Logic”, ha dichiarato Robin Clark, amministratore delegato di Allen & Heath, azienda di progettazione e produzione di sistemi di mixing digitali per acustica live, DJ, trasmissione e registrazione. “Le prestazioni sembrano eccellenti, come sempre, e la società continua a offrire soluzioni che consentono ai progettisti di diversificare i prodotti. Nelle generazioni passate, abbiamo apprezzato la bassa latenza di Cirrus Logic, che è veramente importante per il mixing live sul palco. Oggi vediamo il basso consumo energetico e il nuovo controllo ibrido del guadagno come caratteristiche fondamentali che possiamo utilizzare per migliorare i nostri prodotti in futuro”.

Controllo ibrido del guadagno ibrido risolve le complessità del guadagno nel fornt-end

Il controllo del guadagno ibrido di Cirrus Logic ridefinisce il modello di guadagno front-end del microfono per ridurre il rumore di fondo e semplificare il modello del sistema del cliente rispetto alle soluzioni esistenti. Con la co-localizzazione delle condizioni di guadagno analogico e digitale all’interno di un unico dispositivo, le transizioni tra i due guadagni sono accoppiate. Questa caratteristica consente ai clienti di mantenere il loro progetto di preamplificatori per microfono esistente come elemento differenziatore del prodotto riducendo al contempo la complessità generale del sistema. Il controllo ibrido del guadagno è adatto a tutti i clienti che implementano il controllo il controllo del guadagno nel preamplificatore microfonico, come le consolle di mixing digitale e le interfacce audio USB per le postazioni di lavoro audio digitale, oltre ad altre applicazioni.

Elevate prestazioni in un budget a basso consumo energetico

In studio o a casa, la Pro Audio Family riprogettata offre prestazioni eccellenti rimanendo entro un budget energetico di 25mW/ch. I dispositivi introdotti oggi sono ADC con una risoluzione di 32-bit che supportano un input analogico differenziale con campionamento fino a 768 kHz. Gli ADC usano un modulatore multibit sigma-delta di 5° ordine seguito da un filtro digitale e decimazioneper fornire un range dinamico di 126dB per il CS5302P e 123dB per il CS5304/8P. Il THD+N per tutti i prodotti è inferiore a -110 dB.

Disponibilità dei prodotti

I modelli di ADC CS5302/04/08P Sono disponibili su ordinazione già da oggi. I convertitori sono controllabili e configurabili mediante il software per Studio SoundClear® di Cirrus Logic, disponibile presso www.cirrus.com. I modelli di DAC e codec saranno disponibili per essere ordinati nel dicembre 2023.

Cirrus Logic Inc.

Cirrus Logic è un’azienda leader nelle soluzioni di elaborazione dei segnali misti a bassa tensione e alta precisione che creano esperienze utenti innovative per le più importanti applicazioni mobili e commerciali. Con sede ad Austin, in Texas, Cirrus Logic è riconosciuta a livello globale per la sua premiata cultura aziendale. Visitate la nostra azienda all’indirizzo www.cirrus.com.

Cirrus Logic, Cirrus, il logo Cirrus Logic e SoundClear sono marchi di fabbrica registrati di Cirrus Logic Inc. Tutti gli altri nomi di aziende o prodotti presenti nel presente comunicato stampa possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi titolari.

