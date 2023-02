La nuova partnership tra Finaro ed EveryPay aumenta l’accettazione delle carte in negozio con SoftPOS per i commercianti greci

Finaro ed EveryPay collaboreranno per fornire ai commercianti greci una singola soluzione di pagamento con SoftPOS

La partnership amplierà le scelte di pagamento per i clienti, semplificando e snellendo la gestione dei terminali POS per i commercianti greci che desiderano attirare i clienti in negozio sfruttando la ripresa del turismo

TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Finaro, fornitore globale di servizi di pagamento transfrontalieri ed Istituto di Credito provvisto di licenza, ha annunciato oggi una nuova partnership strategica con EveryPay, il fornitore greco di gateway di pagamento, per aumentare l’accettazione dei pagamenti con carta in negozio per i commercianti greci. Tale partnership è un altro esempio di come i servizi pionieristici e le tecnologie flessibili di Finaro lo stiano rendendo il partner di riferimento per i pagamenti per PSP ed esercenti in tutta Europa. Evidenzia inoltre l’ultimo step nell’esecuzione di successo degli ambiziosi piani di crescita di Finaro.

Con una mossa tempestiva che arriva proprio quando l’industria turistica greca è in fase di ripresa, la partnership tra Finaro ed EveryPay trasformerà le capacità di accettazione dei commercianti greci, che in precedenza erano state limitate da relazioni frammentate e complicate con terminali POS, restringendo le loro possibilità di accettare transazioni da clienti internazionali.

Attualmente in uso nel 90% dei marketplace greci, EveryPay sfrutterà le funzionalità di acquiring intelligente di Finaro, le sue soluzioni di pagamento con tecnologia dinamica e il servizio clienti iper-focalizzato per consentire ai commercianti e ai sub-commercianti greci di ricevere pagamenti POS in negozio in maniera sicura e senza interruzioni, attraverso un’unica soluzione API integrata per i pagamenti.

Con il turismo che costituisce circa il 20% dell’economia greca, i commercianti del settore turistico greco stanno cercando di far tornare in negozio un maggior numero di clienti. L’accettazione dei pagamenti potenziata di EveryPay, combinata con la rete di routing intelligente di Finaro, andrà a vantaggio dei commercianti greci garantendo un significativo miglioramento dei tassi d’approvazione e di conversionedelle transazioni , offrendo ai clienti una scelta più ampia nei metodi di pagamento.

Le due aziende forniranno una singola soluzione di pagamento con SoftPOS in negozio, progettata per consentire ai commercianti di accettare pagamenti direttamente sul proprio telefono o terminale senza la necessità di hardware aggiuntivo. Attivando l’accettazione con SoftPOS, Finaro ed EveryPay permetteranno ai commercianti greci di accettare pagamenti con carta e contactless, comprese le transazioni effettuate con Apple Pay o Google Pay.

Ciò ridurrà anche notevolmente il numero di relazioni con terminali POS di terze parti che i commercianti devono gestire: una delle caratteristiche più evidenti dei pagamenti in Grecia è che i commercianti spesso gestiscono diversi terminali POS di fornitori differenti, il che richiede più contratti e installazioni hardware.

Il commercio al dettaglio è un importante e storico settore produttivo terziario per l’economia greca, con un notevole contributo al prodotto interno lordo. Il numero di transazioni POS in Grecia è aumentato drasticamente tra il 2012 e il 2020 a un tasso del 1.570%. Nel 2020 il numero di transazioni POS ha raggiunto 952,6 milioni. La Grecia presenta pertanto una base promettente per l’implementazione delle nuove tecnologie offerte dalle due società.

A proposito delle opportunità e dei vantaggi reciproci creati dalla nuova partnership, Achiya Fried, Direttore commerciale e strategico di Finaro, afferma: “Eravamo già coinvolti in affari su larga scala con EveryPay per supportare le loro esigenze di pagamento nei marketplace e, sulla base della collaborazione estremamente positiva in corso, era chiaro che avremmo potuto fare un salto di qualità per entrambe le società. È per me un grande piacere vedere crescere questa partnership, che crea una combinazione imbattibile delle capacità di EveryPay e Finaro”.

Secondo Grigorios Siourounis, Direttore di EveryPay, la collaborazione con Finaro offre vantaggi unici con cui nessun altro fornitore può competere. Spiega infatti: “Con il tanto agognato aumento del turismo e delle attività di mercato in seguito alla revoca delle normative sul Covid-19, l’impegno di EveryPay nel fornire una soluzione di pagamento semplice, unica e senza rivali per i commercianti greci sia in negozio che online rappresenta il futuro per i commercianti in questo Paese. Sapevamo pertanto di dover collaborare con Finaro in modo che i commercianti greci potessero accedere alle più recenti tecnologie di pagamento per aiutare i consumatori a passare a metodi di pagamento più rapidi e convenienti”.

Sveta Bulshtein, Vicepresidente per le vendite e lo sviluppo aziendale, si è così espressa sulla naturale intesa e sul forte legame tra le due società: “Non appena ho incontrato Grigorios e il suo team, ho capito subito che se avessimo collaborato, il futuro sarebbe stato promettente per entrambi. Le loro eccezionali capacità e notevoli aspirazioni sono totalmente in linea con la valida offerta di prodotti e le ambizioni globali di Finaro: insieme siamo in grado di portare i pagamenti a un livello superiore per i commercianti greci. Sono entusiasta di lavorare a questo ed ai futuri progetti con il team di EveryPay”.

Le soluzioni tecnologiche dinamiche e il servizio clienti iper-focalizzato di Finaro ne hanno fatto l’acquiring partner di spicco per EveryPay: le due società attualmente offrono ai commercianti capacità di pagamento impareggiabili, supportate dalla pioniera suite di soluzioni di ottimizzazione dei pagamenti di Finaro.

Un’altra novità rivoluzionaria arriva con il processo di onboarding immediato di Finaro, una capacità unica non offerta da nessun altro fornitore sul mercato. Il processo di onboarding digitale di Finaro consente di scansionare e caricare i documenti e le pratiche, firmarli elettronicamente e inviarli digitalmente attraverso la dashboard digitale di Finaro, in netto contrasto con i lunghi processi di onboarding cartacei, tramite fax o postali su cui fanno affidamento altri fornitori. A condizione che tutta la documentazione sia corretta, ciò riduce drasticamente il tempo impiegato dai commercianti e dai loro sub-commercianti per iniziare ad accettare pagamenti con carta, portandolo tra le 24 e le 48 ore, anzichè lo standard lasso temportale di 10-15 settimane: ciò sarà sfruttato da EveryPay per garantire che i sub-commercianti possano iniziare ad accettare pagamenti il prima possibile.

Informazioni su Finaro

Finaro è un fornitore globale di servizi di pagamento transfrontalieri e un Istituto di Credito provvisto di licenza che rende possibile il commercio internazionale attraverso pagamenti straordinariamente semplici. Il nostro team entusiasta, le eccezionali capacità tecnologiche, l’innovazione del prodotto e l’approccio incentrato sul cliente ci consentono di semplificare la complessità e creare soluzioni multidimensionali che generano crescita e garantiscono tranquillità ai nostri commercianti. Per saperne di più, visita www.finaro.com.

Informazioni su EveryPay

EveryPay è un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca di Grecia basato sulla nuova direttiva PSD2 (regolamento che disciplina/garantisce l’alto livello/protegge le transazioni elettroniche all’interno dell’UE). Il nostro obiettivo è garantire un miglior tasso di conversione nell’impresa e la migliore esperienza per il cliente (UX) rispetto ad altri PSP, grazie alla nostra superiorità tecnologica e dirigenti specializzati. Contribuiamo significativamente alla comunità open source di paytech con un ricco set di librerie e patch di integrazione al fine di facilitare connessioni veloci, affidabili e sicure che fungono da base per l’ulteriore sviluppo di soluzioni e idee aziendali.

