La nuova partnership renderà Faire il marketplace per il commercio all’ingrosso consigliato da Shopify

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Faire, il marketplace B2B al dettaglio leader nel mondo, ha oggi annunciato una nuva partnership globale con Shopify (NYSE:SHOP) che renderà Faire il marketplace di commercio all’ingrosso raccomandato per Shopify, che fornisce i suoi servizi a milioni di venditori in tutto il mondo. Questa collaborazione unisce due aziende leader mondiali nel settore del commercio e della rivendita al dettaglio, con l’obiettivo di espandere le offerte B2B di Shopify e facilitare i processi di crescita per i brand e rivenditori indipendenti che selgono i servizi di entrambe le aziende. Come parte dell’accordo, Shopify diventerà anche un azionista di Faire, evidenziando l’impegno dell’azienda leader nel settore e-commerce verso questa partnership.





“Qui a Faire abbiamo ammirato da sempre l’approccio di Shopify, molto simile al nostro, per la progettazione di strumenti capaci di aiutare gli imprenditori che vendono al dettaglio nel migliorare l’efficienza della gestione dei propri business”, ha commentato Max Rhodes, co-founder e CEO di Faire. “Diminuendo le barriere per accedere al settore della vendita B2B e sviluppando relazioni a lungo termine tra la nostra azienda e le community di clienti, abbiamo la possibilità di sbloccare tante opportunità per favorire la crescita su larga scala dei business più piccoli”.

La partnership rende Shopify Point of Sale (POS) come il fornitore raccomandato per la community di rivenditori indipendenti di Faire, consentendo operazioni di commercio unificate sia online, sia nei negozi fisici. Tutto ciò si svilupperà sulla base di un ricco inventario di prodotti già disponibili e l’integrazione del sistema degli ordini su Faire, che è stato capace di migliorare l’efficienza e il volume delle vendite per i clienti di Faire sin dal 2021. Migliaia di venditori di Faire già usano Shopify, e molti altri venditori che operano su Shopify potranno ora beneficiare di un accesso ancora più avanzato ai servizi di Faire, che possono aiutare gli imprenditori che vendono al dettaglio nella gestione efficiente dei propri business, durante un momento economico critico per tutto il pianeta.

“Tramite la nostra partnership strategica con Faire, stiamo raddoppiando gli sforzi per aiutare il settore del commercio B2B. Questa collaborazione renderà più facile per i venditori che operano su Shopify il processo di ricerca di nuovi acquirenti all’ingrosso tramite il marketplace all’ingrosso di Faire; inoltre, i venditori potranno trovare più facilmente i prodotti a cui sono interessati grazie al network di brand presente su Faire”, ha commentato Aneeqa Khan, Director of Product a Shopify. “Siamo felici di unire le forze con loro per rendere le operazioni commerciali ancora migliori e più semplici per i business indipendenti”.

Grazie alla partnership, Faire e Shopify introdurranno nuovi metodi per aiutare i business a crescere e gestire le proprie foferte B2B su entrambe le piattaforme. I clienti di entrambi i servizi avranno a disposizione le seguenti funzioni nei prossimi mesi:

I venditori che operano su Shopify potranno riordinare comodamente tutti i prodotti best-seller da un catalogo contenente oltre 10 milioni di prodotti disponibili su Faire, tramite una Buyer app di Faire totalmente integrata con Shopify. Inoltre, i prodotti e l’inventario di Faire saranno sincronizzati in modo efficiente con il sistema POS di Shopify dei venditori per le operazioni di vendita nei negozi fisici.

di Faire totalmente integrata con Shopify. Inoltre, i prodotti e l’inventario di Faire saranno sincronizzati in modo efficiente con il sistema POS di Shopify dei venditori per le operazioni di vendita nei negozi fisici. I nuovi venditori che si uniscono a Shopify possono anche beneficiare della possibilità di scoprire i servizi di Faire durante la fase di iscrizione, aiutandoli subito a trovare e acquistare l’inventario di cui hanno bisogno, scegliendo tra oltre 100.000 brand presenti su Faire.

I brand che operano su Shopify potranno semplificare la propria catena di distribuzione all’ingrosso verso centinaia di migliaia di rivenditori indipendenti tramite una sola soluzione, grazie a un canale vendita di Faire completamente integrato con Shopify.

I brand su Shopify potranno anche attivare una “Stockist Map” gratuita e supportata da Faire sui propri siti di e-commerce, così da aiutare i consumatori ad acquistare i propri prodotti da rivenditori locali.

Questa partnership rafforzerà le offerte commerciali di Shopify per rendere i processi di vendita B2B ancora più semplici, estendendo il marketplace di Faire e il valore offerto dalla propria piattaforma a tutti i venditori che operano su Shopify, aiutando così le community di grandi e piccoli imprenditori a a far crescere il proprio business e diversificarlo al meglio.

I clienti possono scaricare già oggi le nuove app di Faire per la vendita all’ingrosso su Shopify, andando a vedere l’elenco delle app di Faire all’interno dello Shopify App Store (Faire Seller Channel, Faire Buyer App). Per maggiori informazioni sulle integrazioni derivanti da questa partnership, potete visitare questo sito.

Informazioni su Faire:

Faire è il marketplace online all’ingrosso più grande al mondo, usato dai venditori indipendenti per scoprire, acquistare e vendere prodotti unici locali e provenienti da tutto il mondo. Faire opera sempre basandosi sui dati, preparando al meglio il terreno per i venditori indipendenti tramite l’offerta di servizi come il termine di pagamento in 60 giorni e restituzioni gratuite degli ordini aperte. Ciò consente di eliminare il rischio legato all’inventario e fornire più accesso al capitale, due fattori chiave che prima erano disponibili solamente presso le catene di vendita al dettaglio più grandi e importanti. La piattaforma fornisce ai brand degli strumenti avanzati per le vendite, il marketing e le analytics, così da aiutarli a semplificare le proprie attività di vendita all’ingrosso e consentirgli di concentrarsi sui processi di produzione dei propri prodotti. Fino ad oggi, Faire ha creato oltre 7 milioni di nuove connessioni tra brand e rivenditori sulla propria piattaforma. Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.faire.com.

Informazioni su Shopify:

Shopify è la piattaforma di commercio leader del settore, che fornisce l’infrastruttura essenziale per le operazioni di commercio, grazie ai propri rinomati strumenti utili per iniziare un business di vendita al dettaglio, per farlo crescere e operare regolarmente. Shopify migliora le operazioni di commercio per tutti, grazie a una piattaforma e dei servizi progettati per essere efficienti, affidabili, sicuri e rapidi. Inoltre, Shopify è in grado di offrire un’esperienza di shopping online e nei negozi fisici per tutti i clienti. Shopify supporta milioni di business presenti in oltre 175 paesi e brand del calibro di Mattel, Gymshark, Heinz, FTD, Netflix, Kylie Cosmetics, SKIMS, Supreme, e molti altri, hanno scelto di affidarsi alla piattaforma e servizi di Shopify. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito www.shopify.com.

