La normativa NIS2: sfide e strategie per le aziende europee

La direttiva NIS2 dell’UE richiede alle aziende di migliorare la sicurezza informatica, nominare responsabili, valutare rischi e gestire la supply chain. Con il contributo di Carmen Palumbo, Country Sales Manager Italy di Withsecure, approfondiamo queste tematiche.

La direttiva NIS2 dell’Unione Europea mira a migliorare la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Le aziende devono affrontare sfide come comprendere le nuove disposizioni, implementare soluzioni di sicurezza, gestire i rischi informatici, assicurare la conformità dei fornitori e segnalare tempestivamente gli incidenti.

Strategie di Conformità

Per conformarsi, le aziende dovrebbero:

•Nominare responsabili della sicurezza informatica.

•Condurre valutazioni regolari dei rischi.

•Gestire la supply chain con contratti vincolanti, monitoraggio e formazione sulla cybersecurity.

Differenze tra Cybersecurity in Europa e USA

In USA, l’approccio alla cybersecurity è guidato da iniziative volontarie come il framework NIST. In Europa, regolamenti come il GDPR e la direttiva NIS impongono obblighi legali per la protezione dei dati e la sicurezza dei sistemi informativi. Di questo, e non solo, parliamo con il contributo educativo di Carmen Palumbo, Country Manager di Withsecure