La Guardiana stellare Sia Astelle sbarca in MapleStory M come primo e nuovissimo personaggio esclusivo!

Un personaggio unico nel suo genere della classe Maghi che combina segni di costellazione unici per infliggere danni o aiutare gli alleati

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–La scorsa settimana il MMORPG mobile free-to-play MapleStory M di Nexon ha portato la volta celeste nel mondo Maple con il rilascio di Sia Astelle, il primo personaggio originale del videogame. Questa nuovissima Guardiana stellare (classe Maghi) non è mai apparsa in altre versioni globali di MapleStory e non era disponibile nemmeno in altre versioni precedenti di MapleStory M!





Sia Astelle è la guardiana di Oort, la casa dell’ordine celestiale delle stelle. Il suo primo dovere è al servizio del cosmo; deve guidare le stelle lungo il percorso a loro predestinato. Dopo una serie di strani eventi, Sia arriva nel mondo di Maple ed è costretta a lasciarsi alle spalle la tranquilla vita su Oort.

Oltre al nuovo personaggio della Guardiana delle stelle, il più recente aggiornamento di MapleStory M vanta una ricca gamma di miglioramenti ed eventi per iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno, come l’aumento delle statistiche EXP che passano dal 250% al 300%, i miglioramenti all’equipaggiamento Necro dei meccanismi di fine gioco di MapleStory M, le abilità predefinite e altro ancora.

Per i Mapler mobili che scelgono di utilizzare il personaggio di Sia Astelle, inoltre, vi sono premi ed eventi bonus:

Premio pre-creazione (dall’11/1 dopo la manutenzione fino al 25/1) – Un premio per i giocatori che hanno partecipato all”evento di pre-creazione di Sia Astelle’.

(dall’11/1 dopo la manutenzione fino al 25/1) – Un premio per i giocatori che hanno partecipato all”evento di pre-creazione di Sia Astelle’. Evento con missioni per la crescita (dall’11/1 dopo la manutenzione fino al 12/2) – Premi disponibili per Sia, dopo il raggiungimento di un certo livello e il completamento di determinate missioni.

(dall’11/1 dopo la manutenzione fino al 12/2) – Premi disponibili per Sia, dopo il raggiungimento di un certo livello e il completamento di determinate missioni. Evento Mega Burning Plus (dall’11/1 dopo la manutenzione fino al 12/2) – Sia ottiene altri 2 livelli ogni volta che il personaggio sale di livello.

(dall’11/1 dopo la manutenzione fino al 12/2) – Sia ottiene altri 2 livelli ogni volta che il personaggio sale di livello. Evento di crescita con Sia Astelle (dall’11/1 dopo la manutenzione fino al 12/2) – Premi ed EXP vengono attribuiti a un altro personaggio giocante selezionato quando Sia sale di livello.

Altri eventi celebrativi contribuiscono a festeggiare l’anno nuovo nel mondo Maple:

Evento del nuovo anno: “Volevo semplicemente un anno soddisfacente, ma essere eroi è troppo bello” (dall’11/1 fino al 22/2) – Una serie di numerosi eventi di mini-gioco in cui i giocatori devono salvare il mondo partecipando a vari compiti, come consegnare cibo, raccogliere monete durante la caccia e arrampicarsi sugli alberi per evitare ostacoli. I Mapler possono anche sconfiggere Lord Pixrog in una boss battle e ricevere ricompense in base al numero di partecipanti.

(dall’11/1 fino al 22/2) – Una serie di numerosi eventi di mini-gioco in cui i giocatori devono salvare il mondo partecipando a vari compiti, come consegnare cibo, raccogliere monete durante la caccia e arrampicarsi sugli alberi per evitare ostacoli. I Mapler possono anche sconfiggere Lord Pixrog in una boss battle e ricevere ricompense in base al numero di partecipanti. Evento di Buon anno nuovo 2023! (dal 18/1 all’1/2) – I giocatori possono aprire buste rosse della fortuna grazie all’Energia speciale 2023 ottenuta cacciando.

(dal 18/1 all’1/2) – I giocatori possono aprire buste rosse della fortuna grazie all’Energia speciale 2023 ottenuta cacciando. Evento di buon anno nuovo lunare 2023 con login per 14 giorni (dal 18/1 all’8/2) – I giocatori possono effettuare il login a MapleStory M per 14 giorni consecutivi per conquistare premi!

Visita il mondo di MapleStory M e vivi la meraviglia cosmica di Sia Astelle! Per saperne di più su MapleStory M visita la pagina dell’ App Store o di Google Play Store e segui @PlayMapleM su Twitter essere informato sulle ultime novità.

Materiale: immagine

Social: Facebook / Instagram / Twitter / Twitch / YouTube / Discord

Informazioni su MapleStory M https://maplestorym.nexon.com/

MapleStory M, lanciato in tutto il mondo il 24 luglio 2018, porta nell’universo mobile il mondo nostalgico del MMORPG MapleStory a scorrimento laterale, con lo stesso livello infinito di personalizzazione, le storyline immersive e i boss raid epici che gli appassionati si aspettano da un franchise leggendario. MapleStory M ha rapidamente raggiunto i 10 milioni di download in 100 giorni dal lancio mondiale, e nel 2022 ha festeggiato il suo quarto anniversario con 16 milioni di download complessivi a livello globale.

Informazioni su Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fondata nel 2006, Nexon America Inc. offre una competenza eccezionale nei giochi online free-to-play e nel supporto in tempo reale ai videogame, attingendo ai punti di forza di NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e adattandoli alle preferenze esclusive di un pubblico occidentale. Nexon America da oltre dieci anni supporta costantemente franchise iconiche del calibro di MapleStory e Mabinogi, che hanno battuto record e conquistato i giocatori. Con nuovi progetti in vista, Nexon America resta fedele allo spirito pionieristico e innovativo della società madre, adottando un approccio incentrato sul giocatore e sviluppando le migliori esperienze possibili di videogame per il mercato occidentale.

