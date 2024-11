La Digital Cooperation Organization presso il Summit of the Future: velocizzare la cooperazione informatizzata per favorire la prosperità digitale

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–La Digital Cooperation Organization (DCO) ha concluso la sua partecipazione al Summit of the Future delle Nazioni Unite in vista della General Assembly High-Level Week dell’ONU organizzata per il 22 e il 23 settembre 2024. Le attività della DCO hanno messo in rilievo l’importanza della cooperazione digitale multistakeholder per favorire la prosperità, in linea con l’impegno dell’organizzazione a consentire lo stesso sviluppo per tutti, favorendo una crescita inclusiva e sostenibile della digital economy.









Il 22 settembre 2024, gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno approvato il Global Digital Compact (GDC) con l’obiettivo di concretizzare “un futuro digitale inclusivo, accessibile, sostenibile, equo, sicuro e protetto per tutti”. Approvato come parte del “Pact for the Future”, il Global Digital Compact definirà il quadro in cui i governi “collaboreranno in varia misura con settore privato, società civile, organizzazioni internazionali, comunità tecniche e accademiche e tutte le altre parti interessate, nell’ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, per realizzare il futuro digitale da noi auspicato”. I negoziati della GDC sono stati condotti dai rappresentanti permanenti della Svezia e dello Zambia presso le Nazioni Unite nelle vesti di cofacilitatori.

Al Summit of the Future, in seguito all’introduzione del GDC, la Segretaria generale della DCO Deemah AlYahya si è rivolta all’Assemblea generale delle Nazioni Unite come osservatrice per la prima volta dalla creazione dell’organizzazione, con un invito all’azione per la cooperazione multilaterale come forza trainante di un’economia digitale globale inclusiva e sostenibile.

Deemah AlYahya, Segretaria Generale della DCO, ha dichiarato: “La cooperazione è un fattore chiave della prosperità digitale, e siamo lieti di vedere approvato il Global Digital Compact, un framework di primaria importanza che cerca di creare un futuro digitale inclusivo, accessibile e sicuro per tutti. Il GDC rappresenta una reale necessità di una crescita inclusiva e sostenibile nella digital economy per favorire la prosperità.

La Digital Cooperation Organization si impegna a promuovere la cooperazione internazionale e multilaterale nell’ambito di tale economia, e ci impegniamo a svolgere un ruolo attivo nell’implementazione del GDC per colmare il divario digitale globale.”

Il Digital Economy Navigator (DEN) appena introdotto dalla DCO mira a svolgere un ruolo fondamentale nel far progredire il GDC per gli Stati membri e i partner della DCO contribuendo a un processo decisionale e alla definizione delle priorità delle parti interessate potendosi basare su informazioni esaustive. Annunciata dalla Segretaria generale della DCO Deemah AlYahya durante il “SDG Digita”, il DEN è uno strumento unico nel suo genere che consentirà ai paesi di comprendere meglio i percorsi verso la maturità della digital economy, trovare opportunità di crescita, confrontare i progressi e colmare il divario nella maturità di questo settore economico.

“Grazie alla creazione del Group of Friends for Digital Cooperation delle Nazioni Unite e al coinvolgimento degli Stati membri, la DCO ha svolto un ruolo costruttivo nella definizione del Global Digital Compact. Il Compact è una pietra miliare fondamentale e un quadro completo per un futuro digitale inclusivo e sostenibile. Sono entusiasta di poter proseguire la collaborazione con la DCO. Insieme, possiamo sfruttare la potenza della tecnologia digitale per colmare il divario esistente in tale ambito e accelerare i progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile”, ha commentato Amandeep Gill, inviato del Segretario generale delle Nazioni Unite per la tecnologia.

A margine del Summit of the Future, la DCO ha ospitato un evento collaterale presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dedicato alla promozione della cooperazione digitale globale per la prosperità.

L’evento ha fornito una piattaforma multistakeholder per esplorare modelli innovativi di cooperazione digitale e mostrare soluzioni attuabili per la prosperità informatica.

