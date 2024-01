La CMP di Usercentrics è certificata da Google per i nuovi requisiti degli editori

MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–Usercentrics, fornitore leader di soluzioni per la gestione del consenso e delle preferenze, sottolinea l’importanza per gli editori di implementare una piattaforma di gestione del consenso (CMP) certificata da Google che supporti la più recente versione del Transparency & Consent Framework (TCF), la v2.2. A partire da febbraio, gli editori che pubblicano annunci pubblicitari nell’UE/SEE e nel Regno Unito devono far fronte a nuovi requisiti per non perdere le entrate pubblicitarie e assicurarsi la conformità alle normative sulla privacy dei dati.





I publisher che utilizzano Google AdSense, Ad Manager o AdMob per il pubblico dell’UE/SEE o del Regno Unito devono ora conformarsi ai requisiti di Google per poter continuare a utilizzare le funzionalità di personalizzazione e mantenere la monetizzazione. Usercentrics CMP offre un modo semplice, affidabile e scalabile per raggiungere la conformità alla privacy e soddisfare i requisiti di Google.

Come devono prepararsi gli editori:

Adottare una soluzione che supporti il TCF v2.2: L’utilizzo del TCF v2.2 consente di standardizzare la collaborazione con i fornitori, riducendo al minimo i rischi per la privacy dei dati e rispettando i requisiti in materia di privacy. Utilizzare una CMP certificata da Google: Entro il 16 gennaio 2024, tutti gli editori che utilizzano Google AdSense, Ad Manager o AdMob nell’UE/SEE o nel Regno Unito dovranno adottare una CMP certificata da Google che supporti il TCF v2.2 per poter continuare a pubblicare annunci pubblicitari e ad accedere alle funzionità di personalizzazione. Supportare il consenso aggiuntivo di Google: La CMP certificata da Google dovrebbe anche essere in grado di segnalare il consenso raccolto dagli utenti ai fornitori di tecnologia pubblicitaria che non fanno parte dell’elenco dei fornitori del TCF v2.2, ma che sono elencati nell’elenco degli Ad Tech Providers (ATP) di Google.

Donna Dror, CEO di Usercentrics, ha dichiarato: “Google fornisce servizi fondamentali per raggiungere il pubblico e generare fatturato a milioni di aziende in tutto il mondo. Questi nuovi requisiti danno un enorme impulso alla privacy dei dati, rendendo la necessità del consenso degli utenti uno standard nei mercati digitali, come lo è la pubblicità online”

