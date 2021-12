La business unit di ITT dedicata allo sviluppo di connettori lancia Veam MOVE-MOD™, offrendo vera modularità per i dispositivi di interconnessione cilindrici

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–30 novembre 2021 — La business unit di ITT Inc. (NYSE: ITT) dedicata allo sviluppo di connettori lancia Veam MOVE-MOD™, una serie modulare di affidabili connettori cilindrici che si caratterizza per la flessibilità, consentendo di trasmettere potenza, segnale e dati mediante uno stesso connettore impiegando una gamma di moduli inseribili a scatto con varie piedinature per soddisfare i requisiti di ciascun sistema. Pensati per l’uso in ambienti difficili, questi connettori ultradurevoli sono adatti per una varietà di applicazioni – ferroviarie, fuoristrada e macchine da cantiere, infrastrutture e impianti per energie alternative, robotica e altre apparecchiature industriali.

“Da oltre 60 anni i nostri clienti contano sui connettori Veam per far fronte a problemi cruciali. MOVE-MOD rappresenta la soluzione di nuova generazione studiata per rispondere alle loro esigenze in evoluzione”, spiega Ellen McMillan, Vicepresidente e Direttrice generale per l’Europa presso ITT Connect and Control Technologies. “Il design modulare di questi innovativi connettori offre flessibilità a lungo termine per adattare, convertire e ampliare il sistema di connettività una volta realizzato semplicemente scambiando moduli”.

Un vantaggio chiave della serie di connettori cilindrici MOVE-MOD rispetto agli equivalenti prodotti standard rettangolari con identico numero di pin consiste nella possibilità di utilizzarli per applicazioni che presentano limiti sullo spazio disponibile, grazie al ridotto ingombro. Il montaggio e l’installazione non richiedono attrezzi e in combinazione con l’attacco a baionetta ultrasicuro che offre conferma secondaria del bloccaggio – visiva, tattile e acustica – offrono la certezza che MOVE-MOD è una soluzione rapida e veloce con cui operare.

La serie è disponibile in due opzioni a norma RoHS e REACH per ambienti ultradifficili, che offrono resistenza di 500 ore in condizioni di esposizione a nebbia salina. La prima opzione presenta la placcatura brevettata Blue Generation® – una formulazione zinco-nichel dalle prestazioni elevate, conduttiva e che offre una schermatura eccellente dall’interferenza a radiofrequenza, mentre la seconda, con placcatura realizzata tramite anodizzazione dura nera, non conduttiva e di grande diffusione, è pure adatta per ambienti estremi.

Le seguenti sono ulteriori caratteristiche chiave della serie MOVE-MOD:

Il numero di componenti ridotto al minimo garantisce tempi di consegna brevi e contenimento dei costi

Grado di protezione ambientale IP67

Almeno 500 cicli di accoppiamento

Ampio range di temperature di funzionamento (da -55 a 115 °C)

A norma RoHS e REACH

Per ulteriori informazioni sulla serie modulare MOVE-MOD di dispositivi di interconnessione cilindrici visitare www.ittcannon.com

Informazioni su ITT

ITT è un produttore di prestigio diversificato che sviluppa componenti cruciali ad alta tecnologia e soluzioni tecnologiche personalizzate per vari settori – industriale, trasporti ed energia. Appoggiandosi a una tradizione di innovazione, ITT collabora con i clienti per offrire soluzioni durature ai settori chiave alla base dei modi in cui oggi viviamo. ITT ha sede centrale a White Plains, New York, dipendenti in più di 35 paesi del mondo e commercializza i suoi prodotti e servizi in circa 125 paesi. Per maggiori informazioni visitare www.itt.com

Informazioni sulla business unit Connect and Control Technologies di ITT

La business unit Connect and Control Technologies di ITT progetta e fabbrica connettori per ambienti difficili e componenti cruciali per controllo ambientale e della portata, del movimento e dell’assorbimento di energia. Tramite marche rinomate quali Aerospace Controls, BIW Connector Systems, Cannon, Compact, Enidine e Veam, serve clienti in molteplici importanti settori – aerospaziale, automazione, difesa, energia, industriale, infrastrutture e trasporti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media aziendali

Kellie Harris



+1 914 216 4025



kellie.harris@itt.com

Media commerciali

Nigel Steel



+44 7738 682837



nigel.steel@publitek.com

Clienti

Richard Miles



+44 (0)7920 266088



richard.miles@itt.com