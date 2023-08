La biblioteca DataFrame di Polars annuncia un finanziamento da parte di Bain Capital Ventures

Il team con licenza del MIT continuerà a costruire Polars per potenziare l’elaborazione dati aziendali su qualsiasi scala

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Oggi Polars, la biblioteca DataFrame su base Rust per scienziati e ingegneri, ha annunciato il suo finanziamento iniziale di 4 milioni di dollari condotto da Bain Capital Ventures (BCV) con la partecipazione di singoli investitori. Il finanziamento verrà utilizzato per ampliare il team e costruire una piattaforma digitale per gestire efficacemente Polars su qualsiasi scala.





Il fondatore dell’azienda, Ritchie Vink, ha avviato il progetto Polars con l’obiettivo di portare al laptop l’elaborazione dei dati numerici ad alte prestazioni. Polars consente agli scienziati e agli ingegneri di analizzare grandi DataFrames senza dover configurare e mantenere un cluster di calcolo distribuito. Oggi, Polars è una delle biblioteche DataFrame più rapide del settore e uno dei progetti di elaborazione di dati in più rapida crescita in GitHub.

“Polars consentirà a scienziati e ingegneri di concentrarsi maggiormente sul loro codice e meno sull’infrastruttura”, afferma Slater Stich, Partner di BCV. “Storicamente, i team di elaborazione dati hanno affrontato un grande salto nella complessità dell’infrastruttura una volta che le dimensioni dei DataFrames sui quali lavorano crescono molto più di alcuni gigabyte. Polars offre a questi team una biblioteca di alte prestazioni che gestisce serie di dati molto più grandi, compreso in un unico nodo. Polars è facile da adottare per i professionisti dei dati che già conoscono Pandas o R DataFrames”.

L’azienda, fondata dal creatore di Polars nonché ingegnere di apprendimento automatico Ritchie Vink, e dal suo co-fondatore Chiel Peters, già direttore tecnologico di Xomnia, verrà realizzata attorno al progetto open source Polars, e si concentrerà sulla promozione della scalabilità e interoperabilità di Polars in ambienti aziendali.

“Ciò che è iniziato come un mio progetto preferito nel 2020 è cresciuto oltre le mie aspettative, grazie alla comunità open source”, ha dichiarato Vink. “Oggi, con il supporto dei nostri investitori e della nostra comunità, ci concentreremo sull’offerta di ambienti gestiti, migliorando i collegamenti al cloud e supportando le tante aziende che già utilizzano Polars”.

Il sistema open source Polars opera su licenza del MIT, e l’azienda continuerà a sostenere e accelerare lo sviluppo open source di Polars. Se sei uno sviluppatore esperto di Rust interessato a costruire database o a scrivere fast software, contatta l’azienda scrivendo a hr@Polars.tech.

Informazioni su Polars

Polars è la biblioteca DataFrame su base Rust per scienziati e ingegneri di dati, che potenzia l’elaborazione dati su qualsiasi scala. Con sede ad Amsterdam, Polars è stata fondata da Ritchie Vink e Chiel Peters. Per maggiori informazioni: https://www.pola.rs/.

