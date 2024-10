L’80% pagherà di più per lo shopping sostenibile

nShift rivela quattro strategie per un’esperienza di shopping più sostenibile in questa stagione di punta





LONDRA–(BUSINESS WIRE)–I consumatori vogliono rendere questa stagione di punta più sostenibile possibile – anche se ciò significa pagare di più per prodotti e consegne. nShift, il leader globale nella gestione dell’esperienza e delle consegne, oggi rivela quattro strategies per aiutare a rendere più ecologica la stagione di punta dello shopping di quest’anno.

Secondo una ricerca, l’80% dei consumatori è disposto a pagare di più per un’esperienza di shopping più sostenibile. In media, i consumatori etici sono disposti a pagare circa il 10% in più per merci che considerano prodotti eticamente o riciclati.1

Mattias Gredenhag , CTO di nShift ha dichiarato, “I consumatori magari cercano sconti anticipando il Black Friday e il Natale, ma vogliono anche essere più ecologici possibile. Sempre più spesso, i consumatori con mentalità etica scelgono di fare acquisti presso rivenditori che considerano simili ai propri valori. Quindi per quanto riguarda i rivenditori online e multicanale, dimostrare credenziali ecologiche non è più una cosa “desiderabile”, ma diventa un mezzo essenziale per attrarre e trattenere i clienti”.

nShift raccomanda ai rivenditori quattro modi per creare un’esperienza di shopping più sostenibile nella stagione dello shopping di punta, ormai alle porte:

Offrire opzioni di consegna sostenibili al momento del pagamento – alcuni consumatori sborseranno di più per consegne a basse emissioni. È essenziale che i rivenditori online offrano queste opzioni al momento del pagamento. Devono inoltre assicurarsi di contrassegnare in modo chiaro queste opzioni in modo che il cliente possa individuare subito ciò che cerca Dare ai clienti una possibilità di restituire – i consumatori cercano marchi e rivenditori che condividono i propri valori etici. I rivenditori devono considerare una configurazione della cassa in modo che le opzioni specifiche di consegna producano automaticamente una donazione a una causa benefica o sostenibile Misurare le emissioni di carbonio –misurando le emissioni di carbonio associate ad ogni consegna, i rivenditori online possono ottenere l’evidenza per dimostrare che le loro strategie ambientali stanno funzionando Resi effettuati in negozio – attraverso una procedura di resi digitali, i rivenditori multicanale possono dare agli utenti la possibilità di restituire articoli gratuitamente portandoli direttamente al punto vendita. Questo riduce le emissioni associate a consegne e resi, creando inoltre un’occasione per il cliente di parlare con un commesso, il quale può invitare il cliente a scambiare piuttosto che restituire un articolo

Le soluzioni di gestione dell’esperienza e delle consegne di nShift (DMXM) danno ai rivenditori la possibilità di creare un’ottima esperienza di consegna abbinata. Dal momento del pagamento ai resi, le aziende possono gestire ogni aspetto del processo da un’unica piattaforma, garantendo un’esperienza cliente integrata.

nShift Checkout si integra totalmente con i negozi online per mostrare senza soluzione di continuità tutta una gamma di opzioni di consegna.

nShift Emissions Tracker aiuta le aziende di e-commerce e i magazzini a calcolare, registrare e analizzare le emissioni di gas effetto serra per ogni spedizione.

Per altri consigli su come ottimizzare la stagione di punta dello shopping, visitare https://nshift.com/black-friday

Informazioni su nShift

La piattaforma di gestione dell’esperienza e delle consegne DMXM di nShift dà impulso al successo nel commercio elettronico. Per crescere oltre i limiti grazie all’innovazione costante e alla rete di imprese di trasporto più grande al mondo. Per fidelizzare i clienti con strumenti completi che ne migliorano l’esperienza. Per unificare i dati in informazioni approfondite utilizzabili che collegano e ottimizzano i processi. nShift consente di fare della consegna il collegamento essenziale tra il brand e i clienti.

nShift. Meno preoccupazioni. Consegne più intelligenti. www.nshift.com

