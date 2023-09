Kyriba nomina la leader visionaria Melissa Di Donato nuova Presidente e CEO

Grazie all’importante esperienza nel settore della Digital Transformation, la nuova CEO inaugura una nuova era di innovazione e crescita per l’azienda leader nell’Enterprise Liquidity Management

Kyriba, leader mondiale nelle soluzioni finanziarie e di liquidità basate su cloud, ha annunciato oggi la nomina di Melissa Di Donato come Presidente e Chief Executive Officer. Visionaria dalla forte reputazione e leader affermata, Di Donato succederà a Jean-Luc Robert che lascia questa posizione per unirsi al Consiglio di Amministrazione dell'azienda.





Di Donato entra in Kyriba dopo la sua esperienza in SUSE, azienda innovatrice nel settore dell’Open Source che ha guidato, come prima CEO donna, ottenendo una crescita senza precedenti, gestendo due acquisizioni strategiche e un debutto in IPO di miliardi di euro sulla Borsa di Francoforte. Il suo percorso professionale l’ha vista ricoprire anche ruoli di alto livello esecutivo presso SAP, Salesforce, IBM e Oracle. Conosciuta per il suo impegno verso i clienti, per la gestione del team e per la sua leadership inclusiva, porterà la sua grande esperienza e una visione innovativa per guidare Kyriba in una nuova era di crescita.

“Sono onorata di unirmi a Kyriba e di poter costruire partendo dal suo ineguagliabile patrimonio nella gestione della tesoreria,” ha detto Di Donato. “Kyriba è pronta a entrare in una nuova era di successo. Insieme a questo eccezionale team, sfrutteremo le enormi opportunità davanti a noi per offrire sempre più valore e soddisfare le esigenze end-to-end dei nostri clienti nella gestione della liquidità aziendale. Jean-Luc ha impostato una base solida e una direzione chiara, sono impaziente di guidare Kyriba nel suo prossimo capitolo di crescita focalizzata sul cliente“.

Il CEO uscente di Kyriba Jean-Luc Robert ha aggiunto: “Sono orgoglioso del nostro successo negli ultimi 20 anni, evolvendoci da una startup SaaS a un brand globale d’innovazione tecnologica. Abbiamo ridefinito l’industria del software per la gestione della tesoreria e ora siamo al culmine di un entusiasmante punto di svolta. Melissa è una leader riconosciuta con l’acume strategico necessario per espandere la nostra leadership di mercato e ho piena fiducia nella sua capacità di guidare Kyriba in questo nuovo capitolo”.

Oltre al suo ruolo in Kyriba, Melissa porta con sé la preziosa esperienza maturata nel Consiglio di Sorveglianza di Porsche AG e come amministratore non-esecutivo presso J.P. Morgan Europe Limited. Per oltre 10 anni, Di Donato è stata consigliere e membro del consiglio di amministrazione delle società in portafoglio di Notion Capital aiutando leader, aziende e consigli di amministrazione a raggiungere l’eccellenza commerciale, con un attuale focus su Mews Systems. Inoltre, ricopre anche la carica di Direttore del consiglio di amministrazione di Handelsblatt e di Bain & Company Female Allstar, ed è stata recentemente nominata amministratore non-esecutivo presso il Dipartimento britannico per la Scienza, l’Innovazione e la Tecnologia.

Impegnata nell’empowerment delle giovani donne, Melissa è co-fondatrice di Inner Wings, una fondazione di beneficenza focalizzata su programmi di mentoring e di role modelling per ragazze. Tra i suoi riconoscimenti si annoverano i premi “Women in Tech Forum” e “Decision Maker” di KPMG e Wirtschaftswoche, nonché lo “European CEO Award 2023” che l’ha premiata come Business Woman of the Year.

Kyriba consente ai Direttori Finanziari e ai loro team di trasformare il proprio modo di attivare la liquidità come veicolo dinamico e in tempo reale, per far crescere e creare valore per l’impresa, proteggendola al contempo dai rischi finanziari. Con 2500 clienti in tutto il mondo, il 20% dei quali fa parte delle società Fortune 500, e 25 milioni di pagamenti trattati quotidianamente, la piattaforma di Kyriba connette le applicazioni interne di tesoreria, rischio, pagamento a fonti esterne vitali come le banche, gli ERP, le piattaforme di trading e i fornitori di dati di mercato. Basandosi su una piattaforma SaaS sicura ed evoluta che sfrutta l’intelligenza artificiale, Kyriba consente a migliaia di imprese di tutto il mondo di massimizzare le opportunità di crescita, proteggersi contro le perdite dovute alle frodi e ai rischi finanziari e ridurre i costi grazie a un’automatizzazione avanzata. La società è presente in tre continenti con una forte presenza negli Stati Uniti e in Europa.

