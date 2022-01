Kyoto Semiconductor annuncia un fotodiodo a valanga ad alta sensibilità per gli OTDR

Il fotodiodo KP-A a valanga “KPDEA003-T” ha raggiunto una sensibilità e un guadagno elevati nonché un basso livello di rumore che lo rendono adatto per gli OTDR

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Kyoto Semiconductor Co., Ltd. (Presidente e Amministratore delegato: Tsuneo Takahashi; Sede centrale: Fushimi-ku, Kyoto), prestigioso produttore di soluzioni per dispositivi ottici con tecnologie di prim’ordine e di qualità giapponese, ha annunciato il fotodiodo KP-A a valanga (avalanche photodiode, APD) *1 “KPDEA003-T”. Il nuovo prodotto ha raggiunto una sensibilità e un guadagno elevati nonché un basso livello di rumore che lo rendono adatto per i riflettometri ottici nel dominio del tempo (Optical Time Domain Reflectometer, OTDR) *2, strumento essenziale per l’implementazione delle reti in fibra ottica.





Con la crescente diffusione della fibra ottica in linea con l’espansione delle reti 5G, si è assistito a una crescente richiesta di una sensibilità e un guadagno elevati, oltre che di un livello di rumore basso, per gli APD utilizzati negli OTDR al fine di consentire una rapida rilevazione dei guasti nelle fibre ottiche.

Il fotodiodo KP-A a valanga “KPDEA003-T” è stato sviluppato per le rilevazioni nelle fibre ottiche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Relazioni con i media, Kyoto Semiconductor Co., Ltd.



Naoko Kodama



E-mail: Media_relation@kyosemi.co.jp