Kyocera Document Solutions – Il marchio di moda ANREALAGE, alla Settimana della Moda di Parigi® ha annunciato una collaborazione tra la stampante tessile a getto d’inchiostro FOREARTH e il filo riciclato delle reti da pesca di scarto MURON.

OSAKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Kyocera Document Solutions Inc. (Presidente: Hironori Ando) è lieta di annunciare che il marchio di moda “ANREALAGE” ha annunciato una collaborazione con la collezione femminile per la Settimana della Moda di Parigi ®has announced a collaboration item at the women’s collection for Spring/Summer 2025 Paris Fashion Week. L’articolo è stato creato con tessuti composti con filato “MURON” ricavato da reti da pesca riciclate, poi stampato con la stampante tessile a getto d’inchiostro “FOREARTH” di Kyocera. MURON è stato sviluppato da MORITO APPAREL CO., LTD. (Presidente: Hiroyoshi Mori).









Questa collezione presentata da “ANREALAGE” è stata realizzata con il concetto di “visualizzare il potere invisibile del vento”. Il vento forma onde sulla superficie dell’acqua, creando correnti che favoriscono l’evaporazione che dà luogo alle nuvole. Questo processo provoca le precipitazioni e mantiene attivo il ciclo dell’acqua della Terra. Quindi l’interazione tra il vento e l’acqua della Terra gioca un ruolo molto importante nell’ambiente.

Tenendo in mente tutto ciò, si è formata una collaborazione tra la tecnologia di stampa Kyocera “FOREARTH”, che riduce l’uso dell’acqua del 99,98%, e il filato riciclato “MURON”, ricavato da reti da pesca usate, che contribuisce a risolvere il problema dell’inquinamento marino dovuto alla plastica, con la creazione di un tessuto speciale e sostenibile che è stato visualizzato nella collezione “ANREALAGE”.

Filato di rete da pesca riciclata “MURON

Il riciclaggio delle reti e degli attrezzi da pesca di scarto è diventato un tema importante per l’inquinamento marino da plastica in tutto il mondo. Secondo un’indagine sui rifiuti marini condotta dal Ministero dell’Ambiente nell’anno fiscale 2016, le reti e le corde da pesca scartate rappresentano circa il 40% del peso totale dei rifiuti di plastica che si arenano sulla costa giapponese. “MURON” è realizzato al 100% con reti da pesca riciclate raccolte in Giappone.

Commento del designer di “ANREALAGE”, il signor Kunihiko Morinaga

Abbiamo pensato che stampare “FOREARTH” su un tessuto di rete da pesca di scarto sarebbe stato un approccio sostenibile all’acqua. Crediamo che il riciclo delle reti da pesca dismesse in fibre contribuirà a proteggere l’ambiente globale e l’acqua. Sento un’affinità tra il significato sociale di “FOREARTH”, che riduce al minimo l’uso dell’acqua, e i tessuti realizzati con reti da pesca riciclate.

Vogliamo contribuire a risolvere problemi come l’inquinamento idrico e le elevate emissioni di CO 2 nel mondo della stampa tessile, grazie alla nostra stampante tessile a getto d’inchiostro sostenibile “FOREARTH”.

