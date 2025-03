Kyocera: ANREALAGE e FOREARTH collaborano per la terza volta alla Settimana della moda di Parigi Autunno/Inverno 2025

OSAKA, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Kyocera Document Solutions Inc. (presidente: Hironori Ando) è lieta di annunciare che alla Settimana della moda di Parigi Autunno/Inverno 2025 è stata presentata una collezione realizzata grazie alla collaborazione tra Kunihiko Morinaga del marchio di moda giapponese "ANREALAGE", che l'ha disegnata e prodotta, e la nostra azienda, che ha fornito i tessuti stampati con la nostra stampante a getto d'inchiostro per tessuti "FOREARTH". Alla sfilata di ANREALAGE, tenutasi il 5 marzo 2025 presso la Cattedrale Americana, sono stati presentati 24 abiti, di cui 20 realizzati con tessuti stampati FOREARTH. La musica ipnotica di Thomas Bangalter, ex membro del duo francese di musica elettronica Daft Punk, abbinata all'innovativa collezione di stampe e luci di Morinaga, ha riscosso un grande successo. Le creazioni di Morinaga hanno trasformato lo spazio, fondendo perfettamente moda, arte e architettura storica in un'esperienza indimenticabile per tutti i presenti.

Per questa collaborazione sono stati utilizzati tessuti testurizzati, come il jacquard, e la tecnologia di stampa FOREARTH è stata notevolmente apprezzata per la sua capacità di gestire la superficie irregolare del tessuto, garantendo al contempo una riproduzione vivace dei colori. Questa innovazione è ulteriormente migliorata in quanto la stampa di FOREARTH, indipendente dall'acqua e "location-free", permette di installare le apparecchiature vicino ai siti di progettazione e produzione, consentendo una maggiore flessibilità nei flussi di lavoro creativi con tempi di consegna minimi.

Il commento di Kunihiko Morinaga

La collaborazione tra ANREALAGE e Kyocera è entrata nella sua terza fase e per questa collezione abbiamo esplorato una nuova forma di espressione sul tema "SCHERMO", in cui gli indumenti stessi diventano mezzi per proiettare la luce. Sfruttando la tecnologia di stampa a inchiostro a otto colori FOREARTH, abbiamo ottenuto un'espressione cromatica vivace che va oltre i limiti della convenzionale stampa in quadricromia CMYK, riuscendo a catturare la brillantezza di rosso, verde e blu, ossia i tre colori primari della luce. Questo ci ha permesso di creare effetti visivi che riproducono l'illuminazione senza compromettere l'integrità del tessuto. Inoltre, l'inchiostro pigmentato ha aderito perfettamente a materiali testurizzati come il jacquard e il velluto, preservandone la naturalezza e ampliando le possibilità di espressione tessile.

In questa collezione abbiamo messo in pratica l'idea di proiettare disegni multipli su capi in tessuto serigrafato nero stampati da FOREARTH, permettendo a un singolo capo di incarnare diverse espressioni visive. Liberandoci dai vincoli statici del disegno e ridefinendo la moda come un mezzo più dinamico e fluido, la nostra visione si è allineata profondamente al concetto "Creative Free" di FOREARTH. Grazie a queste tre collaborazioni, mi sono reso conto ancora di più del potenziale della tecnologia di stampa avanzata per espandere i confini dell'espressione della moda.

