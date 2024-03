Kyndryl e Stellantis annunciano un ampliamento della partnership

Kyndryl annuncia un ampliamento dell’accordo pluriennale con Stellantis per la gestione di alcune operation aziendali essenziali come il networking, il supporto ai data center e ai servizi IT locali in Europa, Nord America e Sud America.

Sulla base dell’accordo annunciato a febbraio 2023, Kyndryl contribuirà a modernizzare l’infrastruttura IT di Stellantis consentendo alla casa automobilistica di accedere a una più ampia gamma di risorse tecniche qualificate e di riequilibrare le competenze interne per rafforzare il proprio focus su digitale, sicurezza informatica, nuovi modelli di business e soluzioni incentrate sul cliente.

“Stellantis sta lavorando per reimmaginare la mobilità come la conosciamo oggi e per stabilire nuovi punti di riferimento nel nostro settore in rapida evoluzione. Questo significa collaborare con i leader tecnologici globali per offrire soluzioni e prodotti innovativi e sostenibili che soddisfino le esigenze in continuo cambiamento dei clienti e del pianeta. Siamo felici di ampliare la nostra partnership con Kyndryl per sfruttare la potenza delle tecnologie digitali e creare valore per la società in generale”, ha dichiarato Gilles Feuntun, Vice President of Global Technology & Operations, Stellantis.

“Siamo onorati di estendere il nostro rapporto con Stellantis, un’azienda visionaria e innovativa che sta plasmando il futuro della mobilità. La nostra collaborazione si basa su una visione condivisa di trasformazione digitale e innovazione sfruttando la scala globale, la conoscenza del settore e l’esperienza tecnologica di Kyndryl per aiutare Stellantis a raggiungere i propri obiettivi strategici e le proprie ambizioni”, ha dichiarato Angelo Cirocco, Managing Partner di Kyndryl.

Le due aziende continueranno a collaborare per co-creare e co-innovare soluzioni che migliorino l’esperienza del cliente, l’efficienza operativa e la sostenibilità dell’industria automobilistica.