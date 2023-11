KYMCO dà il via alla rivoluzione elettrica all’EICMA 2023 con l’innovativa soluzione Ionex EV

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Sulla scia di oltre 25 anni in vetta all’innovazione nei veicoli elettrici (EV), KYMCO ha annunciato tre tecnologie rivoluzionarie per accelerare l’adozione in massa di ciclomotori elettrici: la Ionex Battery-as-a-Service Solution for Energy Companies (Soluzione Ionex di batterie come servizio per le società energetiche), Ionex Battery Metering Unit for EV Manufacturers (Soluzione Ionex di misuratore di batteria per i produttori di EV), e la Ionex Energy Station for Battery-swapping Network Operators (Stazione di rifornimento Ionex per operatori di rete di scambio batterie). “Oggi siamo sulla soglia di una straordinaria trasformazione nel mondo della mobilità. Un mutamento che ridefinisce il modo in cui ci spostiamo, un cambiamento guidato da KYMCO”, ha dichiarato Allen Ko, Presidente di KYMCO.

La visione di KYMCO: un mondo in cui le moto elettriche sono ovunque

KYMCO prevede la fornitura agli utenti di ciclomotori e motocicli elettrici di servizi di batteria da parte delle Società energetiche. Con questo servizio di batteria, i motociclisti ricevono batterie dalle società energetiche con prestazioni garantite e pagano solo per l’effettivo utilizzo della batteria. I motociclisti quindi non hanno più l’obbligo di acquistare batterie assieme al veicolo.

KYMCO prevede l’introduzione da parte dei fabbricanti di EV di motocicli elettrici con misuratore di batteria integrato a bordo. Ogni ciclomotore e motociclo elettrico funziona con il servizio di batteria fornito dalle Società energetiche. Senza i costi delle batterie, i ciclomotori e i motocicli sono più economici che mai.

KYMCO prevede lo scambio di batterie da parte di Operatori di rete che realizzano migliaia di punti di scambio di batterie, eliminando per sempre i dubbi sull’autonomia della batteria. Le reti di scambio di batteria offrono ai motociclisti ricariche immediate senza tempi di attesa e portata illimitata.

Più sostanzialmente, KYMCO prevede la scelta da parte dei motociclisti da un’ampia gamma di ciclomotori e motocicli elettrici realizzati da vari produttori e piani di servizio di batterie che meglio si adattano al loro stile di vita. Per il rifornimento elettrico, i motociclisti ricaricano il proprio veicolo in garage o ricaricano la batteria a casa. In città, i motociclisti sostituiscono la batteria al più vicino punto di scambio. E mentre sono in viaggio, i motociclisti usufruiscono della portata illimitata offerta dall’ampia rete di scambio di batterie per rifornire tutti i loro percorsi.

Ionex EV Solution: il vero inizio dell’era elettrica

Per affrontare tutte le sfide attuali e le ambizioni future della visione di KYMCO, il Presidente Ko ha annunciato tre tecnologie innovative per incentivare tutti gli stakeholder a collaborare come Ionex Open Consortium, un ecosistema EV che offre mobilità elettrica economica, pratica e sostenibile a tutti, il vero inizio dell’era elettrica.

Le iniziative Ionex Battery-as-a-Service Solution for Energy Companies, Ionex Battery Metering Unit for EV Manufacturers, e Ionex Energy Station for Battery-swapping Network Operators costituiscono la rivoluzionaria Ionex EV Solution. L’obiettivo della Ionex EV Solution è fornire vantaggi ad ogni parte interessata nella mobilità elettrica, specialmente per tutti i consumatori, le attività e i governi che desiderano passare all’alimentazione elettrica.

“Non vediamo l’ora vedere l’impatto che la Ionex EV Solution avrà sull’ecosistema EV in rapido sviluppo dell’Asia sudorientale. Vediamo il suo potenziale per realizzare una mobilità elettrica più pratica ed economica”, ha commentato Chuck Kim, Amministratore delegato di Group Business Development and Capital Markets, Grab.

“Oggi, qui, si sta verificando l’inizio dell’era elettrica”, ha dichiarato Allen Ko. “La rivoluzionaria Ionex EV Solution di KYMCO sta spianando la strada a tutti gli interessati per effettuare insieme il passaggio al futuro elettrico. Invito tutti a unirsi a noi in questo percorso trasformativo”.

Informazioni su KYMCO

KYMCO è un marchio con una ricca tradizione di quasi 60 anni nell’industria dei powersport. L’azienda è incentrata sull’innovazione, sulla qualità e sullo stile e si è affermata come un produttore leader mondiale di scooter, ciclomotori, motocicli e quad. Gli impianti di produzione all’avanguardia e l’utilizzo delle ultime tecnologie assicurano l’affidabilità e lo stile di ogni veicolo prodotto dall’azienda.

KYMCO è impegnata a ridurre l’impronta ambientale, promuovendo sostenibilità, supportando cause sociali e restituendo alle comunità. Sia che i motociclisti cerchino uno scooter sportivo ed elegante o un quad robusto e resistente, KYMCO ha qualcosa per tutti. KYMCO è un marchio che rappresenta il meglio del settore dei powersport: innovazione, qualità, stile e impegno a rendere il mondo un posto migliore.

