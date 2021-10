KuberLogic: una nuova soluzione PaaS open-source di CloudLinux

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–CloudLinux, azienda fondata nel 2009 e leader in soluzioni sicure e affidabili basate sul sistema operativo Linux, ha annunciato il lancio di un nuovo progetto open-core denominato KuberLogic, un software che permette agli ingegneri DevOps di impostare una piattaforma come servizio (Platform as a Service, PaaS) scalabile e autoriparante su cluster Kubernetes. KuberLogic consente agli amministratori di eseguire e implementare componenti chiave open-source con configurazioni semplici e disponibilità elevata.

In un ambiente DevOps rapido e automatizzato, le organizzazioni dispongono di team dedicati che gestiscono tutte le spese generali associate al provisioning per conto degli sviluppatori. Le organizzazioni che non dispongono di team dedicato, tuttavia, hanno difficoltà a trovare la soluzione giusta che sia in grado di automatizzare il provisioning dei servizi per database gestiti. KuberLogic risolve questo problema automatizzando il provisioning e la gestione dei cluster di database servendosi dell’operatore K8S.

Essendo un sistema completamente automatizzato, KuberLogic consente alle aziende di evitare qualsiasi investimento di tempo per le implementazioni a lungo termine, le procedure di backup e gli aggiornamenti di norma eseguiti da un team DevOps dedicato. Per le organizzazioni senza un team dedicato, questa soluzione permette di ovviare alla necessità di scendere a compromessi in termini di affidabilità o di investire il tempo richiesto dalla ricerca di personale competente cui affidare la configurazione e il collaudo manuali dei cluster di database. KuberLogic offre un approccio API, cosicché le organizzazioni possano sfruttare l’automazione per il provisioning dei database anziché dover creare un dispendioso team dedicato interno rischiando ritardi dell’attività commerciale a seguito dei problemi a livello di implementazione.

KuberLogic permette ai team addetti alle infrastrutture di rivolgersi a fornitori di servizi cloud sprovvisti di strumenti di automazione Kubernetes ed eseguire database gestiti senza incorrere in costi aggiuntivi.

“La configurazione manuale delle applicazioni che richiedeva molto tempo appartiene al passato”, ha affermato Igor Seletskiy, fondatore e amministratore delegato di CloudLinux. “Oggi gli sviluppatori vogliono poter usare stack tecnologici altamente diversificati in modo automatizzato e su richiesta”.

KuberLogic supporta già MySQL e PostgreSQL e supporterà presto anche Redis e altri popolari software per macchine virtuali e l’integrazione dello storage. Una volta implementato, KuberLogic esegue automaticamente il provisioning dei servizi per database, la gestione degli aggiornamenti e la creazione di backup, oltre a monitorare le attività, risolvere failover e ottimizzare le prestazioni. KuberLogic fornisce inoltre automaticamente servizi di monitoraggio dello stato e di ripristino dell’integrità per cluster.

Uno dei principali vantaggi che ci proponiamo di fornire è l’offerta di un’esperienza PaaS interamente gestita come software open-source insieme alla facoltà di influenzare e apportare un contributo importante al processo di sviluppo. Siamo lieti di condividere le nostre competenze e apprezziamo feedback e contributi su GitHub.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kateryna Obiidykhata



Responsabile Marketing, CloudLinux Inc.



kobiidykhata@cloudlinux.com