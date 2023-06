KSB automatizza la creazione del piano del test con Fabasoft Approve

Un risparmio di tempo pari a circa 3.200 ore/uomo all’anno nell’impianto pilota





LINZ, Austria–(BUSINESS WIRE)–Il produttore di pompe e valvole KSB sta digitalizzando i documenti di qualità con Approve su Fabasoft PROCECO. “Utilizzando Approve nella creazione di piani di test e nell’esame di certificati di test, KSB risparmia 3.200 ore/uomo all’anno nell’impianto pilota di Pegnitz”, spiega Alexander Thumbeck dal reparto elaborazione di ordini tecnici e project manager presso KSB. Il software su base cloud nel frattempo viene utilizzato in KSB per la documentazione di fornitori, clienti e di qualità. Si prevede un rilascio a livello mondiale.

Per coordinare le prove di qualità lungo la catena di fornitura, il dipartimento di elaborazione degli ordini tecnici nel Gruppo KSB crea il cosiddetto Quality Control Plan (QCP) individualmente per ciascun ordine. Questo specifica i requisiti di test che devono essere condotti per i singoli componenti dei prodotti. Specifica inoltre quali test devono essere condotti nell’impianto KSB o in subfornitori.

Un processo di qualità completo

In passato, questi piani di test sono stati creati manualmente utilizzando Microsoft Excel, scambiati e coordinati mediante email. Approve genera automaticamente i QCP, secondo le norme applicabili. I fornitori sono anche direttamente integrati nel sistema attraverso i processi di testing digitale, coordinamento e approvazione. L’obiettivo era creare una piattaforma con interfacce al SAP finalizzate a produrre automaticamente documenti e trasferire dati senza soluzione di continuità. “Era importante per noi implementare un processo completo continuo che comprenda anche i nostri fornitori”, spiega Alexander Thumbeck.

Informazioni dettagliate sono disponibili nello studio clinico “Piani di test generati automaticamente per processi efficienti di qualità nella catena di fornitura”

Informazioni su Fabasoft Approve

Fabasoft Approve GmbH è un fornitore europeo di software per la gestione dei dati tecnici e dei documenti nel settore industriale. Grazie alla semplice adattabilità tramite no-code/low-code, i requisiti specifici dei clienti possono essere implementati in pochissimo tempo. L’azienda di digitalizzazione si concentra sui casi d’uso della gestione della qualità, della documentazione tecnica e della gestione delle trasmissioni. I processi interaziendali collegano i partner di progetto interni ed esterni su una piattaforma comune e mappano digitalmente l’intero ciclo di vita delle informazioni per i prodotti industriali. Numerose grandi aziende internazionali si affidano al prodotto cloud-based Approve on Fabasoft PROCECO come “unica fonte di verità” nella loro strategia di digitalizzazione. Fabasoft Approve GmbH appartiene al Fabasoft Group, che ha un fatturato totale di circa 69 milioni di euro nell’anno fiscale 2022/2023 e 451 dipendenti alla data di segnalazione.

Informazioni su KSB

Con un fatturato annuo di circa 2,6 miliardi di euro, KSB Group è uno dei principali produttori di pompe, valvole e relativi sistemi di alta qualità ed è presente in tutti i continenti con le sue aziende di vendita e distribuzione, sedi produttive e attività di servizio. KSB ha un organico di oltre 15.000 dipendenti.

