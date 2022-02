Kratos e Kymeta collaborano allo sviluppo di soluzioni che integrano tecnologie avanzate per antenne e sistemi terrestri definiti da software

REDMOND, Washington e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Kymeta (www.kymetacorp.com), la società di telecomunicazioni che globalizza le connessioni mobili, e Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (Nasdaq: KTOS), prestigioso fornitore di soluzioni per la sicurezza nazionale e lo spazio, hanno annunciato in data odierna di aver pattuito la collaborazione per lo sviluppo congiunto di prodotti e soluzioni che consentano ai moderni sistemi terrestri virtualizzati di sfruttare al meglio le funzionalità evolute delle antenne satellitari mobili.

Uno degli obiettivi più ampi di questa collaborazione è l’avanzamento della capacità dei sistemi terrestri di supportare, sfruttare, gestire e controllare antenne multifunzione ad orientamento elettronico per accrescerne la compatibilità con le funzionalità di satelliti multifascio definiti da software.

