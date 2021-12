KOREA PACK & ICPI WEEK (Int’l Cosmetic and Pharmaceutical Industry Week) 2022 offrirà il servizio O2O per connettere l’esposizione fisica alla piattaforma commerciale online

GOYANG, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–KOREA PACK e il concomitante evento ICPI WEEK (Int’l Cosmetic and Pharmaceutical Industry Week) si terranno in forma ibrida nel 2022.





KOREA PACK & ICPI WEEK, la più grande esposizione fieristica della Corea dedicata al settore farmaceutico, cosmetico e degli imballaggi, si terrà presso il centro espositivo KINTEX dal 14 al 17 giugno prossimi sotto il patrocinio di Kyungyon Exhibition Corp.

KOREA PACK 2022 presenterà gruppi di prodotti di punta come contenitori, materiali e macchinari per imballaggi, macchine per la stampa di imballaggi, attrezzature per il controllo degli imballaggi, attrezzature e macchinari per il confezionamento, strumenti per il design degli imballaggi, servizi, macchine per l’industria alimentare e sistemi e attrezzature per la logistica. KOREA PACK si contraddistingue per la singolare ampiezza del portafoglio di prodotti e servizi nonché per una dimensione internazionale di espositori e visitatori senza pari.

La ICPI WEEK, International Cosmetic and Pharmaceutical Industry Week (Settimana internazionale dei prodotti cosmetici e farmaceutici), è articolata in 6 eventi concomitanti: la 12a Fiera della logistica e della movimentazione dei materiali (KOREA MAT), la 17a Fiera delle tecnologie e dei processi biologici, cosmetici e farmaceutici (COPHEX), l’Esposizione interazionale dei processi chimici e delle sostanze chimiche speciali e pregiate (KOREA CHEM), la 12a Fiera farmaceutica e biofarmaceutica della Corea (KOREA PHARM & BIO), la 16a Fiera delle biotecnologie e della strumentazione analitica e di laboratorio (KOREA LAB) e la Fiera delle tecnologie e degli ingredienti cosmetici (CI KOREA). Attraverso questi eventi concomitanti, i visitatori potranno osservare ogni aspetto, dalle attività di ricerca, progettazione e sviluppo alla produzione, per finire con l’imballaggio, la logistica e la distribuzione dei prodotti.

Con 1.500 aziende e 3.500 stand distribuiti su 80.000 metri quadrati (secondo quanto previsto), KOREA PACK & ICPI WEEK è la più grande esposizione fieristica coreana riservata alle aziende del settore farmaceutico, dei cosmetici e degli imballaggi.

Lancio della piattaforma commerciale globale O2O di KOREA PACK & ICPI WEEK

Per favorire gli scambi commerciali, KOREA PACK & ICPI WEEK appronterà una piattaforma online di alta qualità. In considerazione del prolungarsi della pandemia di COVID-19, gli organizzatori supporteranno le connessioni di fornitori e consumatori in modalità remota per garantire la continuità dei processi commerciali. Attraverso la piattaforma gli espositori potranno presentare prodotti e tecnologie, organizzare riunioni di lavoro online e fornire informazioni sulle più recenti tendenze tramite seminari e conferenze online.

Sulla piattaforma online, l’intelligenza artificiale metterà in contatto espositori e acquirenti affidabili affinché possano trovare partner ottimali e interconnettere le proprie attività.

Ulteriori dettagli sull’evento espositivo sono disponibili sui siti web ufficiali. (Offline: https://www.koreapack.org/eng/main.asp, Online: online.pack-icpi.com)

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kyungyon Exhibition Corp.



Erica Lee



+82-2-785-4771



hylee@kyungyon.co.kr