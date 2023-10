Konfer lancia AI GRC per soddisfare requisiti normativi IA globali

Konfer AI GRC è stata progettata per aiutare le aziende a mappare, misurare e gestire tutte le loro risorse IA in conformità alle norme NIST AI RMF, a quelle sull’IA dell’UE e ad altre leggi sulla compliance varate recentemente.





MILPITAS, California–(BUSINESS WIRE)–Konfer, un’azienda IA con sede nella Silicon Valley, oggi ha annunciato il lancio di Konfer AI GRC, portando un quadro di riferimento della governance societaria su progetto (“Governance-by-Design”) alla compliance continua per accelerare l’adozione dell’IA da parte delle aziende. Basata sull’IA generativa, Konfer trasforma policy e regolamenti in controlli di governance societaria e crea una strategia per quest’ultima, aiuta le aziende a mappare tutte le loro risorse IA (dati, modelli e app), misura in tempo reale la postura relativa al rischio correlato alle risorse in conformità alla strategia per la governance societaria e valuta la conformità di queste risorse all’IA e ad altre norme.

