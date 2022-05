Kodak Moments premiato con un prestigioso TIPA Award

LittlePix di Kodak Moments si aggiudica il riconoscimento “Miglior provider di servizi fotografici al dettaglio”

ROCHESTER, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–Kodak Moments, leader globale nei prodotti e servizi fotografici per rivenditori, consumatori e organizzazioni di intrattenimento, di recente è stato proclamato tra i vincitori dei 2022 Technical Image Press Association Award, nella categoria “Miglior provider di servizi fotografici al dettaglio”.





L’innovativa soluzione LittlePix di Kodak Moments consente ai consumatori di stampare in modo immediato, direttamente in negozio, nel popolare formato mini retro. Vanta un software con funzionalità di moderno chiosco contemporaneo e intuitivo, basato sul web, per un’esperienza fotografica fluida e di qualità presso il punto vendita. Progettato per coinvolgere il pubblico più giovane e rispondere alla domanda dei consumatori, LittlePix è perfetto per la condivisione con gli amici e le decorazioni, o per impacchettare i regali all’insegna dello stile.

La Technical Image Press Association (TIPA) vanta tra gli associati numerose riviste nel campo fotografico e delle immagini. I redattori e i team formano una giuria globale di esperti impegnata nelle selezioni e nella votazione finale ai TIPA World Awards.

“Siamo onorati di essere premiati da un gruppo così diversificato e prestigioso di professionisti del settore fotografico e delle immagini”, ha dichiarato Helena Babic, direttore generale di Kodak Moments per la Germania e la WW Retail Experience. “Siamo estremamente orgogliosi di offrire prodotti di qualità elevata nel modo più efficiente possibile, oltre che di migliorare l’esperienza fotografica presso gli store, per portare ai consumatori la gioia dei momenti quotidiani, in modo immediato”.

Kodak Moments, con LittlePix, offre la disponibilità immediata, senza quantitativi minimi per gli ordini, con le immagini stampabili direttamente da smartphone.

INFORMAZIONI SU TIPA

Gli associati e le attività di TIPA nel 2021 hanno celebrato il 30° anniversario delle attività dell’organizzazione globale, a cui aderiscono riviste e siti web associati in tutto il mondo. Il gruppo diversificato copre tutti gli aspetti dell’attività fotografica ed è al servizio di fotografi dilettanti e professionisti, oltre che dell’editoria commerciale, marketing e di settore. Grazie a organi di stampa che includono riviste, siti web, video girati alle fiere commerciali e social media, gli associati TIPA raggiungono un pubblico mondiale in tutta l’Asia, l’Australia, l’Europa e l’America del Nord e del Sud.

INFORMAZIONI SU KODAK MOMENTS

Kodak Moments è un leader globale nei prodotti e servizi fotografici per rivenditori, consumatori e organizzazioni di intrattenimento. L’azienda vuole ispirare le persone a dare vita ai ricordi grazie a esperienze e prodotti fotografici innovativi e di qualità elevata, considerati come realmente significativi. Forte di oltre 100.000 punti di contatto con i clienti in 30 paesi in tutto il mondo, la missione di Kodak Moments è essere il brand scelto dai consumatori per celebrare e preservare i ricordi della vita, dai grandi eventi ai momenti quotidiani importanti.

© 2022 Kodak Moments Division, Kodak Alaris Inc. Il marchio commerciale e il trade dress Kodak sono utilizzati con licenza di Eastman Kodak Company.

